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Аркадий ДЕНИСОВ: Во саду ли, в огороде...
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31.12.18 14:12
Kairat stayer
Аркадий ДЕНИСОВ: Во саду ли, в огороде...
Об этом может знать жена сына председателя, работающая в ПКСТ бухгалтером, и сын, тоже пристроенный в обществе и занимающийся, как заявил Крюков, помимо мелких услуг, разборкой брошенных дачных...
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Аркадий ДЕНИСОВ: Во саду ли, в огороде...

"Правление существует лишь на бумаге, оно никогда не рассматривало финансовые вопросы".
31 декабря 2018, 10:13 |  Мнения

Тема дачных участков нечасто попадает в поле зрения СМИ. Автобусы ходят, конная стража якобы есть. Крайне редки сообщения о пожарах. А между тем пожары становятся настоящим бичом для дачников, тем более что сотни, если не тысячи горожан построили там жилые дома и постоянно живут в них. Следовательно, пожары, а их за два последних года в садоводческих обществах было более 120,  угрожают не только садам и огородам, но и жизни людей.

В мае 2014 года сгорели две дачи в ПКСТ «Элеваторщик». В судебных исках была признана вина дачницы Макаровой и председателя ПКСТ Липокурова в причинении материального ущерба без малого на 2,7 млн тенге. Но погорелец, Александр Крюков, взглянул на проблему шире и привлек к обследованию общества работников ЧС, и те не нашли здесь никаких намеков на противопожарную защиту, зато обнаружили  залежи сухой травы, спиленные деревья, бытовой мусор. Есть чему гореть в любой день и час. Причем вся эта масса накапливалась годами.

Липокурову вручались предписания, выписывались штрафы. Он их оплачивал, но отношения к делу не менял, ссылаясь на отсутствие финансов. Куда деваются финансы? Ведь в ПКСТ входят 1 100 дачных участков, их владельцы платят взносы и оплачивают услуги. Мало того, через правление общества поливной водой и электроэнергией снабжаются еще четыре близлежащих ПКСТ, а это тоже деньги. По подсчетам Крюкова, «Элеваторщик» ежегодно собирает более 30 млн тенге, но денег на средства противопожарной безопасности нет. А как с налогами?

Последовал запрос в департамент госдоходов (ДГД), который по итогам проверки  начислил «Элеваторщику» 647 203 тенге налогов и 107 827 тенге пени. Одновременно экономический суд постановил взыскать с руководства общества 5 417 700 тенге в пользу охранного агентства «Кыран» и 2 900 000 в пользу охранного ведомства «Сарбаз» (долги за невыплаченную охранникам зарплату).

Куда же г-н Липокуров девал немалые деньги? Об этом может знать жена сына председателя, работающая в ПКСТ бухгалтером, и сын, тоже пристроенный в обществе и занимающийся, как заявил Крюков, помимо мелких услуг, разборкой брошенных дачных домиков и оград с последующей продажей. Хотя совместная работа родственников в правлении запрещена уставом общества.

Правление существует лишь на бумаге, оно никогда не рассматривало финансовые вопросы.

Дотошный владелец садоводческого участка Крюков ходатайствует о новой проверке общества на предмет сокрытия поступавших средств от налогов.

Такая вот безрадостная картина в одном из садовых обществ. И если кто-то думает, что у других все по уму, то его ждет глубокое разочарование. Многие председатели, надо полагать, работают по одной схеме и все нуждаются в аудиторских, а где-то и прокурорских проверках. Неужели толчком для этого должны служить стихийные бедствия?
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Во саду ли, в огороде...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6839
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.12.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не праздничная статья.
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Во саду ли, в огороде...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1027
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.12.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Не праздничная статья.

Дык у тов. Воронина же праздничная, две таких праздничных статьи газета не потянет :-)
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§ Гога
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Во саду ли, в огороде...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 527
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 31.12.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда замечал , что ни один председатель ПКСК, садовых и гаражных обществ не уходить с поста добровольно , а держатся за свои места до последнего .
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§ Kairat stayer
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Во саду ли, в огороде...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 550
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.12.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом может знать жена сына председателя, работающая в ПКСТ бухгалтером, и сын, тоже пристроенный в обществе и занимающийся, как заявил Крюков, помимо мелких услуг, разборкой брошенных дачных домиков и оград с последующей продажей. Хотя совместная работа родственников в правлении запрещена уставом общества.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33361

В целом актуальная тема освещена. В частности за брошенные домики, разве их нельзя через суд признать бесхозяйными и отдать желающим на законных основаниях, чтобы последние платили взносы и дачные общества развивались бы. Польза налицо, если конечно есть спрос.
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§ Vital
Аркадий ДЕНИСОВ: Во саду ли, в огороде...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6839
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.12.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Незя. Мой домик находится прям на центральной асфальтированной дороге. Рядом по соседству глав врач на новом мерсе приезжает, хотел выкупить у меня. С другой стороны комерц какой то , коттедж поставил. А мой заброшен. Не чё не сажаю. Некогда. Потом может быть займусь. Потому я против вашего предложения. Чем то напоминает 1917 год когда все частное забрали и в колхозы превратили.
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