Ôîðóì
drakon
Ôëóä è îôôòîïèê (÷àñòü 3)
maxsaf: À îí íå ìîæåò â Äåðåâåíüêå ïèñàòü áåç ìîäåðàòîðîâ? Èñòî÷íèê:www.ng.kz Ïóñòü - ïîïðîáóåò... :lol:
22.12.18 13:51
maxsaf
Ôëóä è îôôòîïèê (÷àñòü 3)
alex_60: íàäî áû äîêòîðó äàòü ñâîáîäó. êóëüòóðíî âûðàæàòü ñâîè ìûñëè áåç äîñìîòðà. ïóñòü íà âðåìÿ. íà âðåìÿ ïðàçäíèêîâ õîòÿ áû. ìîå ìíåíèå òàêîå. À îí íå ìîæåò â Äåðåâåíüêå ïèñàòü áåç...
22.12.18 13:48
drakon
Ôëóä è îôôòîïèê (÷àñòü 3)
alex_60: íà âðåìÿ ïðàçäíèêîâ õîòÿ áû. Èñòî÷íèê:www.ng.kz Íàäî áûëî ïèñàòü ïèñüìî - Äåäó Ìîðîçó... :lol:
22.12.18 13:48
alex_60
Ôëóä è îôôòîïèê (÷àñòü 3)
íàäî áû äîêòîðó äàòü ñâîáîäó. êóëüòóðíî âûðàæàòü ñâîè ìûñëè áåç äîñìîòðà. ïóñòü íà âðåìÿ. íà âðåìÿ ïðàçäíèêîâ õîòÿ áû. ìîå ìíåíèå òàêîå.
22.12.18 13:43
maxsaf
Ôëóä è îôôòîïèê (÷àñòü 3)
kbkz1980: ýòî àï ÷¸ì? Äà êó÷à âàðèàíòîâ, ìîãóò ó ìåíÿ, íàïðèìåð, ðîäñòâåííèêè æèòü â ÊÇ è äðóçüÿ. À ìîæ ÿ æäó ÷åãî-òî ãëîáàëüíîãî, ÷òîáû âåðíóòüñÿ. Âêëþ÷èòå ôàíòàçèþ. :lol:
22.12.18 13:40
Ïåðåéòè â ôîðóì »
 
 
Áûñòðåå íå áûâàåò
 
 
×èòàòåëüñêèé ðåéòèíã

Êàê âûáðàòü íîâîãîäíþþ åëêó - ñîâåòû ñïåöèàëèñòîâ

22 äåêàáðÿ 2018, 11:38 |  Îáùåñòâî

Ðóêîâîäèòåëü Äåïàðòàìåíòà îõðàíû îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ Àñòàíû Ñàäâàêàñ Áàéãàáóëîâ ïîñîâåòîâàë, êàê ïðàâèëüíî âûáèðàòü íîâîãîäíþþ åëêó, ñîîáùàåò êîððåñïîíäåíò Tengrinews.kz.

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Èëëþñòðàòèâíîå ôîòî: t-l.ru 

Ãëàâíûé ñàíâðà÷ Àñòàíû ñîâåòóåò ïîêóïàòü ñèìâîë íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ òîëüêî â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìàãàçèíàõ. 

"Ïîêóïàòü åå íàäî â ïîìåùåíèè. Êàê ïðàâèëî, íåêà÷åñòâåííàÿ åëü - äåøåâàÿ. Â óñëîâèÿõ ïîìåùåíèÿ èç íåå èñïàðÿåòñÿ ôåíîë, ôîðìàëüäåãèä. Ïîêóïàÿ íà ðûíêå, íà óëèöå, âû íå óëîâèòå ýòîò çàïàõ, à ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå, â ïîìåùåíèè âû ñìîæåòå åãî îïðåäåëèòü. Åñëè âû êóïèòå òàêóþ åëêó íà óëèöå è ïðèíåñåòå åå äîìîé, âû ñðàçó îùóòèòå çàïàõ. Åñëè òàêàÿ åëêà ó âàñ äîìà áóäåò íàõîäèòüñÿ îêîëî äâóõ-òðåõ íåäåëü... Ïîñëåäñòâèÿ âîçäåéñòâèÿ ôåíîëà - çàáîëåâàíèÿ äûõàòåëüíûõ ïóòåé, âïëîòü äî àñòìû, àëëåðãèè. Ýòî îñîáåííî äëÿ ìàëåíüêèõ äåòåé âðåäíî", - ðàññêàçàë â õîäå áðèôèíãà ãëàâà Äåïàðòàìåíòà îõðàíû îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ Àñòàíû. 

Ñàäâàêàñ Áàéãàáóëîâ ðàññêàçàë, êàê îòëè÷èòü êà÷åñòâåííóþ èñêóññòâåííóþ åëü îò íåêà÷åñòâåííîé. 

