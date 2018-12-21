Более 700 000 тенге возместит государству мужчина за отстреленного гуся
В такую сумму оценивается стоимость одной взрослой особи гуся пискулька. Этот вид гуся находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу Республики Казахстан. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.
Иллюстративное фото moscowzoo.ru
21 октября 2018 г. Ш. отстрелил пискулька на территории охотничьего хозяйства «Батпаккольское», расположенного в Камыстинском районе. Соответствующего разрешения и лицензии на охоту у мужчины не было.
- Своими преступными действиями Ш. причинил государству значительный материальный ущерб, - сообщает пресс-служба. – Сумма ущерба превышает 700 000 тенге.
В судебном заседании Ш. свою вину признал полностью и раскаялся. Он заключил процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины с прокурором Камыстинского района.
Решением Камыстинского районного суда Ш. признан виновным по ст. 337 ч.4 п.2 УК РК. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, сроком на один год. Кроме того, с подсудимого должны взыскать принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим в размере 15 МРП.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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