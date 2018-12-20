Главная елка зажглась в Костанае вечером 19 декабря
Николай СОЛОВЬЕВ
Торжественное зажжение елки на главной площади Костаная, у областного акимата, состоялось сегодня в 18 часов. Люди заранее начали собираться у подножия новой, 22-метровой елки, которую в этом году купили в Коломне. Чтобы зрители собирались быстрее, старался танцевальный коллектив костанайского педагогического колледжа. Самодеятельные артисты "заводили" людей, заставляли их шевелиться, что было весьма актуально на крепчающем морозе.
В ожидании торжественного момента зрителей также развлекал танцевальный коллектив "Карнавал" - привычный участник всех заметных городских мероприятий.
Затем слово взял аким области Архимед Мухамбетов.
Он рассказал об успехах уходящего года и поздравил костанайцев с наступающим праздником. После чего Дед Мороз и Снегурочка зажгли огни на елке.
Торжественный момент сопровождался довольно ярким, красочным салютом, залпы которого давали с крыши акимата.
Новая елка украшена современной гирляндой, представляющей собой цепь светодиодных шаров, которые переливаются всеми цветами радуги и могут создавать крупные узоры. Гирлянда также позволяет превращать себя в подобие "бегущей строки", что выглядит непривычно, но весьма эффектно.
Когда огни на елке зажглись, народ постарше достаточно быстро разошелся, но молодежь осталась и достаточно долго водила хороводы. Водка и горячительные напитки замечены не были.
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