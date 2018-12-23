Николай ВОРОНИН: Сказать - не значит сделать

Туркменская пословица гласит: «Из пустых слов плов не сваришь». За годы независимости нам столько наобещали, что уже никто чиновникам не верит. Кандидат экономических наук Мухтар Тайжин сказал: «Чиновники сами себе обещают, сами себе делают красивые презентации, сами себе хлопают в ладоши..., а потом все сходит на нет - ни денег, ни виновных, ни ответственных». Единственный дивиденд от этого - «обещалкины» получают новые места, повыше и потеплее.

Принимая бесчисленные программы, каждый раз обещают, что мы заживем лучше. У нас все программы до неприличия затратные, но самое парадоксальное то, что к миллиардным затратам на разработку программ еще нужны сотни миллионов на их разъяснение. Не секрет, что значительная часть этих денег еще и разворовывается. В декабре 2018 года в Атырау возбудили уголовное дело по хищению средств, выделенных на проведение конференций, семинаров, конкурсов и лекций по разъяснению программы «Рухани жангыру». К слову, только в Атырауской области на разъяснение этой разрекламированной программы выделялось 11 млн тенге.

Расходы на реформы наши ученые-экономисты пытаются преподнести, как толчок для процветания финансов и промышленности, что и отразится на благосостоянии народа. На самом деле реформы дали огромное имущественное расслоение, массовую бедность, неверие в закон, зависимость населения от чиновников. Эксперты отмечают, что некоторые реформы являются уникальным ноу-хау Казахстана. Например, среди 220 стран-членов ООН только у нас вводится налог на бедность - Единый совокупный платеж.

Если бы обещания власти превратились в действительность, то Казахстан давно был бы страной-садом. На самом деле от таких реформ только реформаторы становятся миллионерами. Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов в октябре 2018 года прямо заявил: «Программы пишем, но бюджетных средств не хватает». Получается, что их пишут, чтобы показать кипучую деятельность, отвлечь народ.

Расхы на реализацию крупных госпрограмм мы покрываем из Нацфонда. То есть, вместо работы над ростом экономики и увеличением доходов в бюджет правительство идет по самому легкому пути, растрачивая деньги будущих поколений. Парадокс - одновременно с увеличением расходов из Нацфонда растет и внешний долг Казахстана. Вот такие у нас программы. От таких программ вся картина светлого будущего может отдалиться в туманный горизонт.

На торжественном приеме в честь Дня независимости Нурсултан Назарбаев заявил,что за 27 лет независимости Казахстан достиг больших высот. Значительную роль в этом сыграла молодая столица - Астана. отметил он. Одной из высот президент считает рост в сфере обрабатывающей промышленности. Вернемся опять к программам. Хваленная программа форсированного индустриально-инновационного развития предусматривала за первые 5 лет повысить долю обрабатывающей промышленности в структуре ВВП, как минимум, до 12,5%, а удельный вес несырьевой составляющей в общем объеме экспорта составит не менее 40%. Уже заканчивается вторая пятилетка этой программы, а на официальном сайте премьер-министра читаем: за все эти годы доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП увеличилась всего с 10,9% в 2009 году до 11,7% в январе-сентябре 2018 года.

А в это время портал Kaktakto в начале декабря 2018 года сообщил прогноз Европейского банка реконструкции и развития, по которому через 10 лет Казахстан может прекратить получать прибыль от нефти, уровень жизни резко упадет, доходы населения сократятся, экономика схлопнется. И какой теперь слушать марш - похоронный или марш победы?