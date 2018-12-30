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Компания Samsung запатентовала гибкий телевизор со сворачивающимся экраном

30 декабря 2018, 10:54 |  Общество

Южнокорейская компания Samsung запатентовала гибкий телевизор со сворачивающимся (складным) экраном. Об этом сообщает iz.ru со ссылкой на управление США по патентам и торговым маркам (USPTO).

В опубликованном патенте на разработку под названием «Устройство со скручивающимся экраном» (Rollable display device) отмечается, что телевизор будет складываться по вертикали в своеобразный свиток.

В сложенном состоянии телевизор выглядит как блок на подставке, из которого, выдвинув левый и правый модули, можно получить полноценный экран.
Ожидается, что Samsung представит прототип такого телевизора на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе.

Эксперты отмечают, что серьезную конкуренцию Samsung составит компания LG, которая также работает над созданием складного телевизора. При этом свой прототип она представила еще в январе 2018 года. Но в отличие от разработки Samsung экран LG сворачивается вниз и скрывается в модуле, служащем подставкой.

29 декабря сообщалось, что американская компания Apple запатентовала гнущийся iPhone. Гаджет сможет сгибаться в обе стороны.

 
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Компания Samsung запатентовала гибкий телевизор со...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2338
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
к чему это. не понимаю.
телевизоры в рулоне.
круглые лучше тогда.
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