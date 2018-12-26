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drakon
Александру Зайченко назначили 3 года и 6 месяцев ограничения свободы
ZXC: Т.е. 100 лямов это менее строгое наказание? Источник:www.ng.kz Я тоже не понимаю. А что 1 день, проведённый под стражей, не считается за 3,нахождения - на ограничении свободы... :-o
26.12.18 15:18
Алиса
Меньше за холодную воду будут платить костанайцы в 2019 году
Надеюсь, не приведет к банкротству? Аж на целых 10 тенге меньше будем платить - это ж ого-го-го сколько в итоге получится :-o
26.12.18 14:57
ZXC
Александру Зайченко назначили 3 года и 6 месяцев ограничения свободы
98 150 000 тенге он не будет платить, я правильно понял? Т.е. 100 лямов это менее строгое наказание?
26.12.18 14:56
drakon
Поликлиники отдалённых сёл Казахстана перейдут на электронный формат в 2022 году
alex_60: и ультразвуковых допплерографий головного мозга, Источник:www.ng.kz Видать ещё - не всем сделали... :lol: :-o
26.12.18 14:36
alex_60
Поликлиники отдалённых сёл Казахстана перейдут на электронный формат в 2022 году
drakon: уже в оттдалёных сёлах- поликлиники - есть? передвижные медицинские поезда точно есть. ///С 2010 года тремя консультативно-диагностическими поездами за 1451 день работы были осмотрены...
26.12.18 14:32
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Меньше за холодную воду будут платить костанайцы в 2019 году

26 декабря 2018, 11:03 |  ЖКХ

Тариф для населения и предприятий, занимающихся производством тепловой энергии для населения, снизят на 10%. Об этом сегодня,26 декабря, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".

Иллюстративное фото i.ytimg.com

Так, за услуги по подаче питьевой воды костанайцы с 1 января будут платить 85,65 тенге/куб.м. (с учетом НДС). А за услуги по отводу и очистке сточных вод - 72,03 тенге/куб.м (с НДС).

Ранее плата за эти же услуги составляла 95,17 тенге/куб.м и 80,04 тенге/куб.м соответственно.

Плата за услуги, предоставляемые Костанай-Су, для бюджетных организаций и прочих потребителей с 1 января 2019 года составит 444,68 тенге/куб.м.  и 253,89 тенге/куб.м. соответственно за подачу питьевой воды. За услуги по отводу и очистке сточных вод 616,30 тенге/куб.м для бюджетных организаций и 160,94 тенге/куб.м для прочих потребителей.
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§ Алиса
Re: Меньше за холодную воду будут платить костанайцы в 2019 году
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4444
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.12.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь, не приведет к банкротству? Аж на целых 10 тенге меньше будем платить - это ж ого-го-го сколько в итоге получится :-o
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