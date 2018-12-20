Форум
КГСПС
Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
Для этого никому из них не придется заполнять никаких бумаг — переводы будут сделаны автоматически.//// Источник:www.ng.kz У нас, если даже сделают, замучаешься бумажки собирать.
20.12.18 18:40
КГСПС
Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
Свои деньги куда хочу, туда и трачу Источник:www.ng.kz Они давно уже шарят в наших карманах как в собственных
20.12.18 18:36
КГСПС
Причину подорожания формового хлеба объяснили в управлении сельского хозяйства Костанайской области
Vital: Когда власть боится повышение цен на хлеб. Значит она автоматически презнает нищенское состояние народа, считает что многие сидят на хлебе и воде что б не умереть с голода ...
20.12.18 18:30
КГСПС
Причину подорожания формового хлеба объяснили в управлении сельского хозяйства Костанайской области
подорожали энергоносители Источник:www.ng.kz Вроде о снижении на эл.энергию, газ, воду везде кричат.
20.12.18 18:28
КГСПС
Из наблюдизмов латинизации
Вся эта история с новой формой и замутилась, чтобы надписи были уже на латинице, но перестарались.
20.12.18 18:16
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Рост цен на продукты перед Новым годом объяснил министр

19 декабря 2018, 12:07 |  Государство

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов призвал казахстанцев быть готовыми к росту цен на продукты перед Новым годом и сообщил, что государство не будет вмешиваться в дела бизнеса, передает Tengrinews.kz.

Фото tengrinews.kz

Фото Tengrinews.kz
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/rost-tsen-na-produktyi-pered-novyim-godom-obyyasnil-ministr-359867/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz

 

Фото Tengrinews.kz
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/rost-tsen-na-produktyi-pered-novyim-godom-obyyasnil-ministr-359867/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
Фото Tengrinews.kz
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/rost-tsen-na-produktyi-pered-novyim-godom-obyyasnil-ministr-359867/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz

- Я думаю, это поведение, в принципе, предсказуемо. Это не поведение каких-то отдельных людей, это поведение людей, с которыми мы видимся каждый день - наших родственников, тех, у кого есть бизнес, магазинчик маленький. И это поведение оправдано, потому что мы живем в рыночных условиях - когда велик спрос, всегда растут цены, - пояснил Сулейменов в кулуарах Мажилиса.

Он привел в пример рост цен на номера в гостиницах в летний период.

- Это рынок, к этому надо быть готовыми. Поэтому сказать, что государство возьмет какие-то социальные товары и специальные магазины будут продавать огурцы по летней цене - такого не будет. Это делает не министерство, не правительство, это поведение субъектов рынка, - сообщил министр.

В то же время Сулейменов предупредил продавцов:

- Тех, кто совсем зарывается, не видит лимитов, конечно, мы будем через инструменты антимонопольного урегулирования наказывать, - заверил он. По словам министра, сезонное повышение цен не скажется на инфляции.

- Мы однозначно ожидаем, что в коридоре 5-7 процентов сохранимся, - добавил он.

