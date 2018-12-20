Министр национальной экономики Тимур Сулейменов призвал казахстанцев быть готовыми к росту цен на продукты перед Новым годом и сообщил, что государство не будет вмешиваться в дела бизнеса, передает Tengrinews.kz.
Фото tengrinews.kz
- Я думаю, это поведение, в принципе, предсказуемо. Это не поведение каких-то отдельных людей, это поведение людей, с которыми мы видимся каждый день - наших родственников, тех, у кого есть бизнес, магазинчик маленький. И это поведение оправдано, потому что мы живем в рыночных условиях - когда велик спрос, всегда растут цены, - пояснил Сулейменов в кулуарах Мажилиса.
Он привел в пример рост цен на номера в гостиницах в летний период.
- Это рынок, к этому надо быть готовыми. Поэтому сказать, что государство возьмет какие-то социальные товары и специальные магазины будут продавать огурцы по летней цене - такого не будет. Это делает не министерство, не правительство, это поведение субъектов рынка, - сообщил министр.
В то же время Сулейменов предупредил продавцов:
- Тех, кто совсем зарывается, не видит лимитов, конечно, мы будем через инструменты антимонопольного урегулирования наказывать, - заверил он. По словам министра, сезонное повышение цен не скажется на инфляции.
- Мы однозначно ожидаем, что в коридоре 5-7 процентов сохранимся, - добавил он.
Министр национальной экономики Тимур Сулейменов призвал казахстанцев быть готовыми к росту цен на продукты перед Новым годом и сообщил, что государство не будет вмешиваться в дела бизнеса, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Я думаю, это поведение, в принципе, предсказуемо. Это не поведение каких-то отдельных людей, это поведение людей, с которыми мы видимся каждый день - наших родственников, тех, у кого есть бизнес, магазинчик маленький. И это поведение оправдано, потому что мы живем в рыночных условиях - когда велик спрос, всегда растут цены", - пояснил Сулейменов в кулуарах Мажилиса. Он привел в пример рост цен на номера в гостиницах в летний период. "Это рынок, к этому надо быть готовыми. Поэтому сказать, что государство возьмет какие-то социальные товары и специальные магазины будут продавать огурцы по летней цене - такого не будет. Это делает не министерство, не правительство, это поведение субъектов рынка", - сообщил министр. В то же время Сулейменов предупредил продавцов. "Тех, кто совсем зарывается, не видит лимитов, конечно, мы будем через инструменты антимонопольного урегулирования наказывать", - заверил он. По словам министра, сезонное повышение цен не скажется на инфляции. "Мы однозначно ожидаем, что в коридоре 5-7 процентов сохранимся", - добавил он.Министр национальной экономики Тимур Сулейменов призвал казахстанцев быть готовыми к росту цен на продукты перед Новым годом и сообщил, что государство не будет вмешиваться в дела бизнеса, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Я думаю, это поведение, в принципе, предсказуемо. Это не поведение каких-то отдельных людей, это поведение людей, с которыми мы видимся каждый день - наших родственников, тех, у кого есть бизнес, магазинчик маленький. И это поведение оправдано, потому что мы живем в рыночных условиях - когда велик спрос, всегда растут цены", - пояснил Сулейменов в кулуарах Мажилиса. Он привел в пример рост цен на номера в гостиницах в летний период. "Это рынок, к этому надо быть готовыми. Поэтому сказать, что государство возьмет какие-то социальные товары и специальные магазины будут продавать огурцы по летней цене - такого не будет. Это делает не министерство, не правительство, это поведение субъектов рынка", - сообщил министр. В то же время Сулейменов предупредил продавцов. "Тех, кто совсем зарывается, не видит лимитов, конечно, мы будем через инструменты антимонопольного урегулирования наказывать", - заверил он. По словам министра, сезонное повышение цен не скажется на инфляции. "Мы однозначно ожидаем, что в коридоре 5-7 процентов сохранимся", - добавил он.
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/rost-tsen-na-produktyi-pered-novyim-godom-obyyasnil-ministr-359867/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
Министр национальной экономики Тимур Сулейменов призвал казахстанцев быть готовыми к росту цен на продукты перед Новым годом и сообщил, что государство не будет вмешиваться в дела бизнеса, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Я думаю, это поведение, в принципе, предсказуемо. Это не поведение каких-то отдельных людей, это поведение людей, с которыми мы видимся каждый день - наших родственников, тех, у кого есть бизнес, магазинчик маленький. И это поведение оправдано, потому что мы живем в рыночных условиях - когда велик спрос, всегда растут цены", - пояснил Сулейменов в кулуарах Мажилиса. Он привел в пример рост цен на номера в гостиницах в летний период. "Это рынок, к этому надо быть готовыми. Поэтому сказать, что государство возьмет какие-то социальные товары и специальные магазины будут продавать огурцы по летней цене - такого не будет. Это делает не министерство, не правительство, это поведение субъектов рынка", - сообщил министр. В то же время Сулейменов предупредил продавцов. "Тех, кто совсем зарывается, не видит лимитов, конечно, мы будем через инструменты антимонопольного урегулирования наказывать", - заверил он. По словам министра, сезонное повышение цен не скажется на инфляции. "Мы однозначно ожидаем, что в коридоре 5-7 процентов сохранимся", - добавил он.
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/rost-tsen-na-produktyi-pered-novyim-godom-obyyasnil-ministr-359867/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
Министр национальной экономики Тимур Сулейменов призвал казахстанцев быть готовыми к росту цен на продукты перед Новым годом и сообщил, что государство не будет вмешиваться в дела бизнеса, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Я думаю, это поведение, в принципе, предсказуемо. Это не поведение каких-то отдельных людей, это поведение людей, с которыми мы видимся каждый день - наших родственников, тех, у кого есть бизнес, магазинчик маленький. И это поведение оправдано, потому что мы живем в рыночных условиях - когда велик спрос, всегда растут цены", - пояснил Сулейменов в кулуарах Мажилиса. Он привел в пример рост цен на номера в гостиницах в летний период. "Это рынок, к этому надо быть готовыми. Поэтому сказать, что государство возьмет какие-то социальные товары и специальные магазины будут продавать огурцы по летней цене - такого не будет. Это делает не министерство, не правительство, это поведение субъектов рынка", - сообщил министр. В то же время Сулейменов предупредил продавцов. "Тех, кто совсем зарывается, не видит лимитов, конечно, мы будем через инструменты антимонопольного урегулирования наказывать", - заверил он. По словам министра, сезонное повышение цен не скажется на инфляции. "Мы однозначно ожидаем, что в коридоре 5-7 процентов сохранимся", - добавил он.
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/rost-tsen-na-produktyi-pered-novyim-godom-obyyasnil-ministr-359867/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
Для этого никому из них не придется заполнять никаких бумаг — переводы будут сделаны автоматически.//// Источник:www.ng.kz У нас, если даже сделают, замучаешься бумажки собирать.
Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
Свои деньги куда хочу, туда и трачу Источник:www.ng.kz Они давно уже шарят в наших карманах как в собственных
Причину подорожания формового хлеба объяснили в управлении сельского хозяйства Костанайской области
Vital: Когда власть боится повышение цен на хлеб. Значит она автоматически презнает нищенское состояние народа, считает что многие сидят на хлебе и воде что б не умереть с голода ...
Причину подорожания формового хлеба объяснили в управлении сельского хозяйства Костанайской области
подорожали энергоносители Источник:www.ng.kz Вроде о снижении на эл.энергию, газ, воду везде кричат.
Из наблюдизмов латинизации
Вся эта история с новой формой и замутилась, чтобы надписи были уже на латинице, но перестарались.