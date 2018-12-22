Êàê âûáðàòü íîâîãîäíþþ åëêó - ñîâåòû ñïåöèàëèñòîâ
Ðóêîâîäèòåëü Äåïàðòàìåíòà îõðàíû îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ Àñòàíû Ñàäâàêàñ Áàéãàáóëîâ ïîñîâåòîâàë, êàê ïðàâèëüíî âûáèðàòü íîâîãîäíþþ åëêó, ñîîáùàåò êîððåñïîíäåíò Tengrinews.kz.
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Ãëàâíûé ñàíâðà÷ Àñòàíû ñîâåòóåò ïîêóïàòü ñèìâîë íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ òîëüêî â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìàãàçèíàõ.
"Ïîêóïàòü åå íàäî â ïîìåùåíèè. Êàê ïðàâèëî, íåêà÷åñòâåííàÿ åëü - äåøåâàÿ. Â óñëîâèÿõ ïîìåùåíèÿ èç íåå èñïàðÿåòñÿ ôåíîë, ôîðìàëüäåãèä. Ïîêóïàÿ íà ðûíêå, íà óëèöå, âû íå óëîâèòå ýòîò çàïàõ, à ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå, â ïîìåùåíèè âû ñìîæåòå åãî îïðåäåëèòü. Åñëè âû êóïèòå òàêóþ åëêó íà óëèöå è ïðèíåñåòå åå äîìîé, âû ñðàçó îùóòèòå çàïàõ. Åñëè òàêàÿ åëêà ó âàñ äîìà áóäåò íàõîäèòüñÿ îêîëî äâóõ-òðåõ íåäåëü... Ïîñëåäñòâèÿ âîçäåéñòâèÿ ôåíîëà - çàáîëåâàíèÿ äûõàòåëüíûõ ïóòåé, âïëîòü äî àñòìû, àëëåðãèè. Ýòî îñîáåííî äëÿ ìàëåíüêèõ äåòåé âðåäíî", - ðàññêàçàë â õîäå áðèôèíãà ãëàâà Äåïàðòàìåíòà îõðàíû îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ Àñòàíû.
Ñàäâàêàñ Áàéãàáóëîâ ðàññêàçàë, êàê îòëè÷èòü êà÷åñòâåííóþ èñêóññòâåííóþ åëü îò íåêà÷åñòâåííîé.
"Ïðîâåäèòå ïî åëêå ðóêîé, åñëè îñûïàþòñÿ èãîëêè, ëîìàþòñÿ, ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ýòîò òîâàð íåêà÷åñòâåííûé. Åñëè âû ñîãíóëè âåòêó è îíà íå ïðèøëà â èñõîäíîå ïîëîæåíèå, ýòî òîæå ãîâîðèò î òîì, ÷òî åëêà íåêà÷åñòâåííàÿ, â íåé ïîâûøåííîå êîëè÷åñòâî ôîðìàëüäåãèäà, ôåíîëà è äðóãèõ âðåäíûõ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ", - çàÿâèë ãëàâíûé ñàíâðà÷ Àñòàíû.
Îí îòìåòèë, ÷òî íà ñåãîäíÿ èñêóññòâåííûå åëè íå âõîäÿò â ïåðå÷åíü ïðåäìåòîâ, êîòîðûå ïîäëåæàò ïðîâåðêàì ñïåöèàëèñòîâ.
"Ìû ðåøàåì âîïðîñ, ÷òîáû íà ñëåäóþùèé ãîä ìû ìîãëè ïðîâîäèòü èññëåäîâàíèÿ, à òàêæå ðàñøèðèòü îáúåì ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé", - ñîîáùèë Áàéãàáóëîâ îòìåòèâ, ÷òî íà ñåãîäíÿ ñåðòèôèêàòû êà÷åñòâà èìåþò èñêóññòâåííûå åëè, êîòîðûå çàâîçÿòñÿ â Êàçàõñòàí èç Ðîññèè, Áåëàðóñè è Ïîëüøè.
Ïîñëåäíèå íîâîñòè
ïîæàëóéñòà çàðåãèñòðèðóéòåñü.
Ïîëüçîâàòåëåé: 3
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Ôëóä è îôôòîïèê (÷àñòü 3)
maxsaf: À îí íå ìîæåò â Äåðåâåíüêå ïèñàòü áåç ìîäåðàòîðîâ? Èñòî÷íèê:www.ng.kz Ïóñòü - ïîïðîáóåò... :lol:
Ôëóä è îôôòîïèê (÷àñòü 3)
alex_60: íàäî áû äîêòîðó äàòü ñâîáîäó. êóëüòóðíî âûðàæàòü ñâîè ìûñëè áåç äîñìîòðà. ïóñòü íà âðåìÿ. íà âðåìÿ ïðàçäíèêîâ õîòÿ áû. ìîå ìíåíèå òàêîå. À îí íå ìîæåò â Äåðåâåíüêå ïèñàòü áåç...
Ôëóä è îôôòîïèê (÷àñòü 3)
alex_60: íà âðåìÿ ïðàçäíèêîâ õîòÿ áû. Èñòî÷íèê:www.ng.kz Íàäî áûëî ïèñàòü ïèñüìî - Äåäó Ìîðîçó... :lol:
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íàäî áû äîêòîðó äàòü ñâîáîäó. êóëüòóðíî âûðàæàòü ñâîè ìûñëè áåç äîñìîòðà. ïóñòü íà âðåìÿ. íà âðåìÿ ïðàçäíèêîâ õîòÿ áû. ìîå ìíåíèå òàêîå.
Ôëóä è îôôòîïèê (÷àñòü 3)
kbkz1980: ýòî àï ÷¸ì? Äà êó÷à âàðèàíòîâ, ìîãóò ó ìåíÿ, íàïðèìåð, ðîäñòâåííèêè æèòü â ÊÇ è äðóçüÿ. À ìîæ ÿ æäó ÷åãî-òî ãëîáàëüíîãî, ÷òîáû âåðíóòüñÿ. Âêëþ÷èòå ôàíòàçèþ. :lol: