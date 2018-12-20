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Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
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20.12.18 18:36
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20.12.18 18:30
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20.12.18 18:28
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Полиция задержала гражданских активистов и журналистов в городах Казахстана

Радио "Азаттык"

17 декабря 2018, 14:11 |  Происшествия

Казахстан отмечает 27-ю годовщину независимости страны. Некоторым казахстанцам 16 декабря 2018 года запомнится поездкой в отделение полиции или невозможностью выйти из дома, сообщает Радио "Азаттык".

Спецмашины, припаркованные на центральной площади Алматы, 16 декабря 2018 года / Фото rus.azattyq.org

Сообщения о задержаниях активистов начали появляться, в том числе в социальных сетях, с самого утра. Люди писали в своих аккаунтах в Facebook'е и других соцсетях, а также сообщали друзьям и знакомым, что при выходе из дома были встречены сотрудниками полиции и сопровождены в отделения различных РОВД города. Другие сообщали, что видят у своих домов припаркованные полицейские машины и сотрудников полиции и не выходят на улицу.

По словам правозащитницы Бахытжан Торегожиной, в Алматы некоторые были задержаны на центральной площади, другие - едва выйдя из дома. Как заявила Торегожина, среди задержанных были Жасарал Куанышалин, Галым Агелеуов, Геройхан Кыстаубаев, Маржан Аспандиярова и еще несколько человек. Правозащитница сообщила также, разместив видео, что у ее дома дежурят полицейские и она не покидает квартиру.

- В День независимости люди просто вышли на улицу и их задержали без всякой причины. Например, я правозащитница, не входящая ни в какую партию или политическое движение. Почему я не должна в этот день выходить из дома? Это значит, что кому-то можно выйти на площадь, а кому-то нельзя? Такое обращение с людьми - это дискриминация, - сказала Бахытжан Торегожина.

Другой алматинский активист Суйндык Алдабергенов рассказал, что также не может покинуть свой дом. Еще один, Рысбек Сарсенбай, по телефону сообщил Азаттыку, что в РОВД Турксибского района была увезена вышедшая утром из дома по делам активистка Маржан Аспандиярова.

По имеющейся информации, большинство активистов увозили в отделения Бостандыкского РОВД. О том, что ее забрали в Бостандыкский РОВД Алматы, на своей странице в Facebook'е написала гражданский активист Салтанат Ташимова. Позже в комментариях к тому посту она сообщила, что была отпущена, и заявила, что в полиции в ее телефоне "все группы проверили, сообщения прочитали". Свое задержание описал уже отпущенный президент общественного фонда Liberty Галым Агелеуов. Он также заявил, что в полиции изучали содержимое его телефона.

Всего, по последним данным, в Алматы было доставлено в полицию и через какое-то время отпущено около 15 человек. Управление внутренних дел города Алматы пока никак не комментирует эти задержания.

В тот же день утром прессозащитная организация «Адил соз» сообщила о задержании в Уральске двух сотрудников газеты "Уральская неделя": Рауля Упорова и Марии Мельниковой.

Фото со страницы Рауля Упорова в "Фейсбуке"

Эту информацию на странице в Facebook'е подтвердил и главный редактор газеты Лукпан Ахмедьяров. По его словам, сотрудники полиции утром стояли перед его собственным домом и домом издателя газеты Тамары Еслямовой.

Корреспондентка Азаттыка сообщала об усиленном присутствии полиции в Актау и Жанаозене. В полицейское отделение была доставлена, но позже отпущена активистка Нурияш Абдраимова. Появлялась информация о нескольких задержаниях в других городах.

17 декабря "Адил соз" распространил сообщение под заголовком "Второй день праздника - второй день задержаний". Приводим его текст целиком:

"Гражданские активисты сообщают, что 17 декабря в Алматы продолжилось задержание журналистов и правозащитников, которые намеревались возложить цветы к мемориалу Независимости. Задержан «главный читатель газеты «ДАТ – Общественная позиция» Ермурат Бапи. Журналист Мирас Нурмуханбетов, по его словам, сумел уйти после проверки документов. Задержан правозащитник Ерлан Калиев. Гульжан Ергалиева пишет, что, по информации Рысбека Сарсенбайулы, задержаны Кыстаубаев и Сундеткалиев, сама она решила возложить цветы позже, чтобы не подвергаться такой же участи. У задержанных большей частью проверяют телефоны и подвергают допросу, пытаясь найти связь с ДВК".

Утром 16 декабря группа чиновников во главе с акимом Бауржаном Байбеком и некоторых представителей общественных организаций возложила венок к монументу Независимости на центральной площади Алматы. Журналисты Азаттыка сообщали об усиленном присутствии полиции. По периметру площади дежурили полицейские и пожарные спецмашины.

 

Возложение цветов к Монументу независимости в Алматы /Фото rus.azattyq.org

На перекрестке улиц Сатпаева и Желтоксан прошло другое мероприятие. Собравшиеся также возложили цветы к памятнику "Тәуелсіздік таңы" ("Рассвет свободы". - Ред.), посвященному жертвам борьбы за независимость Казахстана.

