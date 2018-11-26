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Да ничего - страшного. Не в городе - же... Источник:www.ng.kz ...очень страшно через чур ...если такае произайдёт у нас то это назавут экологической катастрофой,темболее что нечистоты опять попали...
26.11.18 17:13
Гога
Минздрав РК: ограничить право непривитых детей на образование может Конституция
Вот только зачем надо было упоминать статью конституции - этого не понял совсем .
26.11.18 17:06
JereK
Власти Казахстана обещают, что уголь подешевеет
drakon: И когда - подешевеет? Примерно тогда же, когда и доллар. :lol: То есть очень скоро. :lol:
26.11.18 16:46
drakon
Власти Казахстана обещают, что уголь подешевеет
И когда - подешевеет... :-o
26.11.18 16:43
JereK
Минздрав РК: ограничить право непривитых детей на образование может Конституция
Валентин: Если ты уверен, что ты разбираешься в вопросе лучше врача-педиатра со специализацией в области иммунологии Я достаточно разбираюсь в вопросе, чтобы сказать, что столь категоричный...
26.11.18 16:39
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Минздрав РК: ограничить право непривитых детей на образование может Конституция

26 ноября 2018, 13:48 |  Государство

В ведомстве пояснили, как предложение запретить непривитым детям посещать школы и детсады коррелирует с правом обязательного получения образования в Казахстане, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото mke.ee

Несмотря на обязательное право получать образование в Казахстане, Конституция РК может ограничить в посещении школ и детсадов непривитых детей, заявила директор департамента политики общественного здравоохранения МЗ РК Айжан Есмагамбетова в кулуарах Правительства РК.

"В 39 статье Конституции есть ограничение права доступа к образованию по каким-то причинам. Если говорить о прививках, то сегодня этот вопрос широко обсуждается. Мы говорим о том, чтобы защитить детей. Они являются уязвимой группой, и они же могут принести инфекцию в коллектив. Есть те, кто отказывается. Но есть ведь дети, которых не вакцинируют по медицинским показаниям. И наша задача защитить их – которые по своему состоянию здоровья не могут привиться", – сказала она.

Сейчас количество невакцинированных детей в стране составляет 5%, уточнила Айжан Есмагамбетова.

Для увеличения количества привитого населения Минздрав предложил запретить непривитым детям посещать детские сады и школы.

"Мы предлагаем проработать вопрос недопущения в детские учреждения, школьные коллективы невакцинированных детей", – заявила на прошлой неделе вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева.
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Комментарии к новости
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* Гога
Re: Минздрав РК: ограничить право непривитых детей на...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.11.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я уже понимаю , что я совсем ничего не понимаю .Почему у нас все решается только через запреты ? Может можно как-то по-другому ? Или там сложнее , а запрет - так просто .
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* Гога
Re: Минздрав РК: ограничить право непривитых детей на...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.11.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему априори принято , что прививка - это хорошо ?
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* Гога
Re: Минздрав РК: ограничить право непривитых детей на...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.11.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А самое главное в этой статье - цитата *Для увеличения количества привитого населения* . Главное - это цифра , показатель , что как можно ближе к 100% .Чтобы начальство видело процент . А про статью из Конституции - её можно трактовать по разному , но боясь лишнее написать .
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§ Валентин
Re: Минздрав РК: ограничить право непривитых детей на...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7479
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 26.11.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Почему априори принято , что прививка - это хорошо ?


