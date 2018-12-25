9 131,9 млрд тенге составили пенсионные накопления казахстанцев
Пенсионные накопления вкладчиков по состоянию на 1 декабря 2018 года составили 9 131,9 млрд тенге, увеличившись за январь-ноябрь 2018 года на 1 351,1 млрд тенге (17,4%). Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает Zakon.kz.
Фото Zakon.kz
"За январь-ноябрь 2018 года произошло увеличение "чистого" дохода от инвестирования пенсионных активов на 746,8 млрд тенге, который на 1 декабря 2018 года составил 3 521,7 млрд тенге", - говорится в сообщении.
Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС не имеющих пенсионные накопления) на 1 декабря 2018 года составило 9,8 млн счетов.
Сумма пенсионных выплат за январь-ноябрь 2018 года составила 156 млрд тенге.
Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 декабря 2018 года, по-прежнему, занимают государственные ценные бумаги РК и корпоративные ценные бумаги эмитентов РК (44,8% и 28,9%, соответственно, от общего объема пенсионных активов).
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Vital: Щас мы подымем цены на вывоз мусара в 2-3 раза и все кто заинтересован, будут в шоколаде:))) Я боюсь, эффект от этого будет диаметрально противоположный, "шоколадно-подбалконный"...
Моя Деревенька и её окрестности.
Ну что там тебе в этом году брат подарил на рождество? в прошлом году , или позапрошлом, Gelandewagen помню дарил.
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
maxsaf: Вы просто иностранцы бизнес не умеете делать. Вам ещё учится и учится у нас. Щас мы подымем цены на вывоз мусара в 2-3 раза и все кто заинтересован, будут в шоколаде:)))
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Если мусор приобретает хоть какую то ценность, можно мусорщикам сбросить цену , хотя трудом верится в такое