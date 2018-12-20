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20.12.18 18:36
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Vital: Когда власть боится повышение цен на хлеб. Значит она автоматически презнает нищенское состояние народа, считает что многие сидят на хлебе и воде что б не умереть с голода ...
20.12.18 18:30
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Причину подорожания формового хлеба объяснили в управлении сельского хозяйства Костанайской области
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20.12.18 18:28
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Открытый областной турнир по конькобежному спорту прошёл в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

18 декабря 2018, 12:59 |  Спорт

Открытый чемпионат области, посвященный Дню независимости, провели 15-16 декабря на катке «ТехноДом Арена». В турнире приняли участие 80 спортсменов, представлявших две команды - из Рудного и Костаная.

Среди юношей среднего возраста на дистанции 1 000 м победил рудничанин Дмитрий Осипенко (слева), 2 место с отрывом в 5 секунд от победителя занял Владимир Машонкин (справа)

- Возраст участников - от 2000 года рождения и младше, - сообщила "НГ" тренер по конькобежному спорту ДЮСШ № 3 Анна ЦЫГАНОВА. - Самый молодой спортсмен у нас 2011 года рождения. Эти соревнования не являются отбором на чемпионат РК. Просто местные соревнования, но чемпионат области есть в календарном плане. Сейчас старшие, лучшие ребята в Астане - они примут участие на 3-м Кубке Казахстана, который пройдет 21-22 декабря. Командный чемпионат РК ожидается в феврале 2019 года. Сейчас мы провели первый старт и по результатам могу сказать, что многие дети побили свои личные рекорды. Считаю, что это неплохо. Конечно, мы еще мало времени находимся на большом льду, всего вторая неделя. Чем дальше, тем будут результаты лучше.

В забеге на 100 метров среди девочек 2010 г. р. чемпионом турнира стала Полина Полуянова

- Анна Вячеславовна, есть какие-либо замечания к развитию конькобежного спорта в Костанайской области?

- Развитие есть, но дети сейчас ленивые стали (смеется). Нет у них такого желания, как раньше. Раньше у детей глаза горели, а сейчас какие-то пассивные становятся. С каждым годом всё тяжелее и тяжелее набирать детей. Им проще придти на массовом катании покататься и уйти, чем тренироваться. Ну всё равно еще подходят. Сейчас провели набор. Не знаю, надолго останутся или нет, но будем надеяться, что тоже будут показывать результаты.

Сейчас в Костанае в отделении конькобежного спорта ДЮСШ № 3 занимаются около 180 человек. Конькобежцы тренируются даже летом, несмотря на отсутствие льда. Выезжают группами в спортивный лагерь «Мерей».

В напряженном забеге на 100 метров среди девочек 2010 г. р. чемпионом области стала Полина Полуянова из Костаная.

Среди юношей среднего возраста на дистанции 1 000 м победил рудничанин Дмитрий Осипенко, с отрывом в 5 секунд второе место занял Владимир Машонкин из Костанай.

Среди старших юношей на дистанции 1 000 м с безоговорочным преимуществом в половину круга золото взял Иван Шевченко из Костаная.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости
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§ КГСПС
Re: Открытый областной турнир по конькобежному спорту прошёл в...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 647
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 18.12.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
. С каждым годом всё тяжелее и тяжелее набирать детей.😱. Зато ещё один ледовый строить собрались.
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§ yudjin
Открытый областной турнир по конькобежному спорту прошёл в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5661
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.12.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Зато ещё один ледовый строить собрались.


Дык, новый ледовый будет НЕ для этих конькобежцев. Он будет по размерам арены такой же как и существующий, а значит для хоккея и фигуристов. Для конькобежного спорта длина дорожки должна быть 400 метров, как на ГАИ.
А эти продолжат морозить сопли под открытым небом и тренироваться на выездах в других городах.
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§ КГСПС
Открытый областной турнир по конькобежному спорту прошёл в Костанае
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 647
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 18.12.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Так вот и вопрос, зачем ещё один такой же какой уже есть?
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§ yudjin
Re: Открытый областной турнир по конькобежному спорту прошёл в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5661
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.12.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Так вот и вопрос, зачем ещё один такой же какой уже есть?

видимо хороший обоюдный интерес по освоению бюджета... как с известной жральней.
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§ seroff
Re: Открытый областной турнир по конькобежному спорту прошёл в...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 18.12.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а для кого термопарк? там абонемент будет стоить как на фитнес у емшана для главного прокурора и т.д.
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§ Victor Yang
Открытый областной турнир по конькобежному спорту прошёл в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11093
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.12.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
а для кого термопарк? там абонемент будет стоить как на фитнес у емшана для главного прокурора и т.д.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=790543&topic_id=36372&forumid=1#790543

Ленинский Путь писал - 2000.
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§ КГСПС
Открытый областной турнир по конькобежному спорту прошёл в Костанае
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 647
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 18.12.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:

Немного не в тему, но всё время думаю, столько магазинов вокруг и ведь как-то выживают?! Так и термопарк - посетителей не будет, но будет жить.
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