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов призвал казахстанцев быть готовыми к росту цен на продукты перед Новым годом и сообщил, что государство не будет вмешиваться в дела бизнеса, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Я думаю, это поведение, в принципе, предсказуемо. Это не поведение каких-то отдельных людей, это поведение людей, с которыми мы видимся каждый день - наших родственников, тех, у кого есть бизнес, магазинчик маленький. И это поведение оправдано, потому что мы живем в рыночных условиях - когда велик спрос, всегда растут цены", - пояснил Сулейменов в кулуарах Мажилиса. Он привел в пример рост цен на номера в гостиницах в летний период. "Это рынок, к этому надо быть готовыми. Поэтому сказать, что государство возьмет какие-то социальные товары и специальные магазины будут продавать огурцы по летней цене - такого не будет. Это делает не министерство, не правительство, это поведение субъектов рынка", - сообщил министр. В то же время Сулейменов предупредил продавцов. "Тех, кто совсем зарывается, не видит лимитов, конечно, мы будем через инструменты антимонопольного урегулирования наказывать", - заверил он. По словам министра, сезонное повышение цен не скажется на инфляции. "Мы однозначно ожидаем, что в коридоре 5-7 процентов сохранимся", - добавил он.Министр национальной экономики Тимур Сулейменов призвал казахстанцев быть готовыми к росту цен на продукты перед Новым годом и сообщил, что государство не будет вмешиваться в дела бизнеса, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Я думаю, это поведение, в принципе, предсказуемо. Это не поведение каких-то отдельных людей, это поведение людей, с которыми мы видимся каждый день - наших родственников, тех, у кого есть бизнес, магазинчик маленький. И это поведение оправдано, потому что мы живем в рыночных условиях - когда велик спрос, всегда растут цены", - пояснил Сулейменов в кулуарах Мажилиса. Он привел в пример рост цен на номера в гостиницах в летний период. "Это рынок, к этому надо быть готовыми. Поэтому сказать, что государство возьмет какие-то социальные товары и специальные магазины будут продавать огурцы по летней цене - такого не будет. Это делает не министерство, не правительство, это поведение субъектов рынка", - сообщил министр. В то же время Сулейменов предупредил продавцов. "Тех, кто совсем зарывается, не видит лимитов, конечно, мы будем через инструменты антимонопольного урегулирования наказывать", - заверил он. По словам министра, сезонное повышение цен не скажется на инфляции. "Мы однозначно ожидаем, что в коридоре 5-7 процентов сохранимся", - добавил он.
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/rost-tsen-na-produktyi-pered-novyim-godom-obyyasnil-ministr-359867/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
Министр национальной экономики Тимур Сулейменов призвал казахстанцев быть готовыми к росту цен на продукты перед Новым годом и сообщил, что государство не будет вмешиваться в дела бизнеса, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Я думаю, это поведение, в принципе, предсказуемо. Это не поведение каких-то отдельных людей, это поведение людей, с которыми мы видимся каждый день - наших родственников, тех, у кого есть бизнес, магазинчик маленький. И это поведение оправдано, потому что мы живем в рыночных условиях - когда велик спрос, всегда растут цены", - пояснил Сулейменов в кулуарах Мажилиса. Он привел в пример рост цен на номера в гостиницах в летний период. "Это рынок, к этому надо быть готовыми. Поэтому сказать, что государство возьмет какие-то социальные товары и специальные магазины будут продавать огурцы по летней цене - такого не будет. Это делает не министерство, не правительство, это поведение субъектов рынка", - сообщил министр. В то же время Сулейменов предупредил продавцов. "Тех, кто совсем зарывается, не видит лимитов, конечно, мы будем через инструменты антимонопольного урегулирования наказывать", - заверил он. По словам министра, сезонное повышение цен не скажется на инфляции. "Мы однозначно ожидаем, что в коридоре 5-7 процентов сохранимся", - добавил он.
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/rost-tsen-na-produktyi-pered-novyim-godom-obyyasnil-ministr-359867/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
Министр национальной экономики Тимур Сулейменов призвал казахстанцев быть готовыми к росту цен на продукты перед Новым годом и сообщил, что государство не будет вмешиваться в дела бизнеса, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Я думаю, это поведение, в принципе, предсказуемо. Это не поведение каких-то отдельных людей, это поведение людей, с которыми мы видимся каждый день - наших родственников, тех, у кого есть бизнес, магазинчик маленький. И это поведение оправдано, потому что мы живем в рыночных условиях - когда велик спрос, всегда растут цены", - пояснил Сулейменов в кулуарах Мажилиса. Он привел в пример рост цен на номера в гостиницах в летний период. "Это рынок, к этому надо быть готовыми. Поэтому сказать, что государство возьмет какие-то социальные товары и специальные магазины будут продавать огурцы по летней цене - такого не будет. Это делает не министерство, не правительство, это поведение субъектов рынка", - сообщил министр. В то же время Сулейменов предупредил продавцов. "Тех, кто совсем зарывается, не видит лимитов, конечно, мы будем через инструменты антимонопольного урегулирования наказывать", - заверил он. По словам министра, сезонное повышение цен не скажется на инфляции. "Мы однозначно ожидаем, что в коридоре 5-7 процентов сохранимся", - добавил он.
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/rost-tsen-na-produktyi-pered-novyim-godom-obyyasnil-ministr-359867/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
20.12.18 16:33 Автобус №7 в Костанае вновь изменил маршрут и на прежний вернется после введения ул. Лермонтова в эксплуатацию
20.12.18 14:39 Из-за мороза будут сокращены занятия для учащихся второй смены в школах Костаная
20.12.18 13:05 Страшная авария произошла на трассе Качар-Рудный утром 20 декабря
20.12.18 10:51 Формирование новых составов избиркомов в Казахстане началось со скандала
20.12.18 09:50 Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
20.12.18 09:00 Причину подорожания формового хлеба объяснили в управлении сельского хозяйства Костанайской области
19.12.18 20:16 Главная елка зажглась в Костанае вечером 19 декабря
19.12.18 19:01 Существенных осадков и сильных ветров в Костанайской области в ближайшие дни не ожидается
19.12.18 18:27 Тарифы на электричество в Казахстане "заморозили" на 7 лет
19.12.18 17:57 Обвиняемый в посредничестве в даче взятки экс-начальнику УБОП Костанайской области заявил, что ему «очень стыдно»

