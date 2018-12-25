Министр информации заявил, что систему мониторинга соцсетей будут использовать только для выявления противоправного контента, а не протестных настроений, передает Informburo.kz.

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Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев заверил журналистов, что система автоматического мониторинга социальных сетей, которую разработала казахстанская компания ТОО "Научно-исследовательская лаборатория "Квант", не будут использовать для слежки.

"Ни о каком выявлении так называемых протестных настроений речи нет и не идёт. Никакой слежки не будет" , – сказал Даурен Абаев в кулуарах заседания Правительства РК.

Он опроверг информацию о том, что Российский научно-исследовательский институт "Квант", принадлежащий Федеральной службе безопасности, участвует в создании системы мониторинга информпространства в Казахстане.

"Никакому "Кванту" наше государство заказа не делало. И наше министерство тоже", – сказал Даурен Абаев.

О том, что российский НИИ "Квант" причастен к казахстанской разработке, сообщала "Русская служба BBC".

19 декабря 2018 года после взлома сервера НИИ "Квант" хакеры из группы Digital Revolution опубликовали на своём сайте четыре документа объёмом более 300 страниц. Они посвящены системам мониторинга СМИ и соцсетей, к разработке которых, по мнению хакеров, мог быть причастен "Квант" (в 2008 году переведён в ведение ФСБ), сообщает издание.

По данным хакеров, "Квант" участвует в создании аналогичной системы в Казахстане.

"Русская служба BBC" не нашла техзадание тендера по созданию системы в публичном доступе, включая сайт госзакупок. Однако многостраничный документ с таким заголовком оказался в массиве документов, опубликованном хакерами Digital Revolution.

На титульном листе технического проекта системы указано, что он разработан в Москве в 2017 году. Согласно документу, система должна уметь анализировать публикации в соцсетях и искать нарушения законодательства в публикациях печатных и электронных СМИ. Среди нарушений: отсутствие гимна, терроризм и экстремизм.

"При обнаружении материалов, дискредитирующих государство либо содержащих критику в адрес государства (вне зависимости от того, актуальна тема или нет), а также других остроактуальных тем, находящихся на контроле, сотрудник предоставляет видеофрагмент (или ссылку на него в интернете) заинтересованным лицам", – говорится в документе, опубликованном хакерами.

В нём также указано, что генеральным подрядчиком по созданию системы была выбрана казахстанская "Научно-исследовательская лаборатория "Квант". А российское федеральное государственное унитарное предприятие "Квант" якобы был у него субподрядчиком, отвечая за подсистему распознавания речи на русском и казахском языках (шифр работы "Ангиме").

Ещё одним субподрядчиком выступило российское представительство американской компании SAS, следует из опубликованного документа. Его специалисты отвечали за программный комплекс для анализа текстов на казахском языке (шифр "Анаграмма").

Единственным собственником казахстанской компании "Квант" является Ляззат Шакимова, которая подтвердила BBC, что её компания сейчас работает над системой мониторинга национального информационного пространства Казахстана.

К российскому "Кванту" её лаборатория не имеет никакого отношения, отметила Ляззат Шакимова. Все дальнейшие вопросы она переадресовала директору компании Даулету Андербаеву, который не ответил на звонки корреспондента BBC.

22 декабря в МИК РК сообщали, что эффективную систему мониторинга соцсетей требовала общественность. Особенно в период распространения так называемых групп смерти, включая группы "Синий кит" и "Разбуди меня в 04.20.