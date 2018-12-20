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Автобус №7 в Костанае вновь изменил маршрут и на прежний вернется после введения ул. Лермонтова в эксплуатацию

20 декабря 2018, 16:33 |  ЖКХ

Информацию об изменении маршрута сегодня, 20 декабря, подтвердил представитель фирмы перевозчика, заместитель директора ТОО «Костанайавтотранс» Сергей КАТАЛЬНИКОВ.

Фото из архива "НГ"

Утром в редакцию «НГ» обратилась читательница с вопросом, что происходит с маршрутом №7. По ее словам, осенью, когда на ул. Лермонтова уложили асфальт, автобус вернулся к своему прежнему маршруту по этой улице. В районе КСК маршрут пролегал мимо 11-й школы и далее по ул. Лермонтова в сторону Складской и района ДК «Строитель».

Утром 20 декабря, когда женщина вместе с другими пассажирами ждала автобус на остановке "Мясокомбинат", водитель "семерки" практически проехал мимо.

- Я махнула водителю рукой, он остановился, - рассказала пассажирка. – Объяснил, что маршрут поменяли, и свернул на ул. Дружбы, как это было летом.

Как выяснила «НГ» у перевозчика, обслуживающего маршрут, движение «семерки» сейчас вновь пролегает пролегает через ул. Дружбы.

- Да, мы ездили осенью по ул. Лермонтова, - сообщил Катальников, - но дело в том, что улица до сих пор не сдана в эксплуатацию. Там нет разметки, мы не имеем права там ездить.

Но по словам представителя фирмы-перевозчика остановка «Мясокомбинат» по-прежнему входит в маршрут.

– Возможно, женщина стояла не на той стороне, - засомневался он. – Там несколько сложная ситуация из-за кольца.

Не исключено также, что не вполне сориентировался водитель.

К своему прежнему, привычному для костанайцев маршруту, «семерка» вернется лишь после того, как на Лермонтова  подрядчик устранит все неполадки и улицу введут в эксплуатацию.
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