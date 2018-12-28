Нурбол Жумаскалиев стал спортивным директором ФК "Тобол"

Чемпион и восьмикратный призер чемпионатов Казахстана в составе «Тобола» Нурбол Жумаскалиев, который по окончании сезона 2018 года принял решение завершить игровую карьеру, назначен спортивным директором костанайского клуба. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Тобол".

Фото из архива "НГ"

37-летний Жумаскалиев сменил на этой должности Владимира Нидергауса, который, в свою очередь, займет пост технического директора.