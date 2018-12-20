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Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
Для этого никому из них не придется заполнять никаких бумаг — переводы будут сделаны автоматически.//// Источник:www.ng.kz У нас, если даже сделают, замучаешься бумажки собирать.
20.12.18 18:40
КГСПС
Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
Свои деньги куда хочу, туда и трачу Источник:www.ng.kz Они давно уже шарят в наших карманах как в собственных
20.12.18 18:36
КГСПС
Причину подорожания формового хлеба объяснили в управлении сельского хозяйства Костанайской области
Vital: Когда власть боится повышение цен на хлеб. Значит она автоматически презнает нищенское состояние народа, считает что многие сидят на хлебе и воде что б не умереть с голода ...
20.12.18 18:30
КГСПС
Причину подорожания формового хлеба объяснили в управлении сельского хозяйства Костанайской области
подорожали энергоносители Источник:www.ng.kz Вроде о снижении на эл.энергию, газ, воду везде кричат.
20.12.18 18:28
КГСПС
Из наблюдизмов латинизации
Вся эта история с новой формой и замутилась, чтобы надписи были уже на латинице, но перестарались.
20.12.18 18:16
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Тарифы на электричество в Казахстане "заморозили" на 7 лет

Tengrinews.kz

19 декабря 2018, 18:27 |  Государство

В Казахстане утвердили предельные тарифы на электроэнергию до 2025 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Отмечается, что предельные тарифы утверждены приказом министра от 14 декабря 2018 года.С 2019 года тарифы будут неизменны до 2025 года.

Так, например, предельные тарифы АО "Астана-Энергия" (9-я группа) установлены в размере 4,87 тенге за 1 киловатт-час, АО "Алматинские электрические станции" ТЭЦ-1, -2, -3, Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС (26-я группа) - 8,33, Экибастузская ГРЭС-1 (1-я группа) - 5,76 тенге.

С названиями других энергопроизводящих компаний, разделенных на группы, можно ознакомиться по ссылке.
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Комментарии к новости
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§ Гость_
Re: Тарифы на электричество в Казахстане "заморозили"...
Гость_


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 30.07.18
Отправлено: 20.12.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы сначала снизьте, а потом заморозьте!!! Где это видано, что пока до нас дойдет электроэнергия стоимость ее в 4 раза увеличивается!!!
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§ alex_60
Тарифы на электричество в Казахстане "заморозили" на 7 лет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2164
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"заморозили" , пусть пока в планах, для ТЭЦ,ГЭС,ГРЭС.
пока до населения дойдет, "разморозится" по пути
у посредников,которым никто ничего похоже замораживать не собирается,

[Исправлено: alex_60, 20.12.2018 - 12:03]
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