Меньше за холодную воду будут платить костанайцы в 2019 году

Тариф для населения и предприятий, занимающихся производством тепловой энергии для населения, снизят на 10%. Об этом сегодня,26 декабря, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".

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Так, за услуги по подаче питьевой воды костанайцы с 1 января будут платить 85,65 тенге/куб.м. (с учетом НДС). А за услуги по отводу и очистке сточных вод - 72,03 тенге/куб.м (с НДС).

Ранее плата за эти же услуги составляла 95,17 тенге/куб.м и 80,04 тенге/куб.м соответственно.

Плата за услуги, предоставляемые Костанай-Су, для бюджетных организаций и прочих потребителей с 1 января 2019 года составит 444,68 тенге/куб.м. и 253,89 тенге/куб.м. соответственно за подачу питьевой воды. За услуги по отводу и очистке сточных вод 616,30 тенге/куб.м для бюджетных организаций и 160,94 тенге/куб.м для прочих потребителей.