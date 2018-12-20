Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен

Депутат Мажилиса Шакир Хахазов предложил вместо попрошаек на улицах штрафовать тех, кто им подает, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото sadsha.ru

В 2015 году в Кодекс об административных правонарушениях внесены поправки, предусматривающие наказание за попрошайничество в виде штрафа. Депутат заявил, что по прошествии почти четырех лет можно констатировать, что особого действия поправки не возымели.

"Подавляющее большинство лиц без определенного места жительства и попрошаек стали вести асоциальный образ жизни не потому, что их зажали в тиски непреодолимые жизненные обстоятельства, а из-за элементарной лени, иждивенческого мировоззрения, нежелания быть активным членом общества. Поэтому сердобольные граждане совершают большую ошибку, давая им милостыню и таким образом поощряя тунеядство. Наше подаяние развращает их! В этом контексте вполне уместно последовать примеру зарубежных стран, в которых штрафуют не попрошаек, а тех, кто им подает", - заявил Хахазов, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра.

Хахазов обратил внимание на попрошаек, которых в инвалидных колясках привозят к "точкам попрошайничества и высаживают работать", а в конце дня у них забирают всю выручку.

"Это настоящие группировки, которые сделали из попрошайничества бизнес. Такие факты должны немедленно пресекаться правоохранительными органами", - сказал он.

В то же время депутат назвал штрафы репрессивной мерой и призвал правительство разработать более разумные меры по решению этой насущной проблемы.

"В Казахстане имеется множество проблем в системе социальных служб. Центры-приюты для лиц, ставших жертвами бытового насилия, не принимают женщин, если у них нет соответствующей бумаги из полиции. Из-за бюрократизма женщины, оказавшиеся в сложной ситуации, вместе с детьми оказываются на улице, а потом и вовсе выходят просить милостыню. Если строгие правила приема женщин в такие центры-приюты связаны с дефицитом мест, то не уместнее ли ставить вопрос о дополнительном строительстве такого рода социальных учреждений?" - обратился к главе правительства депутат.