Форум
drakon
Просроченные конфеты для новогодних подарков выявили в Казахстане
alex_60: что целый год сбыть не получается. Источник:www.ng.kz Да, отправить в Интернаты, Детдома, Дома Престарелых... :-o Думаю,что так и - сделают... 8-)
24.12.18 16:59
elektron
Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
более 2 000 человек стоят в очереди на замену почек, 450 - печени и 10 - других органов Источник:www.ng.kz Кстати печень можно же частью-куском пересаживать. Какие тут проблемы. И донор и...
24.12.18 16:55
elektron
Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
сайлау курманов: Чтото все о плохом заговорили, хотя новость позитивная.Источник:www.ng.kz Новость то может и позитивная, но ни слова, о женщине - доноре. А так таких доноров по весне на своих...
24.12.18 16:49
alex_60
Просроченные конфеты для новогодних подарков выявили в Казахстане
Говорят, под Новый год все всегда сбывается, даже то, что целый год сбыть не получается. (С)
24.12.18 16:36
drakon
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
Victor Yang: сыр в данный интернат или дом престарелых. Источник:www.ng.kz Вы мне, скажите. Вы своих детей будете этим сыром - кормить? Или только - интернатских... 8-)
24.12.18 14:28
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Просроченные конфеты для новогодних подарков выявили в Казахстане

24 декабря 2018, 16:24 |  Государство

Комитет охраны общественного здоровья (КООЗ) провел проверки по стране и изъял просроченные конфеты, чтобы они не попали в подарочные наборы детям, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Иллюстративное фото: pixabay.com

"В ноябре, декабре мы проверяли, особенно фасованные конфеты. В ряде регионов были обнаружены конфеты с истекшими сроками годности, негодные. Эти конфеты были сняты с реализации", - заверил Бекшин.

Но когда конфеты уже упакованы, по его словам, проверить их сотрудникам комитета сложно. Проверка каждого пакета будет проводиться, только если потребитель купит пакет, вскроет и обнаружит просроченный товар.

"Нужно посещать магазины с высокой проходимостью, потому что там есть товароведы, которые за этим следят и поддерживают свою марку, бренд. Тем не менее доверяй, но проверяй, и при обнаружении нужно немедленно сообщить в территориальные подразделения Комитета охраны общественного здоровья", - отметил Бекшин. 

Он сообщил, что в ряде случаев специалисты осуществляют контрольную закупку продуктов и проверяют их сами. 

"Если эта продукция не соответствует требованиям, то органы прокуратуры нам открывают внеплановую проверку со всеми вытекающими последствиями. Если не соответствует требованиям, то деятельность будет приостановлена. Такие моменты есть, и во всех регионах выявляются. Мы ждем совместной работы - потребитель и государственные органы", - добавил он.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
24.12.18 18:12 6 украденных лошадей вернули владельцу полицейские в Костанайской области
24.12.18 18:10 Открытое городское первенство по плаванию среди юношей и девушек прошло в Костанае
24.12.18 17:23 Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в январе
24.12.18 16:58 За незаконную охоту на косулю задержали троих мужчин в Костанайской области
24.12.18 16:47 Дополнительные поезда по маршруту Костанай - Алматы и обратно запустят к Новому году
24.12.18 15:30 200 школьников побывали на президентской елке в Костанае
24.12.18 12:44 Большая часть архивов земельного кадастра в РК хранится в бумажном виде
24.12.18 11:14 Услугу по выписке жильцов через Интернет запустили в Казахстане
24.12.18 09:25 Налог для самозанятых вводится с января 2019 года
23.12.18 16:58 22 декабря команда "НГ" до позднего вечера развозила подарки маленьким костанайцам

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ alex_60
Re: Просроченные конфеты для новогодних подарков выявили в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2221
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорят, под Новый год все всегда сбывается,
даже то, что целый год сбыть не получается. (С)
Профайл

§ drakon
Просроченные конфеты для новогодних подарков выявили в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15410
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.12.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
что целый год сбыть не получается.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791202&topic_id=36411&forumid=1#791202

Да, отправить в Интернаты, Детдома,
Дома Престарелых... :-o
Думаю,что так и - сделают... 8-)
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 142
Пользователей: 0
Всего: 142

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх