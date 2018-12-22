О раскрытии серии угонов автомашин марки "КИА" сообщили полицейские Костаная

Сотрудники Северного отдела полиции города Костаная раскрыли серию угонов в областном центре, сообщает пресс-служба департамента полиции по Костанайской области. Подозреваемые специализировались на кражах автомашин марки «КИА».

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- Для раскрытия преступлений была создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников криминальной полиции областного департамента и управления полиции Костаная. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 15 декабря по «горячим следам» были задержаны двое подозреваемых 36 и 27 лет, ранее не судимые, - говорится в пресс-релизе, распространенном ведомством. - Так, в ночь на 15 декабря злоумышленники по предварительному сговору совершили угон дорогостоящего внедорожника марки «КиаСпортэйдж» со двора микрорайона «Наурыз». Угонщики для совершения кражи, использовали программатор, при помощи которого беспрепятственно проникали в салон автомобилей. Один из подозреваемых имел автотехнические навыки, которые способствовали совершению краж.

В ходе проведения следствия также доказан факт причастности к совершению угона с улицы Гагарина г.Костаная автомашины марки «КИА Рио», утверждает пресс-служба ДП.

Сразу же после совершения преступлений злоумышленники перегоняли похищенные автомашины в арендованный гараж кооператива поселка Затобольск. Подозреваемые использовали подложные государственные номера российского учета, которые устанавливали на похищенные автомашины, что затрудняло раскрытие.

Подозреваемые арестованы, в настоящее время оперативники проверяют их причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

Напомним, что кражи "КИА" начались еще летом. В редакцию "НГ" обращались владельцы «Киа Рио» белого цвета, которые угнали в августе и сентябре 2018 года. Владельцы были уверены, что украли их по одному и тому же принципу и одна и та же группа. Более того, они подозревали, что угонщики имеют какое-то отношение к одному из СТО.

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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32525Позже с заявлениями об угоне в полицию обращались и другие костанайцы, владеющие автомобилями "КИА".