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Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
Для этого никому из них не придется заполнять никаких бумаг — переводы будут сделаны автоматически.//// Источник:www.ng.kz У нас, если даже сделают, замучаешься бумажки собирать.
20.12.18 18:40
КГСПС
Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
Свои деньги куда хочу, туда и трачу Источник:www.ng.kz Они давно уже шарят в наших карманах как в собственных
20.12.18 18:36
КГСПС
Причину подорожания формового хлеба объяснили в управлении сельского хозяйства Костанайской области
Vital: Когда власть боится повышение цен на хлеб. Значит она автоматически презнает нищенское состояние народа, считает что многие сидят на хлебе и воде что б не умереть с голода ...
20.12.18 18:30
КГСПС
Причину подорожания формового хлеба объяснили в управлении сельского хозяйства Костанайской области
подорожали энергоносители Источник:www.ng.kz Вроде о снижении на эл.энергию, газ, воду везде кричат.
20.12.18 18:28
КГСПС
Из наблюдизмов латинизации
Вся эта история с новой формой и замутилась, чтобы надписи были уже на латинице, но перестарались.
20.12.18 18:16
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Причину подорожания формового хлеба объяснили в управлении сельского хозяйства Костанайской области

Галина КАТКОВА

20 декабря 2018, 09:00 |  Общество

Жители Костаная заметили, что в некоторых магазинах стал дороже 600-граммовый формовой хлеб, продают его уже по 75 тенге. Раньше такой называли социальным и по поводу сдерживания цен на него акиматы заключали меморандумы с пекарнями и торговлей.

- С 2016 года программа, согласно которой государство поддерживало пекарни, отпуская им муку подешевле из стабилизационного фонда, не работает, - пояснил 19 декабря на брифинге в областном пресс-клубе руководитель областного управления сельского хозяйства Жансултан ТАУКЕНОВ. - Цены на хлеб свободные.

По мнению спикера, и рост цен на хлеб оправдан - подорожали энергоносители, в сравнении с прошлым годом дороже закупается зерно 3-го класса, идущее на помол. В прошлом году цена на него в среднем была 38 000 - 42 000 тенге, сейчас — 53 000 - 55 000.

Тем не менее, формовой хлеб входит в казахстанский перечень 19 социально-значимых продуктов. Как пояснили в управлении сельского хозяйства, на них министерство национальной экономики рассчитывает пороговые цены. Местные исполнительные органы ведут мониторинг. Когда розничная торговля переступает порог, комиссионно, с участием антимонопольщиков, разбираются, оправдано ли превышение, и наблюдают дальше. Если рост продолжается, то местная власть сейчас наделена полномочиями устанавливать предельные цены. Вот за их превышение предусмотрены штрафы от 200 МРП.

Пока в Костанайской области незначительное превышение пороговой цены наблюдается только на сахар, который в среднем стоит сейчас 227 тенге.
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§ arman_kst
Re: Причину подорожания формового хлеба объяснили в управлении...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 121
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.12.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да затраты повысились на изготовление хлеба
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§ Vital
Причину подорожания формового хлеба объяснили в управлении сельского хозяйства Костанайской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6734
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.12.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда власть боится повышение цен на хлеб. Значит она автоматически презнает нищенское состояние народа, считает что многие сидят на хлебе и воде что б не умереть с голода. Лично для меня , по фигу сколько он будет стоить хоть 100 евро. Щас не война что б парится. И без хлеба проживу.Меня больше интересует цены на картоп, капусту, морковку, огурчики,помидорчики, мясо, лучок. А хлеб пусть чиновники сами кушают с утра до вечера, да хоть круглосуточно.

[Исправлено: Vital, 20.12.2018 - 13:38]
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§ КГСПС
Re: Причину подорожания формового хлеба объяснили в управлении...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 647
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 20.12.18 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
подорожали энергоносители

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33266. Вроде о снижении на эл.энергию, газ, воду везде кричат.
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§ КГСПС
Re: Причину подорожания формового хлеба объяснили в управлении...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 647
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 20.12.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Когда власть боится повышение цен на хлеб. Значит она автоматически презнает нищенское состояние народа, считает что многие сидят на хлебе и воде что б не умереть с голода

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33266#790800

В точку.
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