9 131,9 млрд тенге составили пенсионные накопления казахстанцев

Пенсионные накопления вкладчиков по состоянию на 1 декабря 2018 года составили 9 131,9 млрд тенге, увеличившись за январь-ноябрь 2018 года на 1 351,1 млрд тенге (17,4%). Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает Zakon.kz.

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"За январь-ноябрь 2018 года произошло увеличение "чистого" дохода от инвестирования пенсионных активов на 746,8 млрд тенге, который на 1 декабря 2018 года составил 3 521,7 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС не имеющих пенсионные накопления) на 1 декабря 2018 года составило 9,8 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат за январь-ноябрь 2018 года составила 156 млрд тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 декабря 2018 года, по-прежнему, занимают государственные ценные бумаги РК и корпоративные ценные бумаги эмитентов РК (44,8% и 28,9%, соответственно, от общего объема пенсионных активов).