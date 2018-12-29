Что нельзя подавать на новогодний стол, рассказал главный санврач

Ограничить количество майонеза, активно пользоваться пищевой пленкой и есть больше салатов из белого куриного мяса посоветовал глава Комитета охраны общественного здоровья (КООЗ), главный санврач Казахстана Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Бекшин попросил хозяек не накрывать праздничные столы заранее, чтобы блюда не стояли долго неприкрытыми в тепле. Мясо и овощи стоит разделывать на разных досках разными ножами.

"При готовке салатов используйте одноразовые перчатки, сейчас их достаточно, в них удобно работать. Разделочный инвентарь сейчас должен быть промаркирован. Эти правила позволят вам провести достойное мероприятие", - советует он.

По его словам, стол должен быть не только обильным, но и полезным. "Не нужно гнаться за жирными, сладкими салатами и блюдами, особенно это касается взрослых. Чтобы ваш стол был полезным, нужно ограничить содержание майонеза. Лучше всего, чтобы вся еда хранилась под пищевой пленкой. Не нужно сразу выставлять на стол все содержимое холодильника", - отметил он.

Бекшин попросил не доедать после Нового года просроченные салаты.

"Отравления после январских праздников более чем в половине случаев связаны с тем, что людям жалко выбрасывать оставшиеся продукты и они упорно продолжают их хранить, постепенно потребляя в пищу. Срок хранения салатов в холодильнике должен составлять не более суток, заправленные майонезом желательно хранить не более шести часов", - уточнил он.

По рекомендации КООЗ, стоит разбавить меню из тяжелых для желудка мясных салатов легкими салатами из овощей, из красного и зеленого перца, с добавлением легкого куриного мяса, рыбы, консервированной фасоли и различной зелени. Одно из важных правил питания в Новый год - лучше есть чаще, но меньшими порциями.

"На новогоднем столе должно быть достаточно жидкости. Самое главное - пить много воды и помнить, что алкоголь обезвоживает организм. Необходимо употреблять больше салатов из белого куриного мяса с хорошей термообработкой и чтобы оно раздельно хранилось. В неограниченном количестве надо есть фрукты. Это низкокалорийность и витамины", - сказал главный санврач страны.

Бекшин посоветовал приобретать продукты в крупных торговых точках с высокой проходимостью. Там меньше вероятности того, что товар залежится. Особое внимание нужно уделять сертификатам и упаковке товаров, четко должен быть виден срок годности.