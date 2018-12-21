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Пять беременных женщин приняли участие в конкурсе красоты в Костанае

20 декабря 2018, 21:01 |  Общество

Конкурс «Красота в положении» прошел в ДК «Мирас» сегодня, 20 декабря. В нем приняли участие 5 женщин на разных сроках беременности - от 4-х до 7-ми месяцев. Такой не совсем обычный конкурс красоты в Костанае проводят во второй раз, первый был в 2016 году.

- Тогда его тоже организовали мы, он проходил в городской школе детского творчества, - рассказала «НГ» секретарь Комиссии по делам женщин при акимате Костаная Айгуль ШАРИПОВА. - Но тогда его почему-то немногие запомнили, поэтому в этом году мы решили его повторить.

Участницы оказались самых разных профессий, кто-то ждал первого ребенка, а кто-то уже третьего.

- Это моя вторая беременность, - рассказала «НГ» участница № 5 Юлия ФОМИНА. - Старшей дочери Софии уже 8 лет, снова ждем девочку, которую назовем Елизаветой. Решили дать дочерям королевские имена.

Участница № 1 Зарина БАКИНОВА сообщила, что беременность у нее первая, но двое детей у нее уже есть. Это дети мужа, которые стали ей родными, 8-летняя Аида и 4-летний Жангир.

- Я долго не думала об участии в конкурсе, хотелось попробовать себя в чем-то творческом, - призналась Зарина. - Супруг тоже меня поддержал. Жаль только, что не смог участвовать со мной в творческом конкурсе.

Участница № 3 Зауреш АЛИБЕКОВА станет мамой впервые. Они ждут с мужем мальчика, но имя еще не придумали.

- Участвовать в конкурсе я согласилась сразу, - поделилась с «НГ» Зауреш. - Потом сказала об этом мужу, он с радостью меня поддержал, сказав, что дома я еще насижусь, нужно выходить в свет, пока можно. Я думаю, что в этом конкурсе мы не конкурентки друг другу, мы все в одинаковом положении.

В итоге так и получилось. Все участницы смотрелись на сцене гармонично, никто друг с другом не конкурировал, а молодые женщины просто получали удовольствие от того, что они делают.

Задания были подстать конкурсам красоты. В визитной карточке «Я мама! И это главный статус в моей жизни!» женщины рассказывали о себе в небольших видеороликах, смонтированных из семейных фотографий, коротких видеозаписей о знакомстве с супругом, то и дело фигурировали картинки аистов и даже тесты на беременность с двумя полосками.

В творческом конкурсе женщины пели, танцевали, рассказывали стихи, а в кулинарном рассказали и показали, что и как умеют готовить.

На отдельный стол отправились пять блюд - от мяса по-французски до торта «Красный бархат».

Но самыми интересными оказались интеллектуальные задания и финальное дефиле.

- Вы увидели в магазине костюм, который по цене равен трем зарплатам вашего мужа. Как вы уговорите его вам купить? - прочитала свой вопрос Зауреш Алибекова и тут же ответила под общий хохот зала, - Ну я же как-то его на себе женила! Значит, и костюм уговорю купить Пообещаю целую неделю его слушаться. Да, только неделю. Если бы цена костюма равнялась его годовой зарплате, тогда бы слушалась целый год.

- Как не обидеть свекровь, когда она дает много советов по воспитанию внуков? - зачитала свой вопрос участница № 2 Наталья ЛИСИНА и тоже не растерялась с ответом: - Понять и простить!

- Ребенок разбил дорогую вазу из богемского стекла, которую вы хотели собирались подарить маме, как вы отреагируете? - достался вопрос участнице № 4 Гульшат ДАНИЯРОВОЙ. Она ответила так: - Положу осколки в красивую коробку, оберну красивой бумагой и скажу, что это развивающая игра для взрослых: «Сделай сам!» Пусть собирают пазлы. Думаю, что любящая бабушка все равно простит своего внука.

Финальное дефиле поразило тем, что молодые женщины вели себя, как настоящие модели.

В длинных вечерних платья, на высоких каблуках они с удовольствием вышагивали по красной дорожке, крутились перед объективами и дарили улыбки фотографам.

Естественно, что члены жюри решили наградить всех.

- Дорогие беременные женщины! - обратился к участницам главный акушер Костанайской области, член жюри Иван ЯНЦЕН. - Все говорят женщины в положении, но это не совсем понятно. В каком положении? Стоя, сидя, лежа? Правильно говорить - беременные женщины. Беременность украшает женщин, поэтому я и выбрал эту профессию. Желаю вам все родить здоровых детей и быть счастливыми.

Всем достались номинации, денежные призы и подарки от спонсоров. Зауреш Алибекова стала «Мисс Интеллект», Наталья Лисина - «Мисс Обаяние», Гульшат Даниярова - «Мисс Очарование», Зарина Бакинова - «Мисс Грация», Юлия Фомина - «Мисс Гениальность».

В общем конкурс получился милым, теплым и очень похожим на школьный конкурс красоты.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости
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§ Алиса
Пять беременных женщин приняли участие в конкурсе красоты в Костанае
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4436
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 20.12.18 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему Сотников не был в качестве участника? У него тоже какой-то срок просматривается - пуговки жилетки внатяг ... :oops:

[Исправлено: Алиса, 20.12.2018 - 21:13]
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§ Menden1968
Re: Пять беременных женщин приняли участие в конкурсе красоты в...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 245
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.18 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но самыми интересными оказались интеллектуальные задания и финальное дефиле.

- Вы увидели в магазине костюм, который по цене равен трем зарплатам вашего мужа. Как вы уговорите его вам купить? - прочитала свой вопрос Зауреш Алибекова и тут же ответила под общий хохот зала, - Ну я же как-то его на себе женила! Значит, и костюм уговорю купить Пообещаю целую неделю его слушаться. Да, только неделю. Если бы цена костюма равнялась его годовой зарплате, тогда бы слушалась целый год.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33274

......"Класс вопрос и ответ" в Европе этого не поймут.
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§ Монгол Шуудан
Re: Пять беременных женщин приняли участие в конкурсе красоты в...
Монгол Шуудан


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 521
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 20.12.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здесь видимо пропаганда материнства. Наверно многие из сидящих в зале или смотрящих сейчас (женщин и девушек), подумали, что мол как это красиво, надо и нам как нибудь принять участие.
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§ Монгол Шуудан
Re: Пять беременных женщин приняли участие в конкурсе красоты в...
Монгол Шуудан


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 521
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 20.12.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя, а почему и нет.
Может именно сейчас, в эту минуту, многие и многие мужчины уговаривают своих любимых жен или очаровательных подруг принять участие в данном конкурсе.
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