Потому что при определённой массе непривитого населения можно внезапно поймать эпидемию, например как с корью на Украине.
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§ JereK
Re: Минздрав РК: ограничить право непривитых детей на...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1324
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 26.11.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять двадцать пять. :lol: Прививки - это правильно и полезно. Но пока хранением, закупкой, распространением и вакцинацией заведуют вчерашние свинопасы с купленным за барана дипломом, желающие лишь угодить агашке да себя не забыть, будет большой (и постоянно растущий) процент людей, которые будут отказываться от прививок. По крайней мере, от их части. Например, на кой черт делать БЦЖ, от которой отказываются развитые страны одна за другой из-за крайне сомнительной эффективности и достаточно высокой вероятности осложнений?
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* Гога
Re: Минздрав РК: ограничить право непривитых детей на...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.11.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В настоящее время ряд европейских стран отказался от массовой вакцинации БЦЖ новорождённы

Австрия • Андорра • Бельгия • Германия • Греция • Дания • Испания • Италия • Кипр • Люксембург • Мальта • Нидерланды • Норвегия • Словения • Франция • Чехия • Швейцария
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§ Валентин
Минздрав РК: ограничить право непривитых детей на образование может Конституция
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7479
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 26.11.18 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Например, на кой черт делать БЦЖ, от которой отказываются развитые страны одна за другой из-за крайне сомнительной эффективности и достаточно высокой вероятности осложнений?


Рекомендую: https://zdrav.fom.ru/post/alternativy-u-vaktsinatsii-net

Иван исключительно грамотный специалист, и просто хороший человек.
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§ drakon
Минздрав РК: ограничить право непривитых детей на образование может Конституция
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15212
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.11.18 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
на кой черт делать БЦЖ,

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=788593&topic_id=36205&forumid=1#788593

БЦЖ, это что за хрень?... 8-)
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§ Валентин
Минздрав РК: ограничить право непривитых детей на образование может Конституция
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7479
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 26.11.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
ряд европейских стран отказался от массовой вакцинации БЦЖ новорождённы


Здесь нужно поинтересоваться, в пользу чего отказался, и что вообще произошло в национальном графике прививок в связи с этим.

Никто, понятно, читать не будет, но всё же: http://www.spr-journal.ru/sc5/wa-data/public/site/files/Mats_ststya_PF6_2009+.pdf
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§ JereK
Минздрав РК: ограничить право непривитых детей на образование может Конституция
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1324
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 26.11.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Рекомендую


Спасибо, я знаю что такое вакцинация. Возможно, лучше большинства тут присутствующих. Меня не надо убеждать в ее необходимости и полезности.

PS.
Цитата:
— Наступила осень. Сезон простуд. Нужно ли прививаться от гриппа? Вакцина не защищает от всех штаммов, и предугадать, какой именно будет самым распространенным, можно лишь с определенной долей вероятности.
— Однозначно да


Дальше не читал, сорри :lol:
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§ Валентин
Минздрав РК: ограничить право непривитых детей на образование может Конституция
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7479
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 26.11.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
БЦЖ, это что за хрень?... 8-)


Use da Google, Luck!
Это прививка от туберкулёза, у нас прививают всех новорожденных. В ряде стран делают по показаниям - например, если в семье есть люди с открытой формой туберкулёза!!!
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§ Валентин
Минздрав РК: ограничить право непривитых детей на образование может Конституция
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7479
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 26.11.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Дальше не читал, сорри :lol:


Да не за что :)
Если ты уверен, что ты разбираешься в вопросе лучше врача-педиатра со специализацией в области иммунологии - дело твоё, личное, и твоих близких.
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§ JereK
Минздрав РК: ограничить право непривитых детей на образование может Конституция
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1324
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 26.11.18 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Если ты уверен, что ты разбираешься в вопросе лучше врача-педиатра со специализацией в области иммунологии


Я достаточно разбираюсь в вопросе, чтобы сказать, что столь категоричный ответ можно дать на крайне малое количество вопросов.:-) И на вопрос о необходимости вакцинации от гриппа точно нельзя дать категоричный ответ. Интервьюируемый либо еще слишком молод и рвется на баррикады, либо материально заинтересован.

[Исправлено: JereK, 26.11.2018 - 16:44]
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* Гога
Re: Минздрав РК: ограничить право непривитых детей на...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.11.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот только зачем надо было упоминать статью конституции - этого не понял совсем .
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