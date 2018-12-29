Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Самолет авиакомпании AirAstana не смог приземлиться в Костанае из-за погодных условий

Артём МАРУСИЧ

29 декабря 2018, 13:37 |  Происшествия

Сегодня, 29 декабря, самолет, выполнявший рейс КС-335 из Астаны в Костанай, вынужден был вернуться в аэропорт вылета. Перед тем он покружил над Костанаем, но посадки ему не  дали.


- У нас туман был, - сообщили «НГ» в справочной костанайского аэропорта. - Он прилетел, но не сел и вернулся в Астану. Теперь он прилетит позднее.

Аэробус A320, летевший рейсом KC-335 из Астаны в Костанай,  провел в воздухе в общей сложности 2 часа 21 минуту (на 57 минут дольше чем было запланировано).

В данный момент в аэропорту Астаны идет регистрация на дополнительный рейс,  которым пассажиры  будут доставлены в Костанай. Ожидаемое время прибытия - 15.20 по астанинскому времени.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
29.12.18 16:53 Что нельзя подавать на новогодний стол, рассказал главный санврач
29.12.18 15:47 Счёт для уплаты единого совокупного платежа открыли в "Правительстве для граждан"
29.12.18 14:48 "НГ" посетила еще 10 адресов, чтобы вручить новогодние подарки авторам писем Деду Морозу
29.12.18 10:59 Тело мужчины нашли после пожара в доме в Костанайской области
29.12.18 08:49 Нурсултан Назарбаев: Внеочередных президентских выборов в 2019 году не будет
28.12.18 16:17 Костанайские спортсмены стали чемпионами и призерами Республиканского турнира по теннису
28.12.18 14:18 Драка в костанайском ресторане не была массовой - ДП Костанайской области
28.12.18 11:05 Нурбол Жумаскалиев стал спортивным директором ФК "Тобол"
28.12.18 10:32 Доступ к порталу госзакупок станет платным в Казахстане
28.12.18 09:50 Массовая драка произошла в ресторане во время новогоднего корпоратива в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Vital
Re: Самолет авиакомпании AirAstana не смог приземлиться в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6824
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я раньше думал что самолёты заправляют только на один рейс. Этому хватило топливо и на обратный путь.
Профайл

§ alex_60
Самолет авиакомпании AirAstana не смог приземлиться в Костанае из-за погодных условий
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2310
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
заправляют только на один рейс


///Емкость топливных баков (л) 23 830///
в боинге 737-300, сам хотел узнать сколько.
Профайл

§ alex_60
Re: Самолет авиакомпании AirAstana не смог приземлиться в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2310
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Он прилетел, но не сел и вернулся в Астану. Теперь он прилетит позднее//

улыбнуло.
а сколько топлива на одной заправке в городе.
интересно даже стало.
Профайл

§ dandiv
Re: Самолет авиакомпании AirAstana не смог приземлиться в...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 713
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 29.12.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точно туман или снег не успели вовремя на полосе почистить?
Профайл

§ Vital
Самолет авиакомпании AirAstana не смог приземлиться в Костанае из-за погодных условий
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6824
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:

Непонятно. Разве самолёты неумеют садится в туман,дождь?
Профайл

§ Сабыр
Re: Самолет авиакомпании AirAstana не смог приземлиться в...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 99
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разве это туман? Тем более для современного самолета. Скажите правду. Тоже думаю,что снег нечем убрать.
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Самолет авиакомпании AirAstana не смог приземлиться в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2989
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.12.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы а домодедово садились ночью в густой туманище. Ничего. Все обошлось. Какая то странная новость
Профайл Посетить вебсайт




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 170
Пользователей: 1
Всего: 171

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх