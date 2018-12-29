Выборы состоятся в положенный срок, передает Informburo.kz

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с журналистами сообщил, что в Казахстане выборы Президента пройдут в положенный срок – в 2020 году.

"Каждый раз, когда приближаются выборы, я с этим мнением встречаюсь, хотя все сроки определены. Если начинается ремонт двора, сразу говорят, что выборы приближаются", – сказал глава государства.

Он добавил, что к Парламенту сейчас нет претензий, чтобы переизбирать депутатов досрочно, выборы пройдут в 2021 году.

"Они выполняют свою законодательную роль. Вчера мы подвели итоги года. То, что мы предлагаем (новые программы, направления, законодательное обеспечение), идёт очень успешно. Мы ввели изменения в Конституцию. Семь партий у нас в стране действуют", – отметил глава государства.

Президент отметил, что сейчас по партийному списку будут избираться и маслихаты на местах.

"Выборы Президента в декабре 2020 года. Два года ещё. О чём мы говорим? Ближе будет к делу, тогда и поговорим", – заключил Нурсултан Назарбаев.

В прошлый раз внеочередные выборы Президента Республики Казахстан состоялись 26 апреля 2015 года. 97,75% голосов получил Нурсултан Назарбаев. В предвыборной гонке в качестве кандидатов также выступали представитель Коммунистической народной партии Казахстана Тургун Сыздыков и беспартийный политик Абельгазы Кусаинов.

Президента в Казахстане избирают на пять лет.