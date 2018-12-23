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Полиция Костаная разыскивает женщину, которая подозревается в крупной краже
22 декабря 2018, 23:34 | Криминал
Преступление было совершено в одном из магазинов на Складской 22 декабря. Из женской сумочки пропала крупная сумма денег. Камеры видеонаблюдения зафиксировали молодую женщину, которая могла совершить кражу.
Пресс-служба департамента полиции просит костанайцев, опознавших женщину на фото и видео, позвонить по телефонам 8 777 302 02 01, 526901 или 102.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
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