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ alex_60
Рост цен на продукты перед Новым годом объяснил министр
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2164
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.12.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Министр национальной экономики Тимур Сулейменов призвал казахстанцев быть готовыми к росту цен на продукты перед Новым годом и сообщил, что государство не будет вмешиваться в дела бизнеса///

и зачем он это сообщил? цель?
может лучше того, жевать.....

[Исправлено: alex_60, 19.12.2018 - 12:17]
Профайл

§ alex_60
Re: Рост цен на продукты перед Новым годом объяснил министр
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2164
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.12.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///когда велик спрос, всегда растут цены///

кто то таким же образом обьяснял резкое повышение курса летом.
потому что все резко полетели ли за рубеж отдыхать. и им нужна валюта.
все обратно уже "прилетели" а курс все продолжает расти.
Профайл

§ maxsaf
Re: Рост цен на продукты перед Новым годом объяснил министр
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 869
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.12.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И это поведение оправдано, потому что мы живем в рыночных условиях - когда велик спрос, всегда растут цены Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33257

Ээээ... а как же Черная Пятница, ну или Боксинг дэй - день подарков? В эти дни спрос бешеный, а цены чуть ли не в двое ниже. День благодарения - Индейка за пол-цены. Да на любой праздник в цивилизованных странах скидки делают, спрос от этого только выше становится, и людям приятно.
А там, где цены на праздник вверх ползут - это не рыночные условия, а издевательство. Люди просто не знают, что так не везде и это неправильно.
Профайл

§ alex_60
Рост цен на продукты перед Новым годом объяснил министр
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2164
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.12.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да на любой праздник в цивилизованных странах скидки делают, спрос от этого только выше становится


//по специальности менеджмент. После этого поступив по программе «Болашак» в Школу бизнеса Р. Смита Мэрилендского университета, окончил его в 2002 году.//

видать в Мэриленде, где он учился , пропустил то занятие, где об этом говорили.

[Исправлено: alex_60, 19.12.2018 - 13:13]
Профайл

§ Добринцофф
Re: Рост цен на продукты перед Новым годом объяснил министр
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6284
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.12.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На мой памяти из того что реально и ощутимо дорожает в канун Нг,так это огурцы свежие,ну и может ещё помидоры.
Но один огурчик на салат можно купить по 1200 за\кг новый год же всё таки.
Профайл

§ Гога
Re: Рост цен на продукты перед Новым годом объяснил министр
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 478
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.12.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что государство не будет вмешиваться в дела бизнеса, Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33257
-А почему тут не берут в пример западные страны , как это любят делать наши министры . А в данном случае пример Японии.Цитата:
В целом по Японии государственными органами регулируется до 20% потребительских цен, включая цены на рис и пшеницу, на мясо и молочные продукты, тарифы на воду, теплоснабжение, электроэнергию и газ, а также на железнодорожные тарифы, цены на образование и медицинское обслуживание.
Профайл

§ КГСПС
Re: Рост цен на продукты перед Новым годом объяснил министр
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 647
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 19.12.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Мы однозначно ожидаем, что в коридоре 5-7 процентов сохранимся, - добавил он. Похоже в компьютерные игры переиграл, СОХРАНИМСЯ!😂
Профайл

§ maxsaf
Re: Рост цен на продукты перед Новым годом объяснил министр
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 869
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.12.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Но один огурчик на салат можно купить по 1200 за\кг новый год же всё таки.

Ну можно и за 2400 купить, но разве не приятнее по 600, потому что праздник? ;-) 8-)
Профайл

§ alex_60
Рост цен на продукты перед Новым годом объяснил министр
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2164
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.12.18 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:


так он же сказал.
///«Нет, по инфляции не выйдем. Инфляция – это более 500 товаров, огромное количество товаров, не только огурцы и помидоры, это еще и промышленные товары и услуги. По ним у нас достаточно нормальная ситуация»,///

уран, нефть, и прочие природные ископаемые. в 500.
эти позиции никакие огурцы за 10000 тенге инфляцию не сдвинут на ни на доли процента.
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 163
Пользователей: 0
Всего: 163

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх