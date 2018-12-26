Меньше за холодную воду будут платить костанайцы в 2019 году
Тариф для населения и предприятий, занимающихся производством тепловой энергии для населения, снизят на 10%. Об этом сегодня,26 декабря, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".
Иллюстративное фото i.ytimg.com
Так, за услуги по подаче питьевой воды костанайцы с 1 января будут платить 85,65 тенге/куб.м. (с учетом НДС). А за услуги по отводу и очистке сточных вод - 72,03 тенге/куб.м (с НДС).
Ранее плата за эти же услуги составляла 95,17 тенге/куб.м и 80,04 тенге/куб.м соответственно.
Плата за услуги, предоставляемые Костанай-Су, для бюджетных организаций и прочих потребителей с 1 января 2019 года составит 444,68 тенге/куб.м. и 253,89 тенге/куб.м. соответственно за подачу питьевой воды. За услуги по отводу и очистке сточных вод 616,30 тенге/куб.м для бюджетных организаций и 160,94 тенге/куб.м для прочих потребителей.
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Меньше за холодную воду будут платить костанайцы в 2019 году
Надеюсь, не приведет к банкротству? Аж на целых 10 тенге меньше будем платить - это ж ого-го-го сколько в итоге получится :-o
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