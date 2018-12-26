14 человек спасли от мороза спасатели Костанайской области
Все они находились в пассажирском автобусе, который застрял на трассе по дороге из Костаная в Петропавловск. Среди пассажиров было трое детей. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщили "НГ" в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
Иллюстративное фото newsnn.ru
24 декабря маршрутный автобус, следовавший в Петропавловск, вынужден был остановиться недалеко от поселка Узунколь. На улице было -35 градусов. Трасса Костанай - Мамлютка была закрыта.
- Дул холодный ветер. С каждой минутой в салоне автобуса становилось все холоднее. Мы начали звонить спасателям, - вспоминает тот день один из водителей автобуса Геннадий СЕЗУХИН.
Позже именно Геннадий написал благодарственное письмо в ДЧС с просьбой отметить работу всех спасателей, а в особенности начальника ОЧС Узункольского района Жанбулата Омарова.
- Они перевели нас в теплое помещение, напоили чаем и успокоили, - рассказал Геннадий. - За 20 лет работы я впервые столкнулся с таким чутким и внимательным отношением к людям.
Позже, убедившись в исправности автобуса, Омаров, несмотря на ночное время, на личном автотранспорте сопроводил автобус до районного центра - в Мендыкару.
Как отметили в пресс-службе, состояние здоровья всех пассажиров нормальное, пострадавших нет.
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