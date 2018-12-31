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arman_kst
Напоминаем, какая праздничная программа ожидает костанайцев в новогоднюю ночь
С наступающим! А мы на работе в этот раз)
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Напоминаем, какая праздничная программа ожидает костанайцев в новогоднюю ночь

31 декабря 2018, 11:04 |  Общество

Праздничные гулянья на площади перед областным акиматом начнутся вечером 31 декабря и завершатся после полуночи уже 1 января 2019 года. Об этом  27 декабря сообщили в пресс-службе акимата города Костаная.И аккуратнее - на улице мороз!!!

Вечер начнется в 19.00 концертной программой «Старые песни о главном!». Далее в течение часа перед главной елкой города будут радовать маленьких костанайцев. Праздничная  программа для детей  «Новогодняя сказка» завершится в 21.00.

После на сцене будут выступать артисты ДК "Мирас" и областных театров, подготовивших для горожан концерт и театрализованное представление. Традиционный новогодний фейерверк в небо запустят в 1.00, после которого костанайцев еще час будут радовать концертом.

Ночная Новогодняя программа  «Жаңа жыл думан!», 31 декабря

Мероприятие

Время проведения

Место проведения

Праздничный концерт «Старые песни о главном!»,   с  участием  артистов  ДК «Мирас»

19.00-20.00

Площадь перед областным акиматом

Праздничная  программа  для детей  «Новогодняя сказка» 

20.00-21.00

Праздничный концерт артистов ДК «Мирас»  «Хиты уходящего года ».   

21.00-22.00

Праздничный  концерт артистов  ДК «Мирас»   «Жаңа  жыл  - думан!». 

Театрализованное представление «Правда  про Новый  год!» с участием  артистов областных  театров.          

22.00-23.00

Звучат  мелодии  казахстанской и зарубежной эстрады. Дискотека

23.00-24.00

Поздравление  С Новым годом  (на  каз. и рус. языках).

Звучат  мелодии  казахстанской и зарубежной эстрады.  Дискотека.

00.00-01.00

Фейерверк

01.00

Новогодняя программа  «Жап-Жаңа жыл!!!! » с участием артистов  областных театров.  

01.05-02.00

 

Те костанайцы, которые после боя курантов пожелают отправиться в гости, в центр, или же, наоборот, вернуться после новогоднего фейерверка домой, не останутся без транспорта.

В новогоднюю ночь перевозить людей по городу будут 13 маршрутов. Рейсы по городу общественный транспорт начнет в 1.00 и завершит в 4.00. Интервал движения между автобусами составит 30-40 минут. Помимо городских маршрутов на рейс выйдет также маршрут №102, связывающий Костанай с Заречным и Затобольском.

Работа пассажирского транспорта в ночь с 31.12.2018 г. на 01.01.2019 г.

Маршрут

Интервал движения

Время начала движения

Время окончания движения

18

30 мин

1:00

4:00

5

30 мин

1:00

4:00

13

30 мин

1:00

4:00

2

30 мин

1:00

4:00

7

40 мин

1:00

4:00

22

40 мин

1:00

4:00

38

30 мин

1:00

4:00

10

30 мин

1:00

4:00

19

30 мин

1:00

4:00

102

30 мин

1:00

4:00

3

30 мин

1:00

4:00

25

30 мин

1:00

4:00

11

40 мин

1:00

4:00



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§ arman_kst
Re: Напоминаем, какая праздничная программа ожидает костанайцев...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 125
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.12.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С наступающим!

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