Минимальный размер пенсии в Казахстане с 2019 года составит 65 806 тенге
Солидарную пенсию повысят на 7% с нового года. Государственная базовая пенсионная выплата повысится на 5%, передает Informburo.kz.
Фото Турара Казангапова / tengrinews.kz
После проведения индексации солидарной пенсии в Казахстане максимальный размер пенсионных выплат с учётом базовой пенсии составит 116 811 тенге, минимальный – 65 806 тенге, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты в ответе на официальный запрос.
"В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 ноября 2018 года "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы" с 1 января 2019 года минимальный размер пенсии составит с учётом базовой пенсии 65 806 тенге, максимальный размер солидарных пенсий с учётом базовой пенсии составит 116 811 тенге", – говорится в ответе Министерства труда и социальной защиты населения.
В ведомстве отметили, что повышение коснётся всех получателей пенсионных выплат, а их более двух млн человек. По данным пресс-службы Минтруда и социальной защиты, повышение размеров солидарных пенсий будет осуществляется с опережением уровня инфляции на 2%.
В Минтруда также назвали размеры надбавок государственных социальных пособий по инвалидности. Выплаты будут производиться в зависимости от утраты общей трудоспособности инвалида и группы инвалидности. Размеры пособия составят от 0,74 до 1,61 от прожиточного минимума или от 21 976 до 47 814 тенге.
Социальные пособия по потере кормильца будут начисляться по-новому в зависимости от количества иждивенцев и причины смерти кормильца. Они составят от 1,14 до 1,96 от прожиточного минимума или от 33 856 до 58 202 тенге, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
Повышение выплат будет производиться автоматически всем пенсионерам без истребования дополнительных документов.
Министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова заявила, что пенсии в Казахстане в январе 2019 года повысят на уровень инфляции – плюс 2%.
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