«Автомобилистам надо меньше видеть полицейских на дорогах», - начальник ДП Костанайской области провел встречу с населением

Отчетная встреча начальника ДП Костанайской области, генерала-майора полиции Бекета АЙМАГАМБЕТОВА с населением прошла в зале областного Дома творчества сегодня, 26 ноября. На ней Аймагамбетов рассказал об итогах работы за 10 месяцев 2018 года и ответил на вопросы жителей.

- Модернизация полицейской службы, которая сейчас идет в республике, направлена на изменение отношения к полиции — от системы подбора кадров, их расстановки и карьерного перемещения, - сказал начальник ДВД. - За 10 месяцев этого года было зарегистрировано 14 128 правонарушений, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако выросло число изнасилований — с 68 до 71, разбоев — с 26 до 29 и мошенничества — со 130 до 978 случаев. Резкий рост случаев мошенничества связан с развитием новых технологий, когда мошенничеством можно заниматься, не отходя от компьютера. Было раскрыто 63 преступления, связанных с оборотом наркотических средств. В частности, изъяли в 3 раза больше героина и в 9 раз больше гашиша. В целом уголовных дел сейчас возбуждается больше, а раньше многие дела просто списывались.

Бекет Аймагамбетов особо отметил, что костанайские водители должны были заметить снижение количества патрульных машин на дорогах. Это связано с тем, что начальник ДП принял решение перейти на пешее патрулирование, эффективность от которого гораздо выше, чем от автомобильного.

- Увеличение пеших патрулей сейчас наблюдается в Костанае и в Рудном, потому что я вправе повлиять на это, - сказал генерал-майор. - Для увеличения пеших патрулей по области нужно разрешение из столицы. ДТП за это время больше не стало. Автомобилисты вообще должны меньше видеть полицейских. Я бываю на Западе, вижу, как там работают полицейские.

Улучшению работы автопатрулирования, по словам начальника ДП, способствовала установка системы «Автоураган» в количестве 20 штук. Благодаря чему количество штрафов с водителей за нарушение ПДД в этом году составило 621 млн тенге, из них 350 млн тенге уже взыскано в доход государства. Оперативному взиманию штрафов способствуют видеорегистраторы, которые сейчас есть у всех полицейских. Кстати, 22 полицейских в этом году тоже были привлечены к административной ответственности за отключенные «планшетники».

Отдельно Аймагамбетов коснулся резонансного убийства 16-летней жительницы Затобольска Дарья Махартовой. За несвоевременное реагирование на сообщение об этом убийстве и халатное отношение двое полицейских уже отбывают срок в колонии-поселении, четверо уволены, в том числе должности лишился начальник полиции Костанайского района.

- Это вопиющий факт, наверное, первый на моей памяти в Казахстане, когда за халатное отношение (преступление средней тяжести) полицейских арестовывают и осуждают, - отметил генерал-майор. - Я объяснил, что всех добросовестно работать за 75 000 тенге я заставить не могу, а так будут бояться — из-за страха того, что могут арестовать и посадить. Не нравится работать — лучше пусть не работают. И так будет с каждым. Девушку, которая в этот день отвечала на звонок «102», пришлось только уволить. Ей говорят, что там убивают, а она начала адрес спрашивать, полчаса на звонок отвечала.

Отчитывался Аймагамбетов не больше получаса, около часа отвечал на вопросы из зала. Кстати, он заявил, что готов ответить на любые вопросы, даже «на самые нелицеприятные», но в итоге по существу ответил лишь на некоторые. Вопросы касались мошенничества с долевым строительством, случаев скотокрадства и другого.

- В прошлом году был установлен факт, когда конфискованное оружие не было уничтожено, а оказалось в частных руках, а выявленная партия незаконно продающегося алкоголя в итоге реализовывалась через магазины, - привел данные костанайские пенсионер Аркадий ДЕНИСОВ. - Я считаю, что это связано с тем, что у вас в комиссии по уничтожению и в комиссии по аттестации сидят свои ребята, все бывшие полицейские. Вы очень закрытая структура. Когда несколько лет назад я хотел попасть в эту комиссию прежний генерал Маткенов сказал, что это можно сделать без проблем. Однако, в итоге попасть мне в нее не удалось. Хотелось бы узнать, может ли костанайская общественность участвовать в таких комиссиях?

- Создание комиссий регулируется приказом, - ответил Аймагамбетов. - Имеет ли право туда входить общественность я сейчас сказать не могут. Но, если выяснится, что имеет, то проблем в нее войти я не вижу.

Джамиля Самбаева задала вопрос о росте количества пропавших людей и о том, в какие сроки после пропажи полицейские начинают искать людей. Аймагамбетов ответил, что требования в этой части сильно поменялись и искать людей начинают незамедлительно — сразу после подачи заявления.

Не пожелавший представиться костанаец поинтересовался, есть ли наказание за продажи футболок с изображением конопли — такую недавно купил его сын. Полицейский ответил, что продавца футболок можно привлечь к административной ответственности за пропаганду наркотических средств.

Корреспондент «НГ» спросила о том, какое место в республике Костанайская область сейчас занимает по количеству суицидов среди несовершеннолетних. Ведь еще в мае этого года регион лидировал, в акимате планировали создать рабочую группу по профилактике суицидов среди несовершеннолетних. Аймагамбетов ответил, что этот факт действительно печальный, но полицейские здесь практически бессильны. Они могут расследовать только факты доведения до самоубийства, а они, как правило, никогда не подтверждаются. О месте в республике по суицидам и работе рабочей группы генерал-майор рекомендовал обратиться в акимат, который больше занимается этими вопросами.

- В редакцию «НГ» в последнее время поступает много видео, на которых зафиксированы нарушения ПДД водителями госслужащих. В частности, недавно было опубликовано резонансное видео, на котором ПДД нарушил водитель служебного Lexus акима области Архимеда Мухамбетова. Как правило, в таких случаях наказывают водителей, но понятно, что торопятся не водители, а чиновники. Как вы считаете должны ли в таких случаях госслужащие нести персональную ответственность? - задала второй вопрос корреспондент «НГ».

- Согласно административному Кодексу ответственность несет тот, кто нарушил. Если госслужащий будет отвечать за своего водителя, то это уже будет круговая порука, - ответил генерал-майор. - Право госслужащего уволить такого водителя, который постоянно нарушает ПДД. Но от наказания не уйдет никто — ни мой водитель, ни другой. Кстати, я до этого работал на юге Казахстана и хочу сказать, что там больше наносного, там госслужащие больше хотят показать себя — вот посмотрите я еду. В Костанайской области таких фактов гораздо меньше.

Некоторые выступающие благодарили генерала-майора за хорошую работу полицейских. Особо были отмечены общественные помощники Костаная, которые помогли полицейским предотвратить преступления. Таких насчитывается около 1500 человек, 190 из которых уже поощрили в этом году. Сегодня памятными подарками — часами с именными надписями — наградили еще четырех человек. Среди них Жания Исмагулова - продавец киоска «Село Лесное», расположенного на пересечении улиц Аль-Фараби-Чехова. В апреле этого года она дала отпор трем грабителям, одного из них задержала сама.

За задержание совершившего разбойное нападение на магазин преступника был награжден и костанайский школьник Нурлан Шайсултанов, который помог задержать грабителей магазина.

А также Анастасия Десятова, которая задержала двух напавших на ее коллегу-таксиста.

Была отмечена и координатор группы волонтеров Костаная Олеся Логошиновачевская, подопечные которой в этом году нашли 15 без вести пропавших человек.