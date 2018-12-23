22 декабря команда "НГ" до позднего вечера развозила подарки маленьким костанайцам
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Мы успели посетить 28 адресов и вручить подарки 40 детям и одному взрослому инвалиду. Уже сегодня ясно - это не конец акции, наши читатели все еще продолжают выбирать симпатичные им письма Деду Морозу и исполнять детские желания.
Подробный отчет об акции читайте в ближайшем номере "НГ". А пока - о некоторых итогах вчерашнего дня.
Талгат, живет с бабушкой, любит читать познавательные книги и мечтал получить торт. Благодаря помощникам Деда Мороза из управления статистики у него теперь есть и торт, и книги.
Очень эмоционально реагировал на исполнение своей мечты Мади. Мальчик аутист. Как только увидел, Деда Мороза с велосипедом, буквально запрыгал от счастья: "Мой велосипед! Мой велосипед!!!". И тут же во дворе опробовал. Счастлив до предела!
Настоящим чудом стал подарок для Ансара и всей его семьи. Он занимается в музыкальной школе по классу домбры. У всех в его классе уже был свой инструмент, а у него нет. Письмо ребенок написал, но не очень надеялся, что его желание исполнится. Как раз перед нашим приездом в семье обсуждали возможность накопить на домбру. Но тут приехали мы, без предупреждения, но с подарком.
Вилен - аутист, общаться у него получается плохо, зато он к музыке тянется и, говорят, он быстро схватывает начальные уроки игры на пианино. Но своего инструмента в семье нет. Мама мечтала о покупке синтезатора, хотя бы простенького, но денег на это не было. Помогли добровольные помощники Деда Мороза.
Когда синтезатор распаковывали, мама радовалась как ребенок. Она сыграла нам пару мелодий.
А Вилен забился в уголок и не выходил.Но когда мы ушли, из "17 мгновений весны". Мы ушли, этот хитрюга вылез из укрытия, распаковал кулек и бросился к инструменту, от которого не отлипал до ночи.
Никита из п.Дружба получил закрытые санки, чтобы бабушке, которая воспитывает внуков одна, было легче возить мальчика в садик. А письмо Деду Морозу написал его старший брат Андрей. Сам он получил наушники, как он просил, беспроводные. Помощник Деда Мороза, которого мы знаем как Зайчика Сережу, также передал мальчишкам мандарины и конфеты.
В ближайшие дни мы доставим подарки припоздавших помощников.
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