14 человек спасли от мороза спасатели Костанайской области

Все они находились в пассажирском автобусе, который застрял на трассе по дороге из Костаная в Петропавловск. Среди пассажиров было трое детей. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщили "НГ" в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Иллюстративное фото newsnn.ru

24 декабря маршрутный автобус, следовавший в Петропавловск, вынужден был остановиться недалеко от поселка Узунколь. На улице было -35 градусов. Трасса Костанай - Мамлютка была закрыта.

- Дул холодный ветер. С каждой минутой в салоне автобуса становилось все холоднее. Мы начали звонить спасателям, - вспоминает тот день один из водителей автобуса Геннадий СЕЗУХИН.

Позже именно Геннадий написал благодарственное письмо в ДЧС с просьбой отметить работу всех спасателей, а в особенности начальника ОЧС Узункольского района Жанбулата Омарова.

- Они перевели нас в теплое помещение, напоили чаем и успокоили, - рассказал Геннадий. - За 20 лет работы я впервые столкнулся с таким чутким и внимательным отношением к людям.

Позже, убедившись в исправности автобуса, Омаров, несмотря на ночное время, на личном автотранспорте сопроводил автобус до районного центра - в Мендыкару.

Как отметили в пресс-службе, состояние здоровья всех пассажиров нормальное, пострадавших нет.