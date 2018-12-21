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Более 700 000 тенге возместит государству мужчина за отстреленного гуся

21 декабря 2018, 15:15 |  Криминал

В такую сумму оценивается стоимость одной взрослой особи гуся пискулька. Этот вид гуся находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу Республики Казахстан. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.

Иллюстративное фото moscowzoo.ru

21 октября 2018 г. Ш. отстрелил пискулька на территории охотничьего хозяйства «Батпаккольское», расположенного в Камыстинском районе.  Соответствующего разрешения и лицензии на охоту у мужчины не было.

- Своими преступными действиями Ш. причинил государству значительный материальный ущерб, - сообщает пресс-служба. – Сумма ущерба превышает 700 000 тенге.

В судебном заседании Ш.  свою вину признал полностью и раскаялся. Он заключил процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины с прокурором Камыстинского района.

Решением Камыстинского районного суда Ш. признан виновным по ст. 337 ч.4 п.2  УК РК. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, сроком на один год. Кроме того, с подсудимого должны взыскать принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим в размере 15 МРП.

Приговор в законную силу еще не вступил.
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§ alex_60
Re: Более 700 000 тенге возместит государству мужчина за...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2178
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.12.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
////Своими преступными действиями Ш. причинил государству значительный материальный ущерб, - сообщает пресс-служба. – Сумма ущерба превышает 700 000 тенге.////

согласен, нарушил закон, браконьер. подлежит наказанию. штраф.
хотя он думаю и не знал что он в пискульку стрелял..
но какой ущерб он причинил государству?
он что, этот гусь, принадлежит нашему государству?
или он летел в жаркие страны? транзитом?
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§ elektron
Более 700 000 тенге возместит государству мужчина за отстреленного гуся
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2311
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.12.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

У гуся гражданство и номер в Цоне :lol: А вот акимат никто не привлекает за уничтожение деревьев. Реальное вредительство.
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§ 1234
Более 700 000 тенге возместит государству мужчина за отстреленного гуся
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 694
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 21.12.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А вот акимат никто не привлекает за уничтожение деревьев. Реальное вредительство.
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33280?1545388456


ПРЕСТУПЛЕНИЕ против граждан - направленное на подрыв их здоровья.

Цитата:
НГ:
с подсудимого должны взыскать принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим в размере 15 МРП.


Семье покойного гуся окажут помощь из средств "ФОНДА" ?.. 8-)

[Исправлено: 1234, 21.12.2018 - 16:42]
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