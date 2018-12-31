Напоминаем, какая праздничная программа ожидает костанайцев в новогоднюю ночь
Праздничные гулянья на площади перед областным акиматом начнутся вечером 31 декабря и завершатся после полуночи уже 1 января 2019 года. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе акимата города Костаная.И аккуратнее - на улице мороз!!!
Вечер начнется в 19.00 концертной программой «Старые песни о главном!». Далее в течение часа перед главной елкой города будут радовать маленьких костанайцев. Праздничная программа для детей «Новогодняя сказка» завершится в 21.00.
После на сцене будут выступать артисты ДК "Мирас" и областных театров, подготовивших для горожан концерт и театрализованное представление. Традиционный новогодний фейерверк в небо запустят в 1.00, после которого костанайцев еще час будут радовать концертом.
Ночная Новогодняя программа «Жаңа жыл думан!», 31 декабря
|
Мероприятие
|
Время проведения
|
Место проведения
|
Праздничный концерт «Старые песни о главном!», с участием артистов ДК «Мирас»
|
19.00-20.00
|
Площадь перед областным акиматом
|
Праздничная программа для детей «Новогодняя сказка»
|
20.00-21.00
|
Праздничный концерт артистов ДК «Мирас» «Хиты уходящего года ».
|
21.00-22.00
|
Праздничный концерт артистов ДК «Мирас» «Жаңа жыл - думан!».
Театрализованное представление «Правда про Новый год!» с участием артистов областных театров.
|
22.00-23.00
|
Звучат мелодии казахстанской и зарубежной эстрады. Дискотека
|
23.00-24.00
|
Поздравление С Новым годом (на каз. и рус. языках).
Звучат мелодии казахстанской и зарубежной эстрады. Дискотека.
|
00.00-01.00
|
Фейерверк
|
01.00
|
Новогодняя программа «Жап-Жаңа жыл!!!! » с участием артистов областных театров.
|
01.05-02.00
Те костанайцы, которые после боя курантов пожелают отправиться в гости, в центр, или же, наоборот, вернуться после новогоднего фейерверка домой, не останутся без транспорта.
В новогоднюю ночь перевозить людей по городу будут 13 маршрутов. Рейсы по городу общественный транспорт начнет в 1.00 и завершит в 4.00. Интервал движения между автобусами составит 30-40 минут. Помимо городских маршрутов на рейс выйдет также маршрут №102, связывающий Костанай с Заречным и Затобольском.
Работа пассажирского транспорта в ночь с 31.12.2018 г. на 01.01.2019 г.
|
Маршрут
|
Интервал движения
|
Время начала движения
|
Время окончания движения
|
18
|
30 мин
|
1:00
|
4:00
|
5
|
30 мин
|
1:00
|
4:00
|
13
|
30 мин
|
1:00
|
4:00
|
2
|
30 мин
|
1:00
|
4:00
|
7
|
40 мин
|
1:00
|
4:00
|
22
|
40 мин
|
1:00
|
4:00
|
38
|
30 мин
|
1:00
|
4:00
|
10
|
30 мин
|
1:00
|
4:00
|
19
|
30 мин
|
1:00
|
4:00
|
102
|
30 мин
|
1:00
|
4:00
|
3
|
30 мин
|
1:00
|
4:00
|
25
|
30 мин
|
1:00
|
4:00
|
11
|
40 мин
|
1:00
|
4:00
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Напоминаем, какая праздничная программа ожидает костанайцев в новогоднюю ночь
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