Для казахстанского общества этот день также связан с другими событиями. 16 декабря 1986 года решение Москвы назначить неизвестного населению человека руководителем Коммунистической партии Казахской ССР повлекло протесты со стороны казахских студентов и молодежи. Демонстрации, проходившие на центральной площади Алматы два дня, были подавлены властями. Сотни людей подверглись преследованиям.

16 декабря 2011 года полиция в городе Жанаозен Мангистауской области открыла огонь по участникам акции протеста нефтяников, требовавших повышения зарплат и социальных выплат. По официальным данным, в результате событий в Жанаозене и Шетпе погибли 16 человек, более ста получили ранения.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Полиция задержала гражданских активистов и журналистов в городах Казахстана
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2164
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.12.18 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял, если вышел из подьеда-задерживают?
А за что?

[Исправлено: alex_60, 17.12.2018 - 14:22]
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§ КГСПС
Re: Полиция задержала гражданских активистов и журналистов в...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 647
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 17.12.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По принципу кабы чего не случилось. В Рудном даже отменили запланированную на 14 декабря общественную приемную по коммуналке, чтобы не накалять обстановку перед праздником.
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* drakon
Re: Полиция задержала гражданских активистов и журналистов в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15392
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.12.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по чёрным госномерам автомашин-
это не полицейские, а военные... 8-)
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§ Гога
Re: Полиция задержала гражданских активистов и журналистов в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 478
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.12.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все хорошо , прекрасная маркиза .
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§ Артем Марусич
Re: Полиция задержала гражданских активистов и журналистов в...
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 81
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 17.12.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только вот, месяц назад напоминали про блокировку сайта "уральской недели" https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=644&storyid=24825

Теперь блокировали сотрудников о_О
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§ Vital
Re: Полиция задержала гражданских активистов и журналистов в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6734
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.12.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:

Значит тоже готовтесь))) Ну а нам смертным похоже тоже пора на дно ложится:))) :-o :-( ;-)
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§ Victor Yang
Полиция задержала гражданских активистов и журналистов в городах Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11093
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.12.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из сообщений в Мордокниге, я понял что КНБ-шники перебдели. Ждал вчера репортажи "с полей" праздника - ни в НГ, ни в Ленинском Пути не было.
Мож случилось что, да пока молчат?
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§ alex_60
Полиция задержала гражданских активистов и журналистов в городах Казахстана
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2164
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.12.18 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перед обедом ходил перед акиматом, туда сюда.
Елку смотрел. Все тихо.
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§ yudjin
Re: Полиция задержала гражданских активистов и журналистов в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5661
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.12.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а активистов-то гражданских развелось, как...
А чем знамениты то все перечисленные? Что полезного сделал то для гражданского общества? А мож на подсосе сидят забугорных фондиков? А мож мозги уже модернизированы в нужном направлении?

Цитата:
Например, я правозащитница, не входящая ни в какую партию или политическое движение. Почему я не должна в этот день выходить из дома?

Ага, вся такая белая и пушистая... токо пух с лица не вытерла.

А вообще, странная незалежность, странное отношение к празднику с каждой стороны "баррикад". Причем кланяться с цветами хотят и одни и другие... только одни как бы официально, а вторым, если позволят, то под присмотром в лучшем случае. И первые, и вторые кичатся и восхваляют незалежность, только почему-то она какая-то не общая и одинаковая, а двуличная.
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§ КГСПС
Полиция задержала гражданских активистов и журналистов в городах Казахстана
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 647
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 17.12.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Независимости нет и не может быть никогда. Если независим от одного, обязательно зависим от чего-то другого.
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§ maxsaf
Re: Полиция задержала гражданских активистов и журналистов в...
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 869
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.12.18 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное, когда фигуриста убили - никто не дежурил возле подъезда, где жили те отморозки. ДВК, выходит, страшнее?
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§ Сабыр
Re: Полиция задержала гражданских активистов и журналистов в...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 17.12.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вам и свобода,по самый тауэлсыздык!
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§ alex_60
Re: Полиция задержала гражданских активистов и журналистов в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2164
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.12.18 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КАМАЗЫ на центральной площади Алма-Аты.
В день как бы праздника.
сурово. лучше ничего не придумали.
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§ dvb
Полиция задержала гражданских активистов и журналистов в городах Казахстана
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 88
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 17.12.18 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 86 вышли на площадь - теперь их героями называют.
А их соплеменников, которые сейчас туда же с этой темой вышли, нынешнее КГБ прессует.
Смешно, однако.
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§ КГСПС
Полиция задержала гражданских активистов и журналистов в городах Казахстана
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 647
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 17.12.18 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:

Кто-то из великих сказал - есть время собирать камни, есть время разбрасывать. Так вот время нынешних ещё не пришло.
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