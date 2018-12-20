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20.12.18 18:36
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Главная елка зажглась в Костанае вечером 19 декабря

Николай СОЛОВЬЕВ

19 декабря 2018, 20:16 |  Культура

Торжественное зажжение  елки на главной площади Костаная, у областного акимата, состоялось сегодня в  18 часов. Люди заранее начали собираться у подножия новой, 22-метровой елки, которую в этом году купили в Коломне. Чтобы зрители собирались быстрее, старался танцевальный коллектив костанайского педагогического колледжа.  Самодеятельные артисты "заводили" людей, заставляли их шевелиться, что было весьма актуально на крепчающем морозе.

В ожидании торжественного момента зрителей также развлекал танцевальный коллектив "Карнавал" - привычный участник всех заметных городских мероприятий.

Затем слово взял аким области Архимед Мухамбетов.

Он рассказал об успехах уходящего года и поздравил костанайцев с наступающим праздником. После чего Дед Мороз и Снегурочка зажгли огни на елке.

Торжественный момент сопровождался  довольно ярким, красочным салютом, залпы которого давали с крыши акимата.

Новая елка украшена современной гирляндой, представляющей собой цепь светодиодных шаров, которые переливаются всеми цветами радуги и могут создавать крупные узоры. Гирлянда также позволяет превращать себя в подобие "бегущей строки", что выглядит  непривычно, но весьма эффектно.

Когда огни на елке зажглись, народ  постарше достаточно быстро разошелся, но молодежь осталась и достаточно долго водила хороводы.  Водка и горячительные напитки замечены не были.
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Комментарии к новости
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§ Гога
Re: Главная елка зажглась в Костанае вечером 19 декабря
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 478
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.12.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
купили в Коломне
Служил я там однако , но давно . И вопрос на засыпку - во сколько эта радость обошлась ?
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§ alex_60
Главная елка зажглась в Костанае вечером 19 декабря
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2164
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.12.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какая это елка. зачем врать.
конус из арматуры. закрытый пластмассовым покрывалом. с фонариками.
вон в Кремль привезли елку , больше ста лет ей,
так вот это ЕЛКА,
просто после ста лет елки начинают чахнуть, потому с таким возрастом и выбирают.
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§ Гога
Re: Главная елка зажглась в Костанае вечером 19 декабря
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 478
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.12.18 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
конус из арматуры. закрытый пластмассовым покрывалом. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33265
- Тогда ещё больше вопросов во сколько это счастье обошлось ? Ну я так думаю , что об этом мы не узнаем никогда . Также как и о стоимости современного японского ангиографа за 338 миллионов тенге.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33258
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§ Ольга Колоколова
Главная елка зажглась в Костанае вечером 19 декабря
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2260
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 19.12.18 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вон в Кремль привезли елку , больше ста лет ей, так вот это ЕЛКА, просто после ста лет елки начинают чахнуть, потому с таким возрастом и выбирают.
То, о чем вы говорите,alex, это ель. Живое дерево, которое называется ель. А то, что привезли нам - искусственная елка. Да, мне тоже категорически не нравится конус, обтянутый синтетикой. Но символом нового года, то есть елкой, он быть от этого не перестает.
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§ alex_60
Главная елка зажглась в Костанае вечером 19 декабря
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2164
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.12.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, ель, не спорю. В Москве. Живая была.
Но понятие искусственная елка, в моем понимании-
Это елка из чего то, повторяющая по форме натуральную.
Такие и в продаже, и у меня лично стоит.
Но сделать что то другое и назвать ее елкой,
Не совсем правильно. По моему мнению.
Ну если только в стиле авангарда.
Но это другое.
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§ Ольга Колоколова
Re: Главная елка зажглась в Костанае вечером 19 декабря
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2260
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 19.12.18 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но понятие искусственная елка, в моем понимании-
Это елка из чего то, повторяющая по форме натуральную.
Наше с вами понимание отличается от тех, кто елки покупает. в Этом году и в Челябинске на пл.Революции такой же как наш конус. Увы.
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§ maxsaf
Re: Главная елка зажглась в Костанае вечером 19 декабря
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 869
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.12.18 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возле нашего "акимата" растет красавица ель, огромная, пушистая. Ее и украшают. Затраты минимальные, только на "вышку", лампочки обновляют по мере необходимости.
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§ Гога
Главная елка зажглась в Костанае вечером 19 декабря
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 478
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.12.18 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
* Ольга Колоколова
Так что там все - таки стоит ? И во сколько это обошлось ??
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§ Трэвэл
Re: Главная елка зажглась в Костанае вечером 19 декабря
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 118
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.12.18 - 12:37
Комментарий удален модератором.
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