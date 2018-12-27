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Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf: по закону же русский используется наравне как бы, или нет? Источник:www.ng.kz По закону - да, а по факту - русский больше. И знают его больше - потому и необходимости в таких лагерях...
27.12.18 23:23
Dron
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Yorik: Есть там перед светофором табличка "стоп" или нет? Насколько я помню - нет, да и на видео Вашем ее не видно. Разметки сейчас наверняка нет, в силу времени года. А значит - читаем...
27.12.18 23:19
Гога
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer украинский язык обязательным к использованию во всех сферах, там за отказ работников магазинов и ресторанов говорить на украинском языке для их работодателей могли ввести штрафы....
27.12.18 23:18
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer: Из-за тридевять земель за нас беспокоишься Я не за вас беспокоюсь, а за живущих в КЗ родственников и друзей.
27.12.18 23:02
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
Капец. В школе научить казахскому не могут, Теперь принудительно в лагерях.. Обучение казахскому языку в лагерях. В своей стране. Приплыли. Никто его учить похоже не хочет.
27.12.18 22:44
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100 лет исполнилось 26 декабря жительнице Костаная

Николай СОЛОВЬЕВ

27 декабря 2018, 17:20 |  Общество

В свой день рождения Нина Степановна Исакова принимала гостей - представителей городского совета ветеранов и маслихата Костаная. Несмотря на возраст, женщина активно участвовала в беседе. Она сохраняет ясное сознание и активную жизненную позицию.

 В Костанае она родилась в 1918 году, выросла, начала работать. Тут же и вышла замуж. Через четыре года Петра Емельяновича Исакова призвали в армию и женщина осталась одна с двумя маленькими детьми.

В августе 1941 года часть, где служил Петр Исаков, попала в окружение под Белоцерковском. Больше о муже вестей не было. Лишь после войны Нина Степановна получила  извещение, что он числится пропавшим без вести.

С тех пор прошло много лет. Исакова официально считается вдовой ветерана Великой отечественной войны, но до сих пор  в гибель супруга до конца не верит. Говорит, похоронки-то не было.

Замуж она больше не выходила. Маленький сын умер в раннем детстве, и живет сейчас Исакова с дочкой, тоже уже пенсионеркой, и внуком в пятиэтажке по улице Толстого.

Работала она всю жизнь в разных конторах, 22 года вплоть до выхода на пенсию - в областном управлении сельского хозяйства. Да и на заслуженном отдыхе она  еще много лет  трудилась дворником. Считала, что раз в силах, то должна.

Нина Степановна награждена медалями «За доблестный труд в годы войны» и «Ветеран труда».

- Вот это я наделала канители! - весело отреагировала Нина Степановна на пришедших в дом гостей. И не без гордости спросила: - Наверное нечасто такие юбилеи случаются?
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Комментарии к новости
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§ pensioner
Re: 100 лет исполнилось 26 декабря жительнице Костаная
pensioner


(Пользователи)
Сообщений: 62
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 27.12.18 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нину Степановну поздравляю с наступающим новым годом. Крепкого здоровья. Благодаря таким женщинам- труженикам Советский Союз победителем вышел из Великой Отечественной войны.
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§ сайлау курманов
Re: 100 лет исполнилось 26 декабря жительнице Костаная
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2986
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.12.18 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пенсионный фонд рыдает от таких новостей
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§ таноми52
Re: 100 лет исполнилось 26 декабря жительнице Костаная
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 426
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.12.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pensioner:
Благодаря таким женщинам- труженикам Советский Союз победителем вышел из Великой Отечественной войны.


Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33342#791484


Бабушка вспоминала: перед войной несколько парней женились и привели в колхоз своих "молодушек" (так в вятских деревнях называют девушек, только что вышедших замуж). Они, в основном, говорила , всю войну и тянули , выполняли все планы-разнарядки.
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