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Тарифы на электричество в Казахстане "заморозили" на 7 лет
Tengrinews.kz
19 декабря 2018, 18:27 | Государство
В Казахстане утвердили предельные тарифы на электроэнергию до 2025 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.
Иллюстративное фото: pixabay.com
Отмечается, что предельные тарифы утверждены приказом министра от 14 декабря 2018 года.С 2019 года тарифы будут неизменны до 2025 года.
Так, например, предельные тарифы АО "Астана-Энергия" (9-я группа) установлены в размере 4,87 тенге за 1 киловатт-час, АО "Алматинские электрические станции" ТЭЦ-1, -2, -3, Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС (26-я группа) - 8,33, Экибастузская ГРЭС-1 (1-я группа) - 5,76 тенге.
С названиями других энергопроизводящих компаний, разделенных на группы, можно ознакомиться по ссылке.
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