Сагинтаев поручил акиматам следить за ценами

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил акиматам следить за ценами на продукты в преддверии новогодних праздников, а также за доставкой угля населению, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Полагаю, что необходимо разобраться в системе формирования тарифов на продукты, операторов.

В отношении цен на продукты держать на контроле реализацию мероприятий по насыщению рынка продуктами и ликвидации посреднических структур. Особое внимание на декабрь, в котором много праздничных дел, в преддверии новогодних праздников случаются повышения цен, нужно контролировать особенно", - сказал Сагинтаев на заседании правительства.

Говоря о ценах на уголь, премьер-министр ответил, что их планируется снизить на 15-20 процентов.

"Снижаются цены в основном в тупиках. А перевозка, транспортировка - это работа местных акиматов. Если сейчас эти работы не будут выполняться, то за счет перевозки снова может подняться цена, которую мы снижаем на 15-20 процентов. Из-за транспортировки вся эта работа может свестись к нулю. Правительство со своей стороны провело большую работу. Мы заключили договоры с основными поставщиками угля, работа закончена, но теперь основная работа - до конечного потребителя (довести - прим). Прошу местные акиматы взять эту работу на контроль", - поручил Сагинтаев на заседании правительства.

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек сообщил, что обеспеченность запасами угля составляет более 85 процентов в 10 областях и городах Алматы и Шымкент.

"По информации местных исполнительных органов, цена коммунально-бытового угля составляет в среднем 15 тысяч тенге в зависимости от качества угля и расстояния до конечного потребителя. По вашему поручению по вопросу снижения тарифов и цен на коммунально-бытовой уголь министерством и Ассоциацией горнодобывающих и горно-металлургических предприятий разработан проект меморандума между местными исполнительными органами и реализаторами коммунально-бытового угля в тупиках. Местные исполнительные органы заключили меморандумы с собственниками тупиков, расположенных в СКО, ВКО, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, Алматинской областях, остальные на этапе подписания", - сказал Касымбек.

По его словам, отпускные цены в тупиках и точках розничной реализации снизятся в среднем на 15-20 процентов. На примере Астаны цена на шубаркульский уголь должна снизиться с 13 600 до 11 200 тенге.