Полиция задержала гражданских активистов и журналистов в городах Казахстана

Казахстан отмечает 27-ю годовщину независимости страны. Некоторым казахстанцам 16 декабря 2018 года запомнится поездкой в отделение полиции или невозможностью выйти из дома, сообщает Радио "Азаттык".

Спецмашины, припаркованные на центральной площади Алматы, 16 декабря 2018 года / Фото rus.azattyq.org

Сообщения о задержаниях активистов начали появляться, в том числе в социальных сетях, с самого утра. Люди писали в своих аккаунтах в Facebook'е и других соцсетях, а также сообщали друзьям и знакомым, что при выходе из дома были встречены сотрудниками полиции и сопровождены в отделения различных РОВД города. Другие сообщали, что видят у своих домов припаркованные полицейские машины и сотрудников полиции и не выходят на улицу.

По словам правозащитницы Бахытжан Торегожиной, в Алматы некоторые были задержаны на центральной площади, другие - едва выйдя из дома. Как заявила Торегожина, среди задержанных были Жасарал Куанышалин, Галым Агелеуов, Геройхан Кыстаубаев, Маржан Аспандиярова и еще несколько человек. Правозащитница сообщила также, разместив видео, что у ее дома дежурят полицейские и она не покидает квартиру.

- В День независимости люди просто вышли на улицу и их задержали без всякой причины. Например, я правозащитница, не входящая ни в какую партию или политическое движение. Почему я не должна в этот день выходить из дома? Это значит, что кому-то можно выйти на площадь, а кому-то нельзя? Такое обращение с людьми - это дискриминация, - сказала Бахытжан Торегожина.

Другой алматинский активист Суйндык Алдабергенов рассказал, что также не может покинуть свой дом. Еще один, Рысбек Сарсенбай, по телефону сообщил Азаттыку, что в РОВД Турксибского района была увезена вышедшая утром из дома по делам активистка Маржан Аспандиярова.

По имеющейся информации, большинство активистов увозили в отделения Бостандыкского РОВД. О том, что ее забрали в Бостандыкский РОВД Алматы, на своей странице в Facebook'е написала гражданский активист Салтанат Ташимова. Позже в комментариях к тому посту она сообщила, что была отпущена, и заявила, что в полиции в ее телефоне "все группы проверили, сообщения прочитали". Свое задержание описал уже отпущенный президент общественного фонда Liberty Галым Агелеуов. Он также заявил, что в полиции изучали содержимое его телефона.

Всего, по последним данным, в Алматы было доставлено в полицию и через какое-то время отпущено около 15 человек. Управление внутренних дел города Алматы пока никак не комментирует эти задержания.

В тот же день утром прессозащитная организация «Адил соз» сообщила о задержании в Уральске двух сотрудников газеты "Уральская неделя": Рауля Упорова и Марии Мельниковой.

Фото со страницы Рауля Упорова в "Фейсбуке"

Эту информацию на странице в Facebook'е подтвердил и главный редактор газеты Лукпан Ахмедьяров. По его словам, сотрудники полиции утром стояли перед его собственным домом и домом издателя газеты Тамары Еслямовой.

Корреспондентка Азаттыка сообщала об усиленном присутствии полиции в Актау и Жанаозене. В полицейское отделение была доставлена, но позже отпущена активистка Нурияш Абдраимова. Появлялась информация о нескольких задержаниях в других городах.

17 декабря "Адил соз" распространил сообщение под заголовком "Второй день праздника - второй день задержаний". Приводим его текст целиком:

"Гражданские активисты сообщают, что 17 декабря в Алматы продолжилось задержание журналистов и правозащитников, которые намеревались возложить цветы к мемориалу Независимости. Задержан «главный читатель газеты «ДАТ – Общественная позиция» Ермурат Бапи. Журналист Мирас Нурмуханбетов, по его словам, сумел уйти после проверки документов. Задержан правозащитник Ерлан Калиев. Гульжан Ергалиева пишет, что, по информации Рысбека Сарсенбайулы, задержаны Кыстаубаев и Сундеткалиев, сама она решила возложить цветы позже, чтобы не подвергаться такой же участи. У задержанных большей частью проверяют телефоны и подвергают допросу, пытаясь найти связь с ДВК".

Утром 16 декабря группа чиновников во главе с акимом Бауржаном Байбеком и некоторых представителей общественных организаций возложила венок к монументу Независимости на центральной площади Алматы. Журналисты Азаттыка сообщали об усиленном присутствии полиции. По периметру площади дежурили полицейские и пожарные спецмашины.

Возложение цветов к Монументу независимости в Алматы /Фото rus.azattyq.org

На перекрестке улиц Сатпаева и Желтоксан прошло другое мероприятие. Собравшиеся также возложили цветы к памятнику "Тәуелсіздік таңы" ("Рассвет свободы". - Ред.), посвященному жертвам борьбы за независимость Казахстана.

Для казахстанского общества этот день также связан с другими событиями. 16 декабря 1986 года решение Москвы назначить неизвестного населению человека руководителем Коммунистической партии Казахской ССР повлекло протесты со стороны казахских студентов и молодежи. Демонстрации, проходившие на центральной площади Алматы два дня, были подавлены властями. Сотни людей подверглись преследованиям.

16 декабря 2011 года полиция в городе Жанаозен Мангистауской области открыла огонь по участникам акции протеста нефтяников, требовавших повышения зарплат и социальных выплат. По официальным данным, в результате событий в Жанаозене и Шетпе погибли 16 человек, более ста получили ранения.