Рост цен на продукты перед Новым годом объяснил министр

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов призвал казахстанцев быть готовыми к росту цен на продукты перед Новым годом и сообщил, что государство не будет вмешиваться в дела бизнеса, передает Tengrinews.kz.

Фото tengrinews.kz

Фото Tengrinews.kz

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- Я думаю, это поведение, в принципе, предсказуемо. Это не поведение каких-то отдельных людей, это поведение людей, с которыми мы видимся каждый день - наших родственников, тех, у кого есть бизнес, магазинчик маленький. И это поведение оправдано, потому что мы живем в рыночных условиях - когда велик спрос, всегда растут цены, - пояснил Сулейменов в кулуарах Мажилиса.

Он привел в пример рост цен на номера в гостиницах в летний период.

- Это рынок, к этому надо быть готовыми. Поэтому сказать, что государство возьмет какие-то социальные товары и специальные магазины будут продавать огурцы по летней цене - такого не будет. Это делает не министерство, не правительство, это поведение субъектов рынка, - сообщил министр.

В то же время Сулейменов предупредил продавцов:

- Тех, кто совсем зарывается, не видит лимитов, конечно, мы будем через инструменты антимонопольного урегулирования наказывать, - заверил он. По словам министра, сезонное повышение цен не скажется на инфляции.

- Мы однозначно ожидаем, что в коридоре 5-7 процентов сохранимся, - добавил он.



Подробнее:

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz Министр национальной экономики Тимур Сулейменов призвал казахстанцев быть готовыми к росту цен на продукты перед Новым годом и сообщил, что государство не будет вмешиваться в дела бизнеса, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Я думаю, это поведение, в принципе, предсказуемо. Это не поведение каких-то отдельных людей, это поведение людей, с которыми мы видимся каждый день - наших родственников, тех, у кого есть бизнес, магазинчик маленький. И это поведение оправдано, потому что мы живем в рыночных условиях - когда велик спрос, всегда растут цены", - пояснил Сулейменов в кулуарах Мажилиса. Он привел в пример рост цен на номера в гостиницах в летний период. "Это рынок, к этому надо быть готовыми. Поэтому сказать, что государство возьмет какие-то социальные товары и специальные магазины будут продавать огурцы по летней цене - такого не будет. Это делает не министерство, не правительство, это поведение субъектов рынка", - сообщил министр. В то же время Сулейменов предупредил продавцов. "Тех, кто совсем зарывается, не видит лимитов, конечно, мы будем через инструменты антимонопольного урегулирования наказывать", - заверил он. По словам министра, сезонное повышение цен не скажется на инфляции. "Мы однозначно ожидаем, что в коридоре 5-7 процентов сохранимся", - добавил он.Министр национальной экономики Тимур Сулейменов призвал казахстанцев быть готовыми к росту цен на продукты перед Новым годом и сообщил, что государство не будет вмешиваться в дела бизнеса, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Я думаю, это поведение, в принципе, предсказуемо. Это не поведение каких-то отдельных людей, это поведение людей, с которыми мы видимся каждый день - наших родственников, тех, у кого есть бизнес, магазинчик маленький. И это поведение оправдано, потому что мы живем в рыночных условиях - когда велик спрос, всегда растут цены", - пояснил Сулейменов в кулуарах Мажилиса. Он привел в пример рост цен на номера в гостиницах в летний период. "Это рынок, к этому надо быть готовыми. Поэтому сказать, что государство возьмет какие-то социальные товары и специальные магазины будут продавать огурцы по летней цене - такого не будет. Это делает не министерство, не правительство, это поведение субъектов рынка", - сообщил министр. В то же время Сулейменов предупредил продавцов. "Тех, кто совсем зарывается, не видит лимитов, конечно, мы будем через инструменты антимонопольного урегулирования наказывать", - заверил он. По словам министра, сезонное повышение цен не скажется на инфляции. "Мы однозначно ожидаем, что в коридоре 5-7 процентов сохранимся", - добавил он.Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/rost-tsen-na-produktyi-pered-novyim-godom-obyyasnil-ministr-359867/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz