Приговор бывшему детдомовцу, убившему односельчанина, вынесен в Костанае

24-летний Александр Лукин, который по версии следствия в ночь с 14 на 15 августа забил молотком 53-летнего жителя поселка Сергеевка Сергея Наймушина, приговорен к 9 годам лишения свободы в исправительном учреждении максимальной безопасности.





Как рассказывал подсудимый, в этот день он намеревался урегулировать с Наймушиным давний конфликт. Односельчанин неоднократно публично оскорблял его, в нелицеприятных выражениях рассказывая о детдомовском прошлом Лукина. Однако разговора не получилось. Он пришел к Наймушину, у которого в тот момент были гости, и вновь услышал оскорбления.



Лукин ушел, но вновь вернулся, когда гости покинули дом Наймушина. Он вывел нетрезвого хозяина на улицу и несколько раз ударил молотком по голове.



Суд признал Александра Лукина виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы. Подсудимый с приговором согласился.

Приговор в законную силу еще не вступил.