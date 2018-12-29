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alex_60
Нурсултан Назарбаев: Внеочередных президентских выборов в 2019 году не будет
Витал, давай новое голосование делай. местечковое. так сказать , если сегодня, то вы за кого.
29.12.18 11:27
Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf: Ну вы то хоть понимаете, что ущерб есть, и он огромный, или не понимаете? Источник:www.ng.kz Тут ведь какая закавыка... Изначально, казахский язык слаб и для уравнивания его с русским...
29.12.18 11:27
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
накормил на свою голову.. Кайрата. и пострадал за правду. видать несколько видов правд существует, правда настоящая, и правда которая не всем нравится.
29.12.18 11:24
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer: юридически нет статуса бывший гражданин, ваш земляк А как насчет такого статуса: выехал, но все еще гражданин? Зачем вы на всех подряд развешиваете ярлык "иностранец", вы...
29.12.18 10:56
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
Насчет лагерей. Этот, я так понимаю, с государственным участием, раз аким там правила устанавливает. То бишь либо существует на деньги налогоплательщиков, либо часть путевок за счет гос-ва. И тут же...
29.12.18 10:51
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Нурсултан Назарбаев: Внеочередных президентских выборов в 2019 году не будет

29 декабря 2018, 08:49 |  Государство
Выборы состоятся в положенный срок, передает Informburo.kz.

Фото akorda.kz

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с журналистами сообщил, что в Казахстане выборы Президента пройдут в положенный срок – в 2020 году.

"Каждый раз, когда приближаются выборы, я с этим мнением встречаюсь, хотя все сроки определены. Если начинается ремонт двора, сразу говорят, что выборы приближаются", – сказал глава государства.

Он добавил, что к Парламенту сейчас нет претензий, чтобы переизбирать депутатов досрочно, выборы пройдут в 2021 году.

"Они выполняют свою законодательную роль. Вчера мы подвели итоги года. То, что мы предлагаем (новые программы, направления, законодательное обеспечение), идёт очень успешно. Мы ввели изменения в Конституцию. Семь партий у нас в стране действуют", – отметил глава государства.

Президент отметил, что сейчас по партийному списку будут избираться и маслихаты на местах.

"Выборы Президента в декабре 2020 года. Два года ещё. О чём мы говорим? Ближе будет к делу, тогда и поговорим", – заключил Нурсултан Назарбаев.

В прошлый раз внеочередные выборы Президента Республики Казахстан состоялись 26 апреля 2015 года. 97,75% голосов получил Нурсултан Назарбаев. В предвыборной гонке в качестве кандидатов также выступали представитель Коммунистической народной партии Казахстана Тургун Сыздыков и беспартийный политик Абельгазы Кусаинов.

Президента в Казахстане избирают на пять лет.
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§ Йцукен
Нурсултан Назарбаев: Внеочередных президентских выборов в 2019 году не будет
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 11:06
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§ alex_60
Re: Нурсултан Назарбаев: Внеочередных президентских выборов в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2287
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.18 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Витал, давай новое голосование делай.
местечковое.
так сказать , если сегодня, то вы за кого.
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