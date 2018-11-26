Власти Казахстана обещают, что уголь подешевеет

Стоимость Шубаркольского угля снизится почти на 20%. Об этом сегодня сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, сообщает Sputnik.

Для снижения тарифов и цен на уголь министерство совместно с Ассоциацией горнодобывающих и горно-металлургических предприятий разработало проект меморандума между местными исполнительными органами и реализаторами угля.

- Владельцы железнодорожных тупиков в Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Алматинской областях меморандум подписали. Остальные регионы сейчас на этапе подписания соглашения, - заявил Женис Касымбек, министр по инвестициям и развитию РК. - Местные исполнительные органы должны ускорить подписание меморандумов, по результатам которых мы планируем снижение отпускных цен с тупиков и точек розничной реализации. Цена угля разреза Шубарколь снизится в среднем на 15-20%.

По данным акиматов, формирование запасов твердого топлива идет в плановом режиме. Западно-Казахстанская и Костанайская области полностью обеспечены необходимым количеством угля. По годовому плану потребности в восьми областях и городах Алматы и Шымкент обеспеченность запасов превышает 85%

На брифинге в правительстве вице-министр нацэкономики объяснил, как складывается цена на уголь и за счет чего будет снижение, пишет в свою очередь "Хабар 24". По словам Каирбека Ускенбаева, трейдеры, которые закупают твердое топливо на бирже, снизят маржу до 70%. Это уже экономия до 2 000 тенге с одной тонны. Еще до 400 тенге удастся сократить за счет договоров с реализаторами на угольных тупиках.

При этом для каждого населенного пункта цена будет разной из-за расстояния. Каирбек Ускенбаев, вице-министр по инвестициям и развитию РК по этому поводу заявил:

- По той же Астане, если мы сейчас отпускаем по 13 500 тенге за тонну, плюс автоуслуги, меньше 7 тонн машина не возит. Стоимость перевозки до Талапкера – 15 000 тенге, за доставку тонны угля – 2 142 тенге. Мы если 2 400 тенге отнимаем, по которым мы достигли договоренности, то по логике уголь должен дойти до потребителей за 13 242 тенге.



