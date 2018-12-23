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Menden1968
Полиция Костаная разыскивает женщину, которая подозревается в крупной краже
Со времён тәуелсіздікации на большее ума не хватает чтоб выстроить производство чего либо,больше всего удивляет что хватило ума раздолбать завод ЖБИ и поставить на этом месте оптовку,в своё...
23.12.18 04:22
Серый волк
На пятьдесят четвертом году жизни...
arman_kst: Зарплаты маленькие там, слышал года назад от бывшей работницы данного предприятия Там какие-то кромешные одичавшие идиоты дороги ассестом отсыпали. А не в курсе там работницы? Были ли...
23.12.18 01:08
Серый волк
Полиция Костаная разыскивает женщину, которая подозревается в крупной краже
Увела якобы кошелек на грязной зачуханной блошино-оптовке, где каждая крыса свой контейнер круговой обороной обороняет? В Золотой фонд КокосТанайской молдодёжи! А тех тухлых скучных придурков,...
23.12.18 01:03
Серый волк
Моя Деревенька и её окрестности.
Ну с вами и так всё понятно! ;-) А где наш трусливый номерной друх 112-й? Всё ещё гадает, можно ли писать на заблокированном форуме, или нет? :lol:
23.12.18 00:53
Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital: Я не пишу сидя за столом обдумывая каждую букву и выдумывая умные предложения Источник:www.ng.kz Витал, извини, но это не причина. Вообще. Монгол Шуудан: Как много у нас тут все...
22.12.18 23:21
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Полиция Костаная разыскивает женщину, которая подозревается в крупной краже

22 декабря 2018, 23:34 |  Криминал

Преступление было совершено в одном из магазинов на Складской 22 декабря. Из женской сумочки пропала крупная сумма денег. Камеры видеонаблюдения зафиксировали молодую женщину, которая могла совершить кражу.

Пресс-служба департамента полиции просит костанайцев, опознавших женщину на фото и видео, позвонить по телефонам 8 777 302 02 01, 526901 или 102. 
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§ Серый волк
Полиция Костаная разыскивает женщину, которая подозревается в крупной краже
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9759
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.12.18 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Увела якобы кошелек на грязной зачуханной блошино-оптовке, где каждая крыса свой контейнер круговой обороной обороняет?
В Золотой фонд КокосТанайской молдодёжи! А тех тухлых скучных придурков, которым в этом фонде награды вручали метлой мести на этом рынке! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 22.12.2018 - 22:04]
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§ Menden1968
Re: Полиция Костаная разыскивает женщину, которая подозревается...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.12.18 - 04:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со времён тәуелсіздікации на большее ума не хватает чтоб выстроить производство чего либо,больше всего удивляет что хватило ума раздолбать завод ЖБИ и поставить на этом месте оптовку,в своё время это был одним из индустриальных районов города с тысячами рабочих мест.Надо всё коммуняцкое как говорила Наводворская выжечь калёным железом для построения тәуелсіздікации.
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