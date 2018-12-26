У казахстанских полицейских не будет новогодних корпоративов
Министерство внутренних дел Казахстана не будет проводить новогодний корпоратив. Об этом сообщил директор Департамента внутренних и внешних коммуникаций министерства Алмас Садубаев, передает Tengrinews.kz.
Фотоколлаж ©Tengrinews.kz
"В бюджете не предусмотрены расходы на подобные мероприятия. Это касается и территориальных Департаментов полиции. Кроме того, в период проведения праздничных мероприятий сотрудники полиции будут нести службу в усиленном режиме, словом, далеко не каждому полицейскому удастся встретить Новый год даже в кругу своей семьи", - сообщил Алмас Садубаев.
В МВД подчеркнули, что если сотрудники полиции пожелают собраться где-нибудь с коллективом и отметить праздник, то это будет проходить в свободное от работы время и за свой счет.
Отметим, ранее министр финансов высказывался о новогодних корпоративах на госслужбе. Алихан Смаилов отмечал, что такой цели, как проведение новогодних мероприятий, в госорганах нет.
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