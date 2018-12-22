О раскрытии серии угонов автомашин марки "КИА" сообщили полицейские Костаная
Сотрудники Северного отдела полиции города Костаная раскрыли серию угонов в областном центре, сообщает пресс-служба департамента полиции по Костанайской области. Подозреваемые специализировались на кражах автомашин марки «КИА».
Иллюстративное фото
- Для раскрытия преступлений была создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников криминальной полиции областного департамента и управления полиции Костаная. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 15 декабря по «горячим следам» были задержаны двое подозреваемых 36 и 27 лет, ранее не судимые, - говорится в пресс-релизе, распространенном ведомством. - Так, в ночь на 15 декабря злоумышленники по предварительному сговору совершили угон дорогостоящего внедорожника марки «КиаСпортэйдж» со двора микрорайона «Наурыз». Угонщики для совершения кражи, использовали программатор, при помощи которого беспрепятственно проникали в салон автомобилей. Один из подозреваемых имел автотехнические навыки, которые способствовали совершению краж.
В ходе проведения следствия также доказан факт причастности к совершению угона с улицы Гагарина г.Костаная автомашины марки «КИА Рио», утверждает пресс-служба ДП.
Сразу же после совершения преступлений злоумышленники перегоняли похищенные автомашины в арендованный гараж кооператива поселка Затобольск. Подозреваемые использовали подложные государственные номера российского учета, которые устанавливали на похищенные автомашины, что затрудняло раскрытие.
Подозреваемые арестованы, в настоящее время оперативники проверяют их причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.
Напомним, что кражи "КИА" начались еще летом. В редакцию "НГ" обращались владельцы «Киа Рио» белого цвета, которые угнали в августе и сентябре 2018 года. Владельцы были уверены, что украли их по одному и тому же принципу и одна и та же группа. Более того, они подозревали, что угонщики имеют какое-то отношение к одному из СТО.
Позже еще
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32525Позже с заявлениями об угоне в полицию обращались и другие костанайцы, владеющие автомобилями "КИА".
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Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf: Сколько у тебя щас время? У вас там 6 поясов как я понял. С нами на сколько разница во времени?
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf: Правда интересно. Я например не разу не видел как запреженые барашки детей катают. Первый раз вижу что б малиной кур кормят. Оформи отдельную статью , сделай рассказ о вашей там жизни....
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf: Так ты сначала покажи плюшки. Мы оценим, подумаем,обсудим, перемоем кости...))) Ждём друг. Неотказывай))) Даже Лиля подтянулась. Я б на твоём месте не стал бы капризничить :lol: Ей не...
Флуд и оффтопик (часть 3)
kbkz1980: Чем ,хоца спросить? Материальными благами, качеством жизни и прочими плюшками :-)
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf: Я бы с радостью, да не хочется лишний раз людям душу травить Чем ,хоца спросить?