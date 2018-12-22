"НГ" начала вручение подарков участникам акции "Письмо Деду Морозу"

К вечеру 21 декабря Дед Мороз и Снегурочка на новогоднем такси, традиционно предоставляемом для этих целей фирмой "Народное", начали предновогодний марафон. Он продолжается и сегодня.

Нам предстоит развезти примерно 90 подарков, которые приготовили добровольные помощники Деда Мороза, основываясь на самых душевных детских письмах.

Вчера 24 ребенка получили подарки. Деду Морозу и Снегурочке для этого пришлось посетить 10 адресов в разных концах города.

Своих хозяев нашли куклы, коньки, компьютер, бизикуб, снегокат, мольберт, швейная машинка, игрушечные автомобили, детские смарт часы, санки-коляска, и другие.

Были письма, в которых дети забыли указать номер телефона. Пришлось ехать наудачу. По одному из таких адресов мы застали только огорченную маму, которая сообщила, что ее сын ждал Деда Мороза, но не успел вернуться из школы, а его маленькая сестренка еще в садике.

Подарки для сына и дочери, который Валера просил в письме, пришлось вручать растерянной маме

Но прежде чем смарт-часы и кукла перешли в пользование детей, их мама доказала, что ее сын заслужил внимание Деда Мороза)

По второму адресу, куда мы приехали, нас вообще не ожидали увидеть. Письмо написала старшая девочка и об это не знали ни мама, ни младшая сестра, ни три брата автора. Сама же виновница переполоха гостила у бабушки. Поэтому, когда выглянув на стук в окно, мама увидела Снегурочку, она даже испугалась немного: мало ли кто бродит в темноте в этот морозный вечер... Зато неожиданный сюрприз вызвал неподдельный восторг.А вот по третьему адресу дома никого не оказалось. Дед Мороз оставил в двери записку и вся наша веселая компания отправилась дальше. Уже глубоким вечером секретарю Деда Мороза позвонили и заверили, что завтра будут преданно ждать целый день. Большая мягкая игрушка найдет свою хозяйку.

Ансар и его маленький братишка Бексултан получают подарки. Средний брат - на утреннике, так что его ждет сюрприз

Старшая сестра Женя попросила подарки для всех четверых. Футбольная форма, бутсы, игрушки... А для Жени абсолютным сюрпризом стала швейная машина. Девочка серьезно занимается шитьем

Письмо Камилы вызвало ажиотаж среди наших читателей, которые хотели бы примерить на себя роль волшебника. В итоге девочка получила не только теплую куртку, в которой очень нуждалась, но и много добротной одежды и даже обувь

У Исламбека есть старший брат Оспан. Оба инвалиды. Мальчик мечтал о компьетере, но купить его семья не могла. Помог помощник Деда Мороза, который передал детям не новый, но вполне исправный и достаточно соврменный компьютер

Развивающий бизикуб для Ярика, у которого ДЦП и кукольный домик для его старшей сестренки Ани - дети счастливы

Мальчишки из многодетной семьи мечтали о футбольном мяче, но такого настоящего, от футбольного союза Костанайской области они никак не ждали! Очень были впечатлены. Их сестренка, получившая ролики-коньки, тоже счастлива

Максим очень рад снегокату, а его двоюродная сестренка, для которой он таже попросил подарок, еще обрадуется, увидев большую красивую куклу



Сегодня наша команда весь день будет ездить по городу с крайне приятной миссией - стать свидетелем исполнения желаний. Подробный отчет - чуть позже. И огромное спасибо от счастливых детей и их растроганных родителей тем людям, которые в эти дни сотворили маленькое чудо для казалось бы чужих им детей!