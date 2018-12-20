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Для этого никому из них не придется заполнять никаких бумаг — переводы будут сделаны автоматически.//// Источник:www.ng.kz У нас, если даже сделают, замучаешься бумажки собирать.
20.12.18 18:40
КГСПС
Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
Свои деньги куда хочу, туда и трачу Источник:www.ng.kz Они давно уже шарят в наших карманах как в собственных
20.12.18 18:36
КГСПС
Причину подорожания формового хлеба объяснили в управлении сельского хозяйства Костанайской области
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20.12.18 18:30
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Причину подорожания формового хлеба объяснили в управлении сельского хозяйства Костанайской области
подорожали энергоносители Источник:www.ng.kz Вроде о снижении на эл.энергию, газ, воду везде кричат.
20.12.18 18:28
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Из наблюдизмов латинизации
Вся эта история с новой формой и замутилась, чтобы надписи были уже на латинице, но перестарались.
20.12.18 18:16
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Роскосмос: Космонавтов на МКС начнут отправлять по сверхбыстрой схеме – за три часа

informburo.kz

17 декабря 2018, 12:39 |  Общество

Добраться до Международной космической станции космонавты смогут быстрее, чем из Москвы в Брюссель, заявил Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Рогозин /Фото с сайта arms-expo.ru

Через полтора года космонавтов и туристов будут отправлять на МКС по сверхкороткой схеме. Продолжительность полёта с Земли до космической станции составит всего три часа, сообщает informburo.kz со ссылкой на РИА "Новости".

Запуски космических кораблей будут производиться по двухвитковой схеме, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Сейчас пилотируемые корабли добираются до МКС по четырёхвитковой схеме. Это занимает шесть часов.

"Пуск грузового корабля "Прогресс" по двухвитковой сверхкороткой схеме планируем повторить в марте следующего года. Продолжительность полёта – 3 часа. Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя", – сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Отмечается, что следующий грузовой корабль отправится в полёт 28 марта по сверхкороткой схеме.

3 декабря с Байконура успешно стартовал пилотируемый корабль "Союз МС-11" – впервые после аварийного пуска 11 октября. Участниками экспедиции стали российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сан-Жак и американский астронавт Энн Шарлотт Макклейн. Экипажу понадобилось шесть часов, чтобы добраться до станции по короткой четырёхвитковой схеме.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Роскосмос: Космонавтов на МКС начнут отправлять по...
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 869
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.12.18 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы, главное, служителей культа к ракетам не подпускайте. Старайтесь своими силами обходиться :lol:
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§ alex_60
Роскосмос: Космонавтов на МКС начнут отправлять по сверхбыстрой схеме – за три часа
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2164
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.12.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Старайтесь своими силами обходиться


ты еще отмени пописать на колесо автобуса..
традиции есть традиции.
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§ maxsaf
Re: Роскосмос: Космонавтов на МКС начнут отправлять по...
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 869
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.12.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
традиции есть традиции.

Простите мне моё невежество: Сколько веков у этой древней традиции ракеты "святой" водой обрызгивать. :lol:
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§ alex_60
Роскосмос: Космонавтов на МКС начнут отправлять по сверхбыстрой схеме – за три часа
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2164
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.12.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
"святой" водой обрызгивать.


церковь у нас, в СССР, была отделена от государства.
поэтому это не афишировалось.
как и крестины детей у членов КПСС. к примеру.
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§ alex_60
Роскосмос: Космонавтов на МКС начнут отправлять по сверхбыстрой схеме – за три часа
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2164
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.12.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Сколько веков у этой древней традиции


также сообщаю, что первый полет человека в космос состоялся
12 апреля 1961 года.
иначе говоря еще не прошло одного века с первого полета.
так понятно?
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§ maxsaf
Re: Роскосмос: Космонавтов на МКС начнут отправлять по...
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 869
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.12.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну тогда последний вопрос: Помогает? :lol:
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