"Ïðîâåäèòå ïî åëêå ðóêîé, åñëè îñûïàþòñÿ èãîëêè, ëîìàþòñÿ, ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ýòîò òîâàð íåêà÷åñòâåííûé. Åñëè âû ñîãíóëè âåòêó è îíà íå ïðèøëà â èñõîäíîå ïîëîæåíèå, ýòî òîæå ãîâîðèò î òîì, ÷òî åëêà íåêà÷åñòâåííàÿ, â íåé ïîâûøåííîå êîëè÷åñòâî ôîðìàëüäåãèäà, ôåíîëà è äðóãèõ âðåäíûõ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ", - çàÿâèë ãëàâíûé ñàíâðà÷ Àñòàíû. 

Îí îòìåòèë, ÷òî íà ñåãîäíÿ èñêóññòâåííûå åëè íå âõîäÿò â ïåðå÷åíü ïðåäìåòîâ, êîòîðûå ïîäëåæàò ïðîâåðêàì ñïåöèàëèñòîâ.  

"Ìû ðåøàåì âîïðîñ, ÷òîáû íà ñëåäóþùèé ãîä ìû ìîãëè ïðîâîäèòü èññëåäîâàíèÿ, à òàêæå ðàñøèðèòü îáúåì ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé", - ñîîáùèë Áàéãàáóëîâ îòìåòèâ, ÷òî íà ñåãîäíÿ ñåðòèôèêàòû êà÷åñòâà èìåþò èñêóññòâåííûå åëè, êîòîðûå çàâîçÿòñÿ â Êàçàõñòàí èç Ðîññèè, Áåëàðóñè è Ïîëüøè. 
Âåðñèÿ äëÿ ïå÷àòè
Îòïðàâèòü ïî ïî÷òå
Ïåðåéòè ê ïîñëåäíåìó íîìåðó ãàçåòû



Ïîñëåäíèå íîâîñòè
22.12.18 12:50 "ÍÃ" íà÷àëà âðó÷åíèå ïîäàðêîâ ó÷àñòíèêàì àêöèè "Ïèñüìî Äåäó Ìîðîçó"
22.12.18 08:17 Êîãî â ýòîì ãîäó âíåñëè â «Çîëîòóþ êíèãó ìîëîäåæè Êîñòàíàéñêîé îáëàñòè»?
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21.12.18 20:02 Î ðàñêðûòèè ñåðèè óãîíîâ àâòîìàøèí ìàðêè "ÊÈÀ" ñîîáùèëè ïîëèöåéñêèå Êîñòàíàÿ
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21.12.18 17:51 Â ïåðâîé ïîëîâèíå ñëåäóþùåé íåäåëè Êîñòàíàéñêàÿ îáëàñòü ïðîäîëæèò îñòàâàòüñÿ ïîä äåéñòâèåì àíòèöèêëîíà
21.12.18 15:15 Áîëåå 700 000 òåíãå âîçìåñòèò ãîñóäàðñòâó ìóæ÷èíà çà îòñòðåëåííîãî ãóñÿ
21.12.18 13:53 Â Êîñòàíàå ñîêðàùåíû çàíÿòèÿ äëÿ øêîëüíèêîâ, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ âî âòîðóþ ñìåíó
21.12.18 11:35 ÕÊ "Ãîðíÿê" çàâåðøèë ïåðâûé ýòàï ÷åìïèîíàòà ÐÊ äâóìÿ ìàò÷àìè ñ "Òåìèðòàó"
21.12.18 11:26 Ñîñòîÿíèå ïîñòðàäàâøèõ â ñòðàøíîé àâàðèè íà òðàññå Ðóäíûé-Êà÷àð îñòàåòñÿ òÿæåëûì

Êîììåíòàðèè ê íîâîñòè
Âû íå ìîæåòå îòïðàâèòü êîììåíòàðèé àíîíèìíî,
ïîæàëóéñòà çàðåãèñòðèðóéòåñü.
Àâòîðèçàöèÿ

Ðåêëàìà
  
 

"Íóæíûå äåíüãè"
Ñåé÷àñ íà ñàéòå
Ãîñòåé: 144
Ïîëüçîâàòåëåé: 3
Âñåãî: 147

Âû ãîñòü çäåñü
Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ (âêëþ÷àÿ ôîòî, âèäåî è àóäèîìàòåðèàëû), ðàçìåùåííûõ íà www.ng.kz, ðàçðåøåíà â îáúåìå íå áîëåå îäíîé òðåòè ñ îáÿçàòåëüíîé ãèïåðññûëêîé íà ìàòåðèàë â ïåðâîì àáçàöå, êàê ïåðâîèñòî÷íèê. Ïîëíàÿ ïåðåïå÷àòêà ðàçðåøåíà òîëüêî ïî ïèñüìåííîìó ñîãëàøåíèþ ñ ðåäàêöèåé ñàéòà.
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