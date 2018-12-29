Самолет авиакомпании AirAstana не смог приземлиться в Костанае из-за погодных условий
Сегодня, 29 декабря, самолет, выполнявший рейс КС-335 из Астаны в Костанай, вынужден был вернуться в аэропорт вылета. Перед тем он покружил над Костанаем, но посадки ему не дали.
- У нас туман был, - сообщили «НГ» в справочной костанайского аэропорта. - Он прилетел, но не сел и вернулся в Астану. Теперь он прилетит позднее.
Аэробус A320, летевший рейсом KC-335 из Астаны в Костанай, провел в воздухе в общей сложности 2 часа 21 минуту (на 57 минут дольше чем было запланировано).
В данный момент в аэропорту Астаны идет регистрация на дополнительный рейс, которым пассажиры будут доставлены в Костанай. Ожидаемое время прибытия - 15.20 по астанинскому времени.
Флуд и оффтопик (часть 3)
это НГ ? которая за свободу слова? ну-ну
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital: остановись. ты был стерт, через минуту , ты в норме.. что там у них.
Моя Деревенька и её окрестности.
позвони еще Сюзанне.
Моя Деревенька и её окрестности.
Суббота - сегодня. Звонил Анжелле, спросил у неё. Что ставить на стол в Сельвестр...
Моя Деревенька и её окрестности.
так он тут спит. не работает. на вопросы не отвечает.