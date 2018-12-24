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Дополнительные поезда по маршруту Костанай - Алматы и обратно запустят к Новому году
24 декабря 2018, 16:47 | Общество
Об этом сегодня, 24 декабря, сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки". Дополнительные рейсы в Алмату и обратно будет осуществлять поезд №179/180 («Алматы-2 – Костанай» / «Костанай – Алматы-2»).
Иллюстративное фото temirzholy.kz
Из Костаная поезда будут уходить 27 и 31 декабря 2018 г., а также 1 января 2019 г. По направлению из Алматы в Костанай дополнительные рейсы назначены на 26, 30 и 31 декабря 2018 г.
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