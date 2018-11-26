В ведомстве пояснили, как предложение запретить непривитым детям посещать школы и детсады коррелирует с правом обязательного получения образования в Казахстане, передает Informburo.kz.

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Несмотря на обязательное право получать образование в Казахстане, Конституция РК может ограничить в посещении школ и детсадов непривитых детей, заявила директор департамента политики общественного здравоохранения МЗ РК Айжан Есмагамбетова в кулуарах Правительства РК.

"В 39 статье Конституции есть ограничение права доступа к образованию по каким-то причинам. Если говорить о прививках, то сегодня этот вопрос широко обсуждается. Мы говорим о том, чтобы защитить детей. Они являются уязвимой группой, и они же могут принести инфекцию в коллектив. Есть те, кто отказывается. Но есть ведь дети, которых не вакцинируют по медицинским показаниям. И наша задача защитить их – которые по своему состоянию здоровья не могут привиться", – сказала она.

Сейчас количество невакцинированных детей в стране составляет 5%, уточнила Айжан Есмагамбетова.

Для увеличения количества привитого населения Минздрав предложил запретить непривитым детям посещать детские сады и школы.

"Мы предлагаем проработать вопрос недопущения в детские учреждения, школьные коллективы невакцинированных детей", – заявила на прошлой неделе вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева.