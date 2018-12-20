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КГСПС
Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
Для этого никому из них не придется заполнять никаких бумаг — переводы будут сделаны автоматически.//// Источник:www.ng.kz У нас, если даже сделают, замучаешься бумажки собирать.
20.12.18 18:40
КГСПС
Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
Свои деньги куда хочу, туда и трачу Источник:www.ng.kz Они давно уже шарят в наших карманах как в собственных
20.12.18 18:36
КГСПС
Причину подорожания формового хлеба объяснили в управлении сельского хозяйства Костанайской области
Vital: Когда власть боится повышение цен на хлеб. Значит она автоматически презнает нищенское состояние народа, считает что многие сидят на хлебе и воде что б не умереть с голода ...
20.12.18 18:30
КГСПС
Причину подорожания формового хлеба объяснили в управлении сельского хозяйства Костанайской области
подорожали энергоносители Источник:www.ng.kz Вроде о снижении на эл.энергию, газ, воду везде кричат.
20.12.18 18:28
КГСПС
Из наблюдизмов латинизации
Вся эта история с новой формой и замутилась, чтобы надписи были уже на латинице, но перестарались.
20.12.18 18:16
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Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен

20 декабря 2018, 09:50 |  Государство

Депутат Мажилиса Шакир Хахазов предложил вместо попрошаек на улицах штрафовать тех, кто им подает, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото:sadsha.ru

Иллюстративное фото sadsha.ru

В 2015 году в Кодекс об административных правонарушениях внесены поправки, предусматривающие наказание за попрошайничество в виде штрафа. Депутат заявил, что по прошествии почти четырех лет можно констатировать, что особого действия поправки не возымели.

"Подавляющее большинство лиц без определенного места жительства и попрошаек стали вести асоциальный образ жизни не потому, что их зажали в тиски непреодолимые жизненные обстоятельства, а из-за элементарной лени, иждивенческого мировоззрения, нежелания быть активным членом общества. Поэтому сердобольные граждане совершают большую ошибку, давая им милостыню и таким образом поощряя тунеядство. Наше подаяние развращает их! В этом контексте вполне уместно последовать примеру зарубежных стран, в которых штрафуют не попрошаек, а тех, кто им подает", - заявил Хахазов, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра.

Хахазов обратил внимание на попрошаек, которых в инвалидных колясках привозят к "точкам попрошайничества и высаживают работать", а в конце дня у них забирают всю выручку.

"Это настоящие группировки, которые сделали из попрошайничества бизнес. Такие факты должны немедленно пресекаться правоохранительными органами", - сказал он.

В то же время депутат назвал штрафы репрессивной мерой и призвал правительство разработать более разумные меры по решению этой насущной проблемы.

"В Казахстане имеется множество проблем в системе социальных служб. Центры-приюты для лиц, ставших жертвами бытового насилия, не принимают женщин, если у них нет соответствующей бумаги из полиции. Из-за бюрократизма женщины, оказавшиеся в сложной ситуации, вместе с детьми оказываются на улице, а потом и вовсе выходят просить милостыню. Если строгие правила приема женщин в такие центры-приюты связаны с дефицитом мест, то не уместнее ли ставить вопрос о дополнительном строительстве такого рода социальных учреждений?" - обратился к главе правительства депутат.
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Комментарии к новости
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§ dandiv
Re: Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 705
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 20.12.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
, а давайте еще тех, кто занимается благотворительностью ;-)
Маразм какой-то... Свои деньги куда хочу, туда и трачу
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§ Гога
Re: Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 478
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.12.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В этом контексте вполне уместно последовать примеру зарубежных стран, Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33268
Почему бы в этом контексте не последовать примеру Германии ?Жители Германии, имеющие детей, получают детские пособия, они называются Kindergeld. Размер его варьируется от количества детей в данной семье. Величина пособия составляет:

- на первых двух детей по 250 евро в месяц;

- на третьего – 300 евро;

- на каждого следующего -350 евро.

Пока ребенку не исполнится 18 лет, пособие на него является обязательным, даже если он уже работает и имеет свой доход.

Кроме того, пособие будет выплачивать на ребенка до его 27-летия, в случае:

- если он еще учится в школе;

- если он получает профессию;
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§ Гога
Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 478
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.12.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


[Исправлено: Rexyn, 20.12.2018 - 11:45]
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§ alex_60
Re: Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2164
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///поощряя тунеядство. Наше подаяние развращает их! В этом контексте вполне уместно последовать примеру зарубежных стран, в которых штрафуют не попрошаек, а тех, кто им подает"///

а тут вот так пишут. про зарубежные страны.

///Франция по традиции выплатит около 500 миллионов евро рождественского бонуса наиболее нуждающимся гражданам.
Ежегодные выплаты для малообеспеченных французов будут распределены на этой неделе. Деньги получат более 2,3 миллиона людей. Цель — дать беднякам возможность накрыть праздничный стол и купить подарки детям. В первую очередь его разошлют безработным.
Объем получаемых денег зависит от семейного статуса получателя. Одинокие бездетные люди получат чуть более 150 евро, бездетные пары — 228 евро. Родителям-одиночкам французское государство отправит 228, 274, 335 или 396 евро в зависимости от того, один, два, три или четыре ребенка у них в семье. Пары с одним ребенком получат 274 евро, с четырьмя детьми — 442 евро. Для этого никому из них не придется заполнять никаких бумаг — переводы будут сделаны автоматически.////
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§ maxsaf
Re: Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 869
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.12.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
уместно последовать примеру зарубежных стран, в которых штрафуют не попрошаек, а тех, кто им подает", - заявил Хахазов Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33268

Ну не может же депутат врать. Наверняка есть такие страны :lol:
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§ maxsaf
Re: Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 869
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.12.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а есть страны, где за попрошаек штрафуют депутатов? :-x
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§ amduscias
Re: Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6302
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 20.12.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой, а я синичек кормлю. Опасаюсь за себя, не расстреляют, случаем?
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§ лимон
Re: Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 822
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 20.12.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хм, а предложить штафовать мажилисменов за нерациональные предложения никто не хочет?
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§ КГСПС
Re: Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 647
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 20.12.18 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свои деньги куда хочу, туда и трачу

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33268. Они давно уже шарят в наших карманах как в собственных
Профайл

§ КГСПС
Re: Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 647
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 20.12.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для этого никому из них не придется заполнять никаких бумаг — переводы будут сделаны автоматически.////

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33268#790802. У нас, если даже сделают, замучаешься бумажки собирать.
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