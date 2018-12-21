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bgb
Бюджет Костаная на 2019 год утвердили депутаты городского маслихата
при ссср строили инфраструктуру параллельно с жильем. сейчас - сначала жилье, потому как надо красиво отчитаться за жилье... на обустройство пешеходных переходов денег нет. на войне было пушечное...
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Бюджет Костаная на 2019 год утвердили депутаты городского маслихата

Евгений ШИБАРШИН

20 декабря 2018, 21:24 |  Государство

Основные статьи доходной и расходной части бюджета Костаная на 2019 год депутаты рассмотрели сегодня, 20 декабря, на очередной сессии Костанайского городского маслихата.  

По информации руководителя отдела экономики и бюджетного планирования акимата Костаная Марины ТЕНЬГАЕВОЙ, доходы бюджета Костаная составят 54 млрд 878 млн тенге. Налоговые поступления в них составят более 22 млрд, что на 2,6% больше, чем утверждалось в главном финансовом плане города на 2018 год. Остальными источниками пополнения бюджета будут трансферты на развитие из вышестоящих бюджетов, текущие трансферты, поступления кредитов, а также средства от реализации квартир.

- Расходная часть бюджета с учетом трансфертов и кредитов из вышестоящих бюджетов запланирована в размере 54 млрд 878 млн тенге с ростом 22,8% к утвержденному плану текущего года, - отметила Теньгаева. - Бюджет будущего года социально ориентирован, расходы на социальную сферу составили 13,5 млрд тенге, или 25% от общего объема расходов города.

Большая часть этих средств – 11,7 млрд тенге запланирована - на сферу образования. В том числе около 1 млрд пойдет на различные виды доплат педагогам. Предусмотрены средства на увеличение подушевого финансирования учреждений дошкольного образования в связи с изменением методики расчета.

По отделу занятости и социальных программ расходы на будущий год составят 1 млрд. 243 млн. тенге, около половины из которых направят на реализацию мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов, на социальную адаптацию лиц, не имеющих постоянного места жительства, а также на реализацию Программы занятости.

Расходы на культуру и развитие языков составят 317,4 млн тенге. Из 282,5 млн тенге, запланированных на физическую культуру и спорт, большую часть направят на развитие массового спорта .

Из социальных объектов, инженерных коммуникаций и жилья в 2019 году продолжат строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в мкр. Аэропорт и начнут строить среднюю школу на 1 200 мест в мкр. Юбилейный. На эти цели из республиканского бюджета выделены 1 млрд 577 млн тенге.

На строительство и проектирование жилья в новых микрорайонах города из средств областного бюджета выделены кредиты в сумме 11 млрд 341 млн тенге и целевые трансферты в сумме 1 млрд 378 млн тенге. За счет этих средств в микрорайоне Юбилейный продолжат строительство 4-х многоэтажных арендных домов для очередников и начнут строительство 12-ти многоэтажных домов.

В микрорайоне Аэропорт начато строительство 12-ти многоэтажных домов, 7 из которых планируется ввести уже в будущем году. Планируется разработка проектно-сметной документации еще на 5 многоэтажных домов.

Для мкр. Кунай начнут разработку ПСД на строительство 30-ти пятиэтажных жилых домов, из них по 12-ти домам планируется начало строительно-монтажных работ. В мкр. Береке планируется разработка ПСД на 25 многоэтажных жилых домов.

На проектирование, развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в новых микрорайонах города будет направлено 7 млрд 302 млн тенге. Предусмотрены также средства на корректировку генерального плана Костаная и разработку Дежурного плана Костаная (для внесения в государственный градостроительный кадастр) в сумме 251,5 млн тенге.

В 2019 году будет продолжена работа по реконструкции улиц. На эти цели в бюджете предусмотрены 700 млн тенге, в том числе:

- по 100 млн тенге на реконструкцию ул. Павлова (в границах ул. Каирбекова - ул. Чехова), ул. Чкалова (пр. Абая - ул. Гашека), пр. Абая (ул. Тарана - ул. Лермонтова);

- по 200 млн тенге на реконструкцию ул. Каирбекова (в границах ул. Лермонтова - тепличный комбинат) и реконструкцию ул.Гагарина (в границах ул.Съянова – путепровод).

- Методом ресайклирования планируется выполнить средний ремонт 13 улиц на сумму 400 млн тенге, кроме того, за счет средств областного бюджета будет выполнен текущий ремонт дворовых территорий на сумму 900 млн тенге, - сообщила Марина Теньгаева. - Всего на обеспечение функционирования автомобильных дорог из средств городского и областного бюджета будет направлено 3 млрд 46 млн тенге.

Продолжат в будущем году и обустройство набережной Тобола, а также реализацию проекта «Благоустройство береговой зоны Северной части Притобольского парка, левый берег (2 очередь)». На эти цели выделено 50 млн тенге.

Не забыли о необходимости построить юго-западный обводной канал мкр. Аэропорт, выделив 30 млн тенге. Запланированы средства и на реконструкцию индустриального водовода от камеры водоочистных сооружений до улицы Дощанова.

- Улучшение в 2018 году основных социально-экономических показателей развития города позволили увеличить объем собственных налоговых поступлений в городской бюджет более чем на 4 млрд тенге, - информировала депутатов Теньгаева. - Данные средства направлены на нужды города. Учитывая темпы развития экономики города, считаем, что 2019 году сумма налоговых поступлений в городской бюджет также превысит запланированный объем, что позволит увеличить финансирование статей расходов городского бюджета.

Депутаты не стали вносить изменения в проект бюджета, предложенный акиматом Костаная, и проголосовали за него единогласно.
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§ Адам
Бюджет Костаная на 2019 год утвердили депутаты городского маслихата
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 942
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 20.12.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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и проголосовали за него единогласно. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33275?1545324269


Припоминаю, когда ОДИН - единственный! депутат был против.
".. почти все депутаты проголосовали за переименование улицы Герцена в Кобланды батыра.
И лишь один человек проголосовал в целом против переименования — это депутат городского маслихата Игорь Бибин."

ИСТОЧНИК: Депутаты маслихата Костаная проголосовали за переименование улиц имени Герцена и Тарана



[Исправлено: Адам, 21.12.2018 - 03:13]
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§ bgb
Re: Бюджет Костаная на 2019 год утвердили депутаты городского...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4184
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 21.12.18 - 01:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
при ссср строили инфраструктуру параллельно с жильем. сейчас - сначала жилье, потому как надо красиво отчитаться за жилье...
на обустройство пешеходных переходов денег нет. на войне было пушечное мясо, а сейчас ласково - пешики. бабы новых нарожают?..
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