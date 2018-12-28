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Нурбол Жумаскалиев стал спортивным директором ФК "Тобол"
28 декабря 2018, 11:05 | Спорт
Чемпион и восьмикратный призер чемпионатов Казахстана в составе «Тобола» Нурбол Жумаскалиев, который по окончании сезона 2018 года принял решение завершить игровую карьеру, назначен спортивным директором костанайского клуба. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Тобол".
Фото из архива "НГ"
37-летний Жумаскалиев сменил на этой должности Владимира Нидергауса, который, в свою очередь, займет пост технического директора.
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