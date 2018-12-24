Просроченные конфеты для новогодних подарков выявили в Казахстане
Комитет охраны общественного здоровья (КООЗ) провел проверки по стране и изъял просроченные конфеты, чтобы они не попали в подарочные наборы детям, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото: pixabay.com
"В ноябре, декабре мы проверяли, особенно фасованные конфеты. В ряде регионов были обнаружены конфеты с истекшими сроками годности, негодные. Эти конфеты были сняты с реализации", - заверил Бекшин.
Но когда конфеты уже упакованы, по его словам, проверить их сотрудникам комитета сложно. Проверка каждого пакета будет проводиться, только если потребитель купит пакет, вскроет и обнаружит просроченный товар.
"Нужно посещать магазины с высокой проходимостью, потому что там есть товароведы, которые за этим следят и поддерживают свою марку, бренд. Тем не менее доверяй, но проверяй, и при обнаружении нужно немедленно сообщить в территориальные подразделения Комитета охраны общественного здоровья", - отметил Бекшин.
Он сообщил, что в ряде случаев специалисты осуществляют контрольную закупку продуктов и проверяют их сами.
"Если эта продукция не соответствует требованиям, то органы прокуратуры нам открывают внеплановую проверку со всеми вытекающими последствиями. Если не соответствует требованиям, то деятельность будет приостановлена. Такие моменты есть, и во всех регионах выявляются. Мы ждем совместной работы - потребитель и государственные органы", - добавил он.
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