Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная

Жителю Астаны Азату КОПТЛЕУОВУ пересадили сердце женщины из Костаная, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Первый Канал Евразия". По его словам, сначала было трудно, но он адаптировался.

Кадр из видео "Первый Канал Евразия"

- После того как мне пересадили сердце, я не мог встать. Я был слабым. И оставался в таком состоянии в течение двух месяцев, - сказал Азат Коптлеуов.

Как отмечается, в Казахстане в пересадке сердца нуждаются 150 человек. Кроме этого, более 2 000 человек стоят в очереди на замену почек, 450 - печени и 10 - других органов. Однако большинство здоровых людей не соглашаются давать органы. Родственники погибших также против.

Количество трансплантаций в Казахстане падает. Например, в 2016 году было проведено 305 операций, тогда как в прошлом году этот показатель снизился до 295, а в этом году - до 190. Поэтому поднимается вопрос использования органов людей, страдающих от тяжелых заболеваний. Для этого обсуждаются изменения в закон.

- В проект закона об использовании поврежденных органов для доноров вносятся поправки. Возникает вопрос, нужно ли использовать органы с вирусным гепатитом В или С. Наш закон сейчас запрещает их использование. Но в мировой практике это возможно, - сказал хирург-трансплантолог из Национального исследовательского центра хирургии имени Сызганова Жасулан БАЙМАХАНОВ.

В Казахстане донорство органов людей, страдающих от инфекционных заболеваний, таких как желтая болезнь, туберкулез, сифилис, ограничено законом. Врачи говорят, что снятие такого запрета продлит жизнь человека.

- В этих случаях общий кодекс не дает конкретных ответов. В кодексе не говорится, что если согласие не требуется, то можно пересадить. Эту ситуацию разрешает медицинский консилиум, - заявила адвокат Айсана СМАН.

Министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ, в свою очередь, отметил, что приветствует норму об изъятии органов без согласия родственников умершего.

- Если человек при жизни официально, письменно не откажется от извлечения своих органов, то считается, что он согласился. Поэтому разрешено получать органы без согласия семьи. Я приветствую норму, которая позволяет сохранить человеческую жизнь, - сказал он.