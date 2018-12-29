Самолет авиакомпании AirAstana не смог приземлиться в Костанае из-за погодных условий

Сегодня, 29 декабря, самолет, выполнявший рейс КС-335 из Астаны в Костанай, вынужден был вернуться в аэропорт вылета. Перед тем он покружил над Костанаем, но посадки ему не дали.





- У нас туман был, - сообщили «НГ» в справочной костанайского аэропорта. - Он прилетел, но не сел и вернулся в Астану. Теперь он прилетит позднее.

Аэробус A320, летевший рейсом KC-335 из Астаны в Костанай, провел в воздухе в общей сложности 2 часа 21 минуту (на 57 минут дольше чем было запланировано).

В данный момент в аэропорту Астаны идет регистрация на дополнительный рейс, которым пассажиры будут доставлены в Костанай. Ожидаемое время прибытия - 15.20 по астанинскому времени.





