Евгений ШИБАРШИН: Надежда на государство

«Государственнические настроения из года в год нарастают»

Четверть века прошло после обретения казахстанцами свободы от тоталитаризма, однако ностальгия по сильному государству их не покидает. Более того, государственнические настроения из года в год нарастают. К такому выводу пришли эксперты общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия».

Президент ОФ «ЦСПИ «Стратегия» Гульмира ИЛЕУВА на недавно прошедшем в Алматы круглом столе «Новые приоритеты в социальной политике и качество жизни в Казахстане» сравнила результаты опросов о взаимоотношениях населения и государства, которые провели в 1996-2018 гг.

Исследования в 1996-м (проводил Институт развития Казахстана) показали: в социальной политике государства большинство респондентов выделили принцип социальной защиты только для наиболее уязвимых слоев населения. Тогда был сделан вывод «о высоком уровне понимания новой роли государства в новой системе общественных отношений».

Это было время популярности идеологических установок адептов либерализма. Тогда мало кто понимал, в чем заключается роль государства в условиях рыночной экономики. Потому как все наслаждались воздухом свободы. Нам говорили: все в ваших руках, забудьте о государстве и творите свою судьбу собственными руками.

24% опрошенных тогда считали: государство должно обеспечить всем гражданам равенство стартовых возможностей и не отвечать за равенство результата, а 20% говорили, что социальное неравенство - это естественный процесс, т. к. люди отличаются друг от друга способностями и возможностями.

Тогда с этим мало кто спорил. Однако на деле все пошло как-то не так.

- Уже в исследовании, проведенном нами в 2004 году, стала проявляться неудовлетворенность населения социальной политикой государства, отсутствием системы социальной поддержки и защиты и нарастающей социальной дифференциацией, - сообщила Гульмира Илеуова.

В 2010 году исследования мнений граждан, по оценке социолога, показали «продолжение курса на либерализацию экономической жизни и подмену общегосударственных интересов интересами отдельных групп». В 2016 году подавляющее число опрошенных уже считает, что «государство должно нести полную ответственность за ситуацию в социальной сфере как основной фактор социально-экономической политики».

- Исследование ноября 2018 года подтвердило поддержку населением патернализма, - продолжает президент ОФ «ЦСПИ «Стратегия». - Более 70% опрошенных считают, что государство должно создавать условия для обеспечения работой всех, кто желает трудиться; осуществлять контроль над ценами на потребительские товары; обеспечивать каждому гарантированный прожиточный минимум.

А как же с дарованными свободами? И почему мы перестали ратовать за «равные стартовые возможности», а начали просить государство опять «обеспечить» и «осуществить контроль»?

Причина, на мой взгляд, в том, что большинство граждан, выбравшись из ямы экономического кризиса, не получило уверенности, что завтра не окажется там же. Зыбкость почвы под ногами вынуждает искать надежную опору. В качестве таковой они знают только государство. Беда в том, что в теперешнем состоянии государство их тоже не устраивает.