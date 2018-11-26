Власти Казахстана обещают, что уголь подешевеет
Стоимость Шубаркольского угля снизится почти на 20%. Об этом сегодня сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, сообщает Sputnik.
На брифинге в правительстве вице-министр нацэкономики объяснил, как складывается цена на уголь и за счет чего будет снижение, пишет в свою очередь "Хабар 24". По словам Каирбека Ускенбаева, трейдеры, которые закупают твердое топливо на бирже, снизят маржу до 70%. Это уже экономия до 2 000 тенге с одной тонны. Еще до 400 тенге удастся сократить за счет договоров с реализаторами на угольных тупиках.
При этом для каждого населенного пункта цена будет разной из-за расстояния. Каирбек Ускенбаев, вице-министр по инвестициям и развитию РК по этому поводу заявил:
- По той же Астане, если мы сейчас отпускаем по 13 500 тенге за тонну, плюс автоуслуги, меньше 7 тонн машина не возит. Стоимость перевозки до Талапкера – 15 000 тенге, за доставку тонны угля – 2 142 тенге. Мы если 2 400 тенге отнимаем, по которым мы достигли договоренности, то по логике уголь должен дойти до потребителей за 13 242 тенге.
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Власти Казахстана обещают, что уголь подешевеет
drakon: И когда - подешевеет? Примерно тогда же, когда и доллар. :lol: То есть очень скоро. :lol:
Власти Казахстана обещают, что уголь подешевеет
И когда - подешевеет... :-o
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