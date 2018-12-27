100 лет исполнилось 26 декабря жительнице Костаная

В свой день рождения Нина Степановна Исакова принимала гостей - представителей городского совета ветеранов и маслихата Костаная. Несмотря на возраст, женщина активно участвовала в беседе. Она сохраняет ясное сознание и активную жизненную позицию.

В Костанае она родилась в 1918 году, выросла, начала работать. Тут же и вышла замуж. Через четыре года Петра Емельяновича Исакова призвали в армию и женщина осталась одна с двумя маленькими детьми.

В августе 1941 года часть, где служил Петр Исаков, попала в окружение под Белоцерковском. Больше о муже вестей не было. Лишь после войны Нина Степановна получила извещение, что он числится пропавшим без вести.

С тех пор прошло много лет. Исакова официально считается вдовой ветерана Великой отечественной войны, но до сих пор в гибель супруга до конца не верит. Говорит, похоронки-то не было.

Замуж она больше не выходила. Маленький сын умер в раннем детстве, и живет сейчас Исакова с дочкой, тоже уже пенсионеркой, и внуком в пятиэтажке по улице Толстого.

Работала она всю жизнь в разных конторах, 22 года вплоть до выхода на пенсию - в областном управлении сельского хозяйства. Да и на заслуженном отдыхе она еще много лет трудилась дворником. Считала, что раз в силах, то должна.

Нина Степановна награждена медалями «За доблестный труд в годы войны» и «Ветеран труда».

- Вот это я наделала канители! - весело отреагировала Нина Степановна на пришедших в дом гостей. И не без гордости спросила: - Наверное нечасто такие юбилеи случаются?