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Сыкымы
Доступ к порталу госзакупок станет платным в Казахстане
maxsaf: А что насчет потенциальных Навальных А неча всяким-разным на этот "священный" сайт заходить! А то увидят, сколько жыпов акимы накупили (да много чего другого, для...
28.12.18 12:45
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Доступ к порталу госзакупок станет платным в Казахстане

28 декабря 2018, 10:32 |  Государство

С 1 января 2019 года электронный портал государственных закупок Казахстана станет платным. Это нововведение предусмотрено в законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам госзакупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора", сообщает sputniknews.kz.

В связи с этим, чтобы получить доступ к сайту госзакупок, потенциальным поставщикам нужно заключить соответствующий договор и внести оплату.

Услуга веб-портала госзакупок будет включать использование следующих функций:

- подача/дополнение заявки на участие в государственных закупках, подача соглашения об участии в государственных закупках из одного источника;
- подача ценового предложения;
- согласование и подписание договора о государственных закупках (по всем способам государственных закупок).

Стоимость услуги портала клиентами будет оплачиваться раз в год, она определяется максимальной стоимостью заявки или заключаемого договора:

- до миллиона тенге – 1 МРП (2 525 тенге, или 7 долларов) в год;   

- до 10 миллионов тенге – 10 МРП (25 250 тенге, или более 65 долларов) в год;
- до 100 миллионов тенге – 20 МРП (50 500 тенге, или 135 долларов) в год;
- до одного миллиарда тенге – 60 МРП (151 500 тенге, или 400 доллара) в год;
- если предельная сумма не ограничена, оплата составит 122 МРП (308 050 тенге, или 820 долларов) в год.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Доступ к порталу госзакупок станет платным в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1010
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.12.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
потенциальным поставщикам нужно заключить соответствующий договор и внести оплату.

А что насчет потенциальных Навальных, диванных борцов с коррупцией? Им read-only хотя бы оставят? :lol:
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§ Сыкымы
Re: Доступ к порталу госзакупок станет платным в Казахстане
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 750
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 28.12.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А что насчет потенциальных Навальных

А неча всяким-разным на этот "священный" сайт заходить! А то увидят, сколько жыпов акимы накупили (да много чего другого, для "лишних" глаз не предназначенного), и начинают им кости перемывать... ;-)
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