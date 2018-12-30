Компания Samsung запатентовала гибкий телевизор со сворачивающимся экраном
Южнокорейская компания Samsung запатентовала гибкий телевизор со сворачивающимся (складным) экраном. Об этом сообщает iz.ru со ссылкой на управление США по патентам и торговым маркам (USPTO).
В опубликованном патенте на разработку под названием «Устройство со скручивающимся экраном» (Rollable display device) отмечается, что телевизор будет складываться по вертикали в своеобразный свиток.
В сложенном состоянии телевизор выглядит как блок на подставке, из которого, выдвинув левый и правый модули, можно получить полноценный экран.
Ожидается, что Samsung представит прототип такого телевизора на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе.
Эксперты отмечают, что серьезную конкуренцию Samsung составит компания LG, которая также работает над созданием складного телевизора. При этом свой прототип она представила еще в январе 2018 года. Но в отличие от разработки Samsung экран LG сворачивается вниз и скрывается в модуле, служащем подставкой.
29 декабря сообщалось, что американская компания Apple запатентовала гнущийся iPhone. Гаджет сможет сгибаться в обе стороны.
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