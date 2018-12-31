Аркадий ДЕНИСОВ: Во саду ли, в огороде...

Тема дачных участков нечасто попадает в поле зрения СМИ. Автобусы ходят, конная стража якобы есть. Крайне редки сообщения о пожарах. А между тем пожары становятся настоящим бичом для дачников, тем более что сотни, если не тысячи горожан построили там жилые дома и постоянно живут в них. Следовательно, пожары, а их за два последних года в садоводческих обществах было более 120, угрожают не только садам и огородам, но и жизни людей.

В мае 2014 года сгорели две дачи в ПКСТ «Элеваторщик». В судебных исках была признана вина дачницы Макаровой и председателя ПКСТ Липокурова в причинении материального ущерба без малого на 2,7 млн тенге. Но погорелец, Александр Крюков, взглянул на проблему шире и привлек к обследованию общества работников ЧС, и те не нашли здесь никаких намеков на противопожарную защиту, зато обнаружили залежи сухой травы, спиленные деревья, бытовой мусор. Есть чему гореть в любой день и час. Причем вся эта масса накапливалась годами.

Липокурову вручались предписания, выписывались штрафы. Он их оплачивал, но отношения к делу не менял, ссылаясь на отсутствие финансов. Куда деваются финансы? Ведь в ПКСТ входят 1 100 дачных участков, их владельцы платят взносы и оплачивают услуги. Мало того, через правление общества поливной водой и электроэнергией снабжаются еще четыре близлежащих ПКСТ, а это тоже деньги. По подсчетам Крюкова, «Элеваторщик» ежегодно собирает более 30 млн тенге, но денег на средства противопожарной безопасности нет. А как с налогами?

Последовал запрос в департамент госдоходов (ДГД), который по итогам проверки начислил «Элеваторщику» 647 203 тенге налогов и 107 827 тенге пени. Одновременно экономический суд постановил взыскать с руководства общества 5 417 700 тенге в пользу охранного агентства «Кыран» и 2 900 000 в пользу охранного ведомства «Сарбаз» (долги за невыплаченную охранникам зарплату).

Куда же г-н Липокуров девал немалые деньги? Об этом может знать жена сына председателя, работающая в ПКСТ бухгалтером, и сын, тоже пристроенный в обществе и занимающийся, как заявил Крюков, помимо мелких услуг, разборкой брошенных дачных домиков и оград с последующей продажей. Хотя совместная работа родственников в правлении запрещена уставом общества.

Правление существует лишь на бумаге, оно никогда не рассматривало финансовые вопросы.

Дотошный владелец садоводческого участка Крюков ходатайствует о новой проверке общества на предмет сокрытия поступавших средств от налогов.

Такая вот безрадостная картина в одном из садовых обществ. И если кто-то думает, что у других все по уму, то его ждет глубокое разочарование. Многие председатели, надо полагать, работают по одной схеме и все нуждаются в аудиторских, а где-то и прокурорских проверках. Неужели толчком для этого должны служить стихийные бедствия?