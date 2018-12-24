За незаконную охоту на косулю задержали троих мужчин в Костанайской области

Тушу сибирской косули сотрудники природоохранной полиции обнаружили во время осмотра автомобиля на трассе Костанай-Мамлютка 15 декабря. Там же, в машине, они нашли два ружья. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Иллюстративное фото navihunt.com

В автомобиле находились трое мужчин, все жители Мендыкаринского района.

- В ходе проверки установлено, что ружья зарегистрированы на одного из пассажиров, - сообщили в пресс-службе. - Мужчины приехали на охоту в Костанайский район, но разрешение на отстрел сибирской косули у них отсутствовало.

Подозреваемые дали признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по статье 337 части 1 УК РК «Незаконная охота».