За незаконную охоту на косулю задержали троих мужчин в Костанайской области
Тушу сибирской косули сотрудники природоохранной полиции обнаружили во время осмотра автомобиля на трассе Костанай-Мамлютка 15 декабря. Там же, в машине, они нашли два ружья. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Иллюстративное фото navihunt.com
В автомобиле находились трое мужчин, все жители Мендыкаринского района.
- В ходе проверки установлено, что ружья зарегистрированы на одного из пассажиров, - сообщили в пресс-службе. - Мужчины приехали на охоту в Костанайский район, но разрешение на отстрел сибирской косули у них отсутствовало.
Подозреваемые дали признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по статье 337 части 1 УК РК «Незаконная охота».
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