Напоминаем, какая праздничная программа ожидает костанайцев в новогоднюю ночь

Праздничные гулянья на площади перед областным акиматом начнутся вечером 31 декабря и завершатся после полуночи уже 1 января 2019 года. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе акимата города Костаная.И аккуратнее - на улице мороз!!!

Вечер начнется в 19.00 концертной программой «Старые песни о главном!». Далее в течение часа перед главной елкой города будут радовать маленьких костанайцев. Праздничная программа для детей «Новогодняя сказка» завершится в 21.00.

После на сцене будут выступать артисты ДК "Мирас" и областных театров, подготовивших для горожан концерт и театрализованное представление. Традиционный новогодний фейерверк в небо запустят в 1.00, после которого костанайцев еще час будут радовать концертом.

Ночная Новогодняя программа «Жаңа жыл думан!», 31 декабря

Мероприятие Время проведения Место проведения Праздничный концерт «Старые песни о главном!», с участием артистов ДК «Мирас» 19.00-20.00 Площадь перед областным акиматом Праздничная программа для детей «Новогодняя сказка» 20.00-21.00 Праздничный концерт артистов ДК «Мирас» «Хиты уходящего года ». 21.00-22.00 Праздничный концерт артистов ДК «Мирас» «Жаңа жыл - думан!». Театрализованное представление «Правда про Новый год!» с участием артистов областных театров. 22.00-23.00 Звучат мелодии казахстанской и зарубежной эстрады. Дискотека 23.00-24.00 Поздравление С Новым годом (на каз. и рус. языках). Звучат мелодии казахстанской и зарубежной эстрады. Дискотека. 00.00-01.00 Фейерверк 01.00 Новогодняя программа «Жап-Жаңа жыл!!!! » с участием артистов областных театров. 01.05-02.00

Те костанайцы, которые после боя курантов пожелают отправиться в гости, в центр, или же, наоборот, вернуться после новогоднего фейерверка домой, не останутся без транспорта.

В новогоднюю ночь перевозить людей по городу будут 13 маршрутов. Рейсы по городу общественный транспорт начнет в 1.00 и завершит в 4.00. Интервал движения между автобусами составит 30-40 минут. Помимо городских маршрутов на рейс выйдет также маршрут №102, связывающий Костанай с Заречным и Затобольском.

Работа пассажирского транспорта в ночь с 31.12.2018 г. на 01.01.2019 г.