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Гога
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
Vital Я даже догадываюсь почему они спалились Источник:www.ng.kz Потому что - лохи ?
23.12.18 15:27
Vital
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
Гога: Это как вариант. Хохлы же гоняют к нам так. Да дорого. Ну гоняют же. Я точный маршрут не вдавался , мне просто это было не интересно голову забивать не нужной инфой. Наши кстати многие от...
23.12.18 15:25
Гога
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
Vital Литва - Беларусь - Украина - морем до Грузии и через Каспий в Казахстан - думаешь так привезли сюда ? Овчинка выделки не стоит .
23.12.18 15:17
Vital
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
Гога: Я даже догадываюсь почему они спалились. Они оформили доки с Астаны до Минска груз. СЫР не кто не везёт в Белоруссию не когда. Тут и сразу произошло подазрение. А по факту они и не...
23.12.18 15:12
Vital
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
Гога: Гога да не фейк это. Реально завозят сыр к нам , причем давно. Тут килиш- милиш мутят и отправляют назад. В РФ как наш. Конечно не в таких объемах как Белоруссия мутит . Раньше вабще было...
23.12.18 15:07
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Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная

23 декабря 2018, 11:36 |  Общество

Жителю Астаны Азату КОПТЛЕУОВУ пересадили сердце женщины из Костаная, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Первый Канал Евразия". По его словам, сначала было трудно, но он адаптировался.

Кадр из видео "Первый Канал Евразия"

- После того как мне пересадили сердце, я не мог встать. Я был слабым. И оставался в таком состоянии в течение двух месяцев, - сказал Азат Коптлеуов.

Как отмечается, в Казахстане в пересадке сердца нуждаются 150 человек. Кроме этого, более 2 000 человек стоят в очереди на замену почек, 450 - печени и 10 - других органов. Однако большинство здоровых людей не соглашаются давать органы. Родственники погибших также против.

Количество трансплантаций в Казахстане падает. Например, в 2016 году было проведено 305 операций, тогда как в прошлом году этот показатель снизился до 295, а в этом году - до 190. Поэтому поднимается вопрос использования органов людей, страдающих от тяжелых заболеваний. Для этого обсуждаются изменения в закон.

- В проект закона об использовании поврежденных органов для доноров вносятся поправки. Возникает вопрос, нужно ли использовать органы с вирусным гепатитом В или С. Наш закон сейчас запрещает их использование. Но в мировой практике это возможно, - сказал хирург-трансплантолог из Национального исследовательского центра хирургии имени Сызганова Жасулан БАЙМАХАНОВ.

В Казахстане донорство органов людей, страдающих от инфекционных заболеваний, таких как желтая болезнь, туберкулез, сифилис, ограничено законом. Врачи говорят, что снятие такого запрета продлит жизнь человека.  

- В этих случаях общий кодекс не дает конкретных ответов. В кодексе не говорится, что если согласие не требуется, то можно пересадить. Эту ситуацию разрешает медицинский консилиум, - заявила адвокат Айсана СМАН.

Министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ, в свою очередь, отметил, что приветствует норму об изъятии органов без согласия родственников умершего.

- Если человек при жизни официально, письменно не откажется от извлечения своих органов, то считается, что он согласился. Поэтому разрешено получать органы без согласия семьи. Я приветствую норму, которая позволяет сохранить человеческую жизнь, - сказал он.
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Комментарии к новости
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* Vital
Re: Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6786
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Рен ТВ говорили что с органом и частичка души передается новому носителю. ))) Потом вроде с человеком могут происходить какие то страности разные.
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§ Сабыр
Re: Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 96
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 23.12.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А какая разница родственникам погибшего человека?? Ну согните его орган, а так бы мог избавить другого человека от страданий или спасти жизнь. Не понимаю я эту проблемную родную,типа наш умер и пусть другие умирают?
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* Vital
Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6786
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.18 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:

Трудный вопрос. Особенно если это касается детей. Сможет ли родитель погибшего своего ребенка, разрешить отдать на органы. Очень сомневаюсь что они пойдут на это. Все же нужно развивать искусственные органы( вроде щас неплохие результаты есть в этом направление) к тому же много криминала по этой теме ростет. Новости же все смотрим, как пропадают люди и потом находят без органов. Особенно в азиатских странах это прогрессирует.
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§ maxsaf
Re: Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 943
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.12.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однозначно нужно делать все возможное для спасения жизней, но в ситуации с донорскими органами может быть один серьезный нюанс, который нельзя снимать со счетов. Все мы знаем - донорские органы очень дорогие, а там, где большие деньги - могут быть и большие неприятности. Допустим, есть два тяжело больных человека, один из которых подписал согласие на донорство. В идеальном мире спасут обоих, но учитывая наши реалии, я бы не удивился, узнав, что именно будущего донора из этих двоих, к сожалению, спасти не удалось. Подписывать такое согласие или нет - вам решать.
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* Vital
Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6786
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:

Ты только на минутку представь. Мама теряет ребенка по какой то причине и отдает его сердце соседскому
. И каждый раз выходя из дома она видет как сердце ее любимого и долгожданного ребенка стучится в чужом человеке. Да разрыв сердце у нее будет в миг или зайдет домой и повешатся.
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§ Ольга Колоколова
Re: Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2262
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 23.12.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Допустим, есть два тяжело больных человека, один из которых подписал согласие на донорство.
По закону не надо подписывать согласие. Ты априори согласен, если не написал отказ. И как раз в том смысле, о котором вы говорите, это правильно, мне кажется.
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§ Сабыр
Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 96
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 23.12.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
VITAL,по вашему выходит,что та мама,которая долго ждала и родила от любимого человека,но не дала согласие на трансплантацию сердца соседскому ребенку,выходя на улицу и видя что умер и другой ребенок просто счастлива от этого?) Никто же не говорит о раздербанивании тела! Не надо утрировать! Зачем здоровому органу гнить,если с ним может выздороветь другой человек?
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* Vital
Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6786
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.18 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:

Я против. Передачи органов. Мы слишком алчные и не готовы к этому. Как показывает мировая практика, что за эти органы погибли много невинных людей. В нашей стране 100% нужно запретить. У нас корумпированно все . Врачи не исключение.
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* Vital
Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6786
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А так я рад что у нас в стране научились делать такие сложные операции.
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* drakon
Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15407
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.12.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
По закону не надо подписывать согласие.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791134&topic_id=36408&forumid=1#791134

У нас, это делается - так. Из Медстраховки -
приходит запрос - на согласие - стать донором органов.
Мне несколько лет назад приходило такое.
Мы с Барбарой дали согласие.
Чере время - пришёл ответ.
Мне отказали, а Барбаре - дали согласие.
Потом ей выдали карточку донора, которая
должна храниться в кошельке, вместе с другими
картами... :lol:
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* Vital
Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6786
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Цитата:
А так я рад что у нас в стране научились делать такие сложные операции

Хотя , ведь наши сми часто писали что мы вызываем специалистов из за границы. Возможно это они делали, а мы им только предоставили деньги, здание, подопытных.
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