Доступ к порталу госзакупок станет платным в Казахстане

С 1 января 2019 года электронный портал государственных закупок Казахстана станет платным. Это нововведение предусмотрено в законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам госзакупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора", сообщает sputniknews.kz.

В связи с этим, чтобы получить доступ к сайту госзакупок, потенциальным поставщикам нужно заключить соответствующий договор и внести оплату.

Услуга веб-портала госзакупок будет включать использование следующих функций:

- подача/дополнение заявки на участие в государственных закупках, подача соглашения об участии в государственных закупках из одного источника;

- подача ценового предложения;

- согласование и подписание договора о государственных закупках (по всем способам государственных закупок).

Стоимость услуги портала клиентами будет оплачиваться раз в год, она определяется максимальной стоимостью заявки или заключаемого договора:

- до миллиона тенге – 1 МРП (2 525 тенге, или 7 долларов) в год;

- до 10 миллионов тенге – 10 МРП (25 250 тенге, или более 65 долларов) в год;

- до 100 миллионов тенге – 20 МРП (50 500 тенге, или 135 долларов) в год;

- до одного миллиарда тенге – 60 МРП (151 500 тенге, или 400 доллара) в год;

- если предельная сумма не ограничена, оплата составит 122 МРП (308 050 тенге, или 820 долларов) в год.