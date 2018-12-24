6 украденных лошадей вернули владельцу полицейские в Костанайской области

Обнаружив пропажу 3 декабря, мужчина начал самостоятельные поиски. Но успехом они не увенчались. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

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Заявление в Наурзумский районный отдел полиции 68-летний житель села Караменды подал 8 декабря. Он сообщил, что лошади находились на вольном выпасе, расположенном в 25 километрах от села. Нанесенный ущерб мужчина оценил в 900 000 тенге.

Осмотрев место происшествия, полицейские обнаружили следы животных и автомобиля с прицепом.

- При проведении оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили, какой прицеп использовался для перевозки животных, - сообщили в пресс-службе. - В ходе беседы с владельцем прицепа оперативники вышли на подозреваемых, которые незадолго до совершения кражи одалживали прицеп у владельца.

Злоумышленниками оказались двое местных жителей 35 и 49 лет. К уголовной ответственности они ранее не привлекались.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по ст.188 УК РК. Лошадей полиция вернула владельцу.