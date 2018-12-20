Причину подорожания формового хлеба объяснили в управлении сельского хозяйства Костанайской области

Жители Костаная заметили, что в некоторых магазинах стал дороже 600-граммовый формовой хлеб, продают его уже по 75 тенге. Раньше такой называли социальным и по поводу сдерживания цен на него акиматы заключали меморандумы с пекарнями и торговлей.

- С 2016 года программа, согласно которой государство поддерживало пекарни, отпуская им муку подешевле из стабилизационного фонда, не работает, - пояснил 19 декабря на брифинге в областном пресс-клубе руководитель областного управления сельского хозяйства Жансултан ТАУКЕНОВ. - Цены на хлеб свободные.

По мнению спикера, и рост цен на хлеб оправдан - подорожали энергоносители, в сравнении с прошлым годом дороже закупается зерно 3-го класса, идущее на помол. В прошлом году цена на него в среднем была 38 000 - 42 000 тенге, сейчас — 53 000 - 55 000.

Тем не менее, формовой хлеб входит в казахстанский перечень 19 социально-значимых продуктов. Как пояснили в управлении сельского хозяйства, на них министерство национальной экономики рассчитывает пороговые цены. Местные исполнительные органы ведут мониторинг. Когда розничная торговля переступает порог, комиссионно, с участием антимонопольщиков, разбираются, оправдано ли превышение, и наблюдают дальше. Если рост продолжается, то местная власть сейчас наделена полномочиями устанавливать предельные цены. Вот за их превышение предусмотрены штрафы от 200 МРП.

Пока в Костанайской области незначительное превышение пороговой цены наблюдается только на сахар, который в среднем стоит сейчас 227 тенге.