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Евгений ШИБАРШИН: Надежда на государство

«Государственнические настроения из года в год нарастают»
27 декабря 2018, 09:06 |  Мнения

Четверть века прошло после обретения казахстанцами свободы от тоталитаризма, однако ностальгия по сильному государству их не покидает. Более того, государственнические настроения из года в год нарастают. К такому выводу пришли эксперты общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия».

Президент ОФ «ЦСПИ «Стратегия» Гульмира ИЛЕУВА на недавно прошедшем в Алматы круглом столе «Новые приоритеты в социальной политике и качество жизни в Казахстане» сравнила результаты опросов о взаимоотношениях населения и государства, которые провели в 1996-2018 гг.

Исследования в 1996-м (проводил Институт развития Казахстана) показали: в социальной политике государства большинство респондентов выделили принцип социальной защиты только для наиболее уязвимых слоев населения. Тогда был сделан вывод «о высоком уровне понимания новой роли государства в новой системе общественных отношений».

Это было время популярности идеологических установок адептов либерализма. Тогда мало кто понимал, в чем заключается роль государства в условиях рыночной экономики. Потому как все наслаждались воздухом свободы. Нам говорили: все в ваших руках, забудьте о государстве и творите свою судьбу собственными руками.

24% опрошенных тогда считали: государство должно обеспечить всем гражданам равенство стартовых возможностей и не отвечать за равенство результата, а 20% говорили, что социальное неравенство - это естественный процесс, т. к. люди отличаются друг от друга способностями и возможностями.

Тогда с этим мало кто спорил. Однако на деле все пошло как-то не так.

- Уже в исследовании, проведенном нами в 2004 году, стала проявляться неудовлетворенность населения социальной политикой государства, отсутствием системы социальной поддержки и защиты и нарастающей социальной дифференциацией, - сообщила Гульмира Илеуова.

В 2010 году исследования мнений граждан, по оценке социолога, показали «продолжение курса на либерализацию экономической жизни и подмену общегосударственных интересов интересами отдельных групп». В 2016 году подавляющее число опрошенных уже считает, что «государство должно нести полную ответственность за ситуацию в социальной сфере как основной фактор социально-экономической политики».

- Исследование ноября 2018 года подтвердило поддержку населением патернализма, - продолжает президент ОФ «ЦСПИ «Стратегия». - Более 70% опрошенных считают, что государство должно создавать условия для обеспечения работой всех, кто желает трудиться; осуществлять контроль над ценами на потребительские товары; обеспечивать каждому гарантированный прожиточный минимум.

А как же с дарованными свободами? И почему мы перестали ратовать за «равные стартовые возможности», а начали просить государство опять «обеспечить» и «осуществить контроль»? 

Причина, на мой взгляд, в том, что большинство граждан, выбравшись из ямы экономического кризиса, не получило уверенности, что завтра не окажется там же. Зыбкость почвы под ногами вынуждает искать надежную опору. В качестве таковой они знают только государство. Беда в том, что в теперешнем состоянии государство их тоже не устраивает.
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Комментарии к новости
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§ таноми52
Re: Евгений ШИБАРШИН: Надежда на государство
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.12.18 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и нарастающей социальной дифференциацией, - сообщила Гульмира Илеуова.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33335?1545882435

Хорошо, что и это замечено
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§ сайлау курманов
Re: Евгений ШИБАРШИН: Надежда на государство
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2984
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.12.18 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все перемешалось. Где акимы в лице от государства и бизнес , тоже с акимами и всей гвардией.
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§ Йцукен
Re: Евгений ШИБАРШИН: Надежда на государство
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последнее время стал замечать что в обществе нарастают левые настроения, все хотят справедливости и равенства, наши маленькие буржуа все сильнее и сильнее задумываться о неравенстве распределения благ государства. Рубят сук на котором сидят, поступайте умнее отбирая одной рукой не забывайте что-то давать другой, а пока наши "бизнесмены" могут только забирать двумя руками. А по поводу патернализма, все это предвыборные обещания, что-то мне подсказывает что у нас в 19 году осенью будут досрочные выборы президента. Слишком уж все радужно становится, и коррупционеров пачками сажают, коммуналка дешевеет, пенсии растут, мзп вырастет, как в песне "еще чучуть и прямо в рай". :-)
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