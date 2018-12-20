Открытый областной турнир по конькобежному спорту прошёл в Костанае
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Открытый чемпионат области, посвященный Дню независимости, провели 15-16 декабря на катке «ТехноДом Арена». В турнире приняли участие 80 спортсменов, представлявших две команды - из Рудного и Костаная.
Среди юношей среднего возраста на дистанции 1 000 м победил рудничанин Дмитрий Осипенко (слева), 2 место с отрывом в 5 секунд от победителя занял Владимир Машонкин (справа)
- Возраст участников - от 2000 года рождения и младше, - сообщила "НГ" тренер по конькобежному спорту ДЮСШ № 3 Анна ЦЫГАНОВА. - Самый молодой спортсмен у нас 2011 года рождения. Эти соревнования не являются отбором на чемпионат РК. Просто местные соревнования, но чемпионат области есть в календарном плане. Сейчас старшие, лучшие ребята в Астане - они примут участие на 3-м Кубке Казахстана, который пройдет 21-22 декабря. Командный чемпионат РК ожидается в феврале 2019 года. Сейчас мы провели первый старт и по результатам могу сказать, что многие дети побили свои личные рекорды. Считаю, что это неплохо. Конечно, мы еще мало времени находимся на большом льду, всего вторая неделя. Чем дальше, тем будут результаты лучше.
В забеге на 100 метров среди девочек 2010 г. р. чемпионом турнира стала Полина Полуянова
- Анна Вячеславовна, есть какие-либо замечания к развитию конькобежного спорта в Костанайской области?
- Развитие есть, но дети сейчас ленивые стали (смеется). Нет у них такого желания, как раньше. Раньше у детей глаза горели, а сейчас какие-то пассивные становятся. С каждым годом всё тяжелее и тяжелее набирать детей. Им проще придти на массовом катании покататься и уйти, чем тренироваться. Ну всё равно еще подходят. Сейчас провели набор. Не знаю, надолго останутся или нет, но будем надеяться, что тоже будут показывать результаты.
Сейчас в Костанае в отделении конькобежного спорта ДЮСШ № 3 занимаются около 180 человек. Конькобежцы тренируются даже летом, несмотря на отсутствие льда. Выезжают группами в спортивный лагерь «Мерей».
В напряженном забеге на 100 метров среди девочек 2010 г. р. чемпионом области стала Полина Полуянова из Костаная.
Среди юношей среднего возраста на дистанции 1 000 м победил рудничанин Дмитрий Осипенко, с отрывом в 5 секунд второе место занял Владимир Машонкин из Костанай.
Среди старших юношей на дистанции 1 000 м с безоговорочным преимуществом в половину круга золото взял Иван Шевченко из Костаная.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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