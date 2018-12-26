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alex_60
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ElleR
Что произойдет, если не зарегистрировать телефон до 1 января
А как продавать и покупать б\у аппараты?
26.12.18 20:00
maxsaf
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
Добринцофф: А что это разве тайна? Кто был на полигоне ,тот наверно видел кучки аккуратно сложенных в мешки ПВХ бутылок,плёнки,кучи металла и всего ,что можно сдать. В этой части вопросов как-раз...
26.12.18 20:00
Добринцофф
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
alex_60: "мусорщики", не заполняйте ленту слева, не портите людям праздничное настроение. Источник:www.ng.kz О ,модератор с гаража вернулся.
26.12.18 19:57
maxsaf
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
alex_60: "мусорщики", не заполняйте ленту слева, не портите людям праздничное настроение. После праздников это будет особенно актуальная тема, иногда контейнеров не видно - завалены с...
26.12.18 19:57
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У казахстанских полицейских не будет новогодних корпоративов

26 декабря 2018, 15:40 |  Государство

Министерство внутренних дел Казахстана не будет проводить новогодний корпоратив. Об этом сообщил директор Департамента внутренних и внешних коммуникаций министерства Алмас Садубаев, передает Tengrinews.kz.

Фотоколлаж ©Tengrinews.kz

Фотоколлаж ©Tengrinews.kz

"В бюджете не предусмотрены расходы на подобные мероприятия. Это касается и территориальных Департаментов полиции. Кроме того, в период проведения праздничных мероприятий сотрудники полиции будут нести службу в усиленном режиме, словом, далеко не каждому полицейскому удастся встретить Новый год даже в кругу своей семьи", - сообщил Алмас Садубаев.

В МВД подчеркнули, что если сотрудники полиции пожелают собраться где-нибудь с коллективом и отметить праздник, то это будет проходить в свободное от работы время и за свой счет.

Отметим, ранее министр финансов высказывался о новогодних корпоративах на госслужбе. Алихан Смаилов отмечал, что такой цели, как проведение новогодних мероприятий, в госорганах нет.
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§ yudjin
Re: У казахстанских полицейских не будет новогодних корпоративов
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5667
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.12.18 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
некоторые в течение года отгуляли... бары-рестораны, кабаки-сауны... читали-помним.
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