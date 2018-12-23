Полиция Костаная разыскивает женщину, которая подозревается в крупной краже

Преступление было совершено в одном из магазинов на Складской 22 декабря. Из женской сумочки пропала крупная сумма денег. Камеры видеонаблюдения зафиксировали молодую женщину, которая могла совершить кражу.

Пресс-служба департамента полиции просит костанайцев, опознавших женщину на фото и видео, позвонить по телефонам 8 777 302 02 01, 526901 или 102.