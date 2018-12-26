Однако их истории болезней и лечения хранятся в цифровом формате, и получить их можно в центральных районных больницах или в областных центрах, передает Informburo.kz

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Вице-министр здравоохранения Олжас Абишев рассказал, как идёт цифровизация поликлиник в Казахстане. До сих пор остаётся проблемой цифровизация отдалённых сельских округов, районных центров, где нет интернета.

"Отдалённые сельские округа планируют подключить к информационным системам с 2022 года", – сказал Олжас Абишев.

Жители этих сёл, как он отметил, могут обращаться в областные центры или центральные районные больницы, где их истории занесены в информационные системы. Там пациенты могут получить доступ к личному кабинету, где можно увидеть, кто его лечил и как.

Вице-министр сообщил, что все 17 регионов страны вошли в пилотный проект по безбумажному формату, который начался 1 января 2018 года.

"Все поликлиники (кроме тех, что в отдалённых районах и сёлах. – Авт.), которые работают по госзаказу, среди них есть и частные, перешли на ведение медицинских записей в электронном формате. Бумажной амбулаторной карты нет. Но если вы запросите, они вам выдадут. Но сейчас по умолчанию они ведут записи в медицинских информационных системах", – сказал он.

Несмотря на то, что все больницы вошли в пилотный проект, врачи продолжали заполнять документы на бумаге.

"Это было нужно для проверяющих органов. Теперь с 2019 года они на бумаге заполнять ничего не будут, только в информационных системах", – добавил Олжас Абишев.

С 1 января 2019 года министр здравоохранения, по его словам, поставил новую задачу.

"У нас по госзаказу есть куча учётных форм, их 121, где медицинские организации заполняют информацию об оказанных пациентам услугах. Теперь мы эти формы оптимизируем, и всё автоматически берём из информационной системы", – добавил Олжас Абишев.