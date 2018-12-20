Роскосмос: Космонавтов на МКС начнут отправлять по сверхбыстрой схеме – за три часа

Добраться до Международной космической станции космонавты смогут быстрее, чем из Москвы в Брюссель, заявил Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Рогозин /Фото с сайта arms-expo.ru

Через полтора года космонавтов и туристов будут отправлять на МКС по сверхкороткой схеме. Продолжительность полёта с Земли до космической станции составит всего три часа, сообщает informburo.kz со ссылкой на РИА "Новости".

Запуски космических кораблей будут производиться по двухвитковой схеме, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Сейчас пилотируемые корабли добираются до МКС по четырёхвитковой схеме. Это занимает шесть часов.

"Пуск грузового корабля "Прогресс" по двухвитковой сверхкороткой схеме планируем повторить в марте следующего года. Продолжительность полёта – 3 часа. Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя", – сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Отмечается, что следующий грузовой корабль отправится в полёт 28 марта по сверхкороткой схеме.

3 декабря с Байконура успешно стартовал пилотируемый корабль "Союз МС-11" – впервые после аварийного пуска 11 октября. Участниками экспедиции стали российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сан-Жак и американский астронавт Энн Шарлотт Макклейн. Экипажу понадобилось шесть часов, чтобы добраться до станции по короткой четырёхвитковой схеме.