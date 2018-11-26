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Menden1968
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Да ничего - страшного. Не в городе - же... Источник:www.ng.kz ...очень страшно через чур ...если такае произайдёт у нас то это назавут экологической катастрофой,темболее что нечистоты опять попали...
26.11.18 17:13
Гога
Минздрав РК: ограничить право непривитых детей на образование может Конституция
Вот только зачем надо было упоминать статью конституции - этого не понял совсем .
26.11.18 17:06
JereK
Власти Казахстана обещают, что уголь подешевеет
drakon: И когда - подешевеет? Примерно тогда же, когда и доллар. :lol: То есть очень скоро. :lol:
26.11.18 16:46
drakon
Власти Казахстана обещают, что уголь подешевеет
И когда - подешевеет... :-o
26.11.18 16:43
JereK
Минздрав РК: ограничить право непривитых детей на образование может Конституция
Валентин: Если ты уверен, что ты разбираешься в вопросе лучше врача-педиатра со специализацией в области иммунологии Я достаточно разбираюсь в вопросе, чтобы сказать, что столь категоричный...
26.11.18 16:39
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Власти Казахстана обещают, что уголь подешевеет

26 ноября 2018, 16:31 |  Государство

Стоимость Шубаркольского угля снизится почти на 20%. Об этом сегодня сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, сообщает Sputnik.

Для снижения тарифов и цен на уголь министерство совместно с Ассоциацией горнодобывающих и горно-металлургических предприятий разработало проект меморандума между местными исполнительными органами и реализаторами угля. 
 
- Владельцы железнодорожных тупиков в Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Алматинской областях меморандум подписали. Остальные регионы сейчас на этапе подписания соглашения, - заявил Женис Касымбек, министр по инвестициям и развитию РК. - Местные исполнительные органы должны ускорить подписание меморандумов, по результатам которых мы планируем снижение отпускных цен с тупиков и точек розничной реализации. Цена угля разреза Шубарколь снизится в среднем на 15-20%.
 
По данным акиматов, формирование запасов твердого топлива идет в плановом режиме. Западно-Казахстанская и Костанайская области полностью обеспечены необходимым количеством угля. По годовому плану потребности в восьми областях и городах Алматы и Шымкент обеспеченность запасов превышает 85%

На брифинге в правительстве вице-министр нацэкономики объяснил, как складывается цена на уголь и за счет чего будет снижение, пишет в свою очередь "Хабар 24". По словам Каирбека Ускенбаева, трейдеры, которые закупают твердое топливо на бирже, снизят маржу до 70%. Это уже экономия до 2 000 тенге с одной тонны. Еще до 400 тенге удастся сократить за счет договоров с реализаторами на угольных тупиках.

При этом для каждого населенного пункта цена будет разной из-за расстояния. Каирбек Ускенбаев, вице-министр по инвестициям и развитию РК по этому поводу заявил:

- По той же Астане, если мы сейчас отпускаем по 13 500 тенге за тонну, плюс автоуслуги, меньше 7 тонн машина не возит. Стоимость перевозки до Талапкера – 15 000 тенге, за доставку тонны угля – 2 142 тенге. Мы если 2 400 тенге отнимаем, по которым мы достигли договоренности, то по логике уголь должен дойти до потребителей за 13 242 тенге.
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Комментарии к новости
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§ drakon
Re: Власти Казахстана обещают, что уголь подешевеет
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15212
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.11.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И когда - подешевеет?... :-o
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§ JereK
Re: Власти Казахстана обещают, что уголь подешевеет
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1324
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 26.11.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И когда - подешевеет?


Примерно тогда же, когда и доллар. :lol: То есть очень скоро. :lol:
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* Гога
Власти Казахстана обещают, что уголь подешевеет
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.11.18 - 17:14
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