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Menden1968
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Да ничего - страшного. Не в городе - же... Источник:www.ng.kz ...очень страшно через чур ...если такае произайдёт у нас то это назавут экологической катастрофой,темболее что нечистоты опять попали...
26.11.18 17:13
Гога
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Вот только зачем надо было упоминать статью конституции - этого не понял совсем .
26.11.18 17:06
JereK
Власти Казахстана обещают, что уголь подешевеет
drakon: И когда - подешевеет? Примерно тогда же, когда и доллар. :lol: То есть очень скоро. :lol:
26.11.18 16:46
drakon
Власти Казахстана обещают, что уголь подешевеет
И когда - подешевеет... :-o
26.11.18 16:43
JereK
Минздрав РК: ограничить право непривитых детей на образование может Конституция
Валентин: Если ты уверен, что ты разбираешься в вопросе лучше врача-педиатра со специализацией в области иммунологии Я достаточно разбираюсь в вопросе, чтобы сказать, что столь категоричный...
26.11.18 16:39
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Сагинтаев поручил акиматам следить за ценами

26 ноября 2018, 12:12 |  Государство

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил акиматам следить за ценами на продукты в преддверии новогодних праздников, а также за доставкой угля населению, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

Фото ©Турар Казангапов

"Полагаю, что необходимо разобраться в системе формирования тарифов на продукты, операторов.
В отношении цен на продукты держать на контроле реализацию мероприятий по насыщению рынка продуктами и ликвидации посреднических структур. Особое внимание на декабрь, в котором много праздничных дел, в преддверии новогодних праздников случаются повышения цен, нужно контролировать особенно", - сказал Сагинтаев на заседании правительства.

Говоря о ценах на уголь, премьер-министр ответил, что их планируется снизить на 15-20 процентов.

"Снижаются цены в основном в тупиках. А перевозка, транспортировка - это работа местных акиматов. Если сейчас эти работы не будут выполняться, то за счет перевозки снова может подняться цена, которую мы снижаем на 15-20 процентов. Из-за транспортировки вся эта работа может свестись к нулю. Правительство со своей стороны провело большую работу. Мы заключили договоры с основными поставщиками угля, работа закончена, но теперь основная работа - до конечного потребителя (довести - прим). Прошу местные акиматы взять эту работу на контроль", - поручил Сагинтаев на заседании правительства.

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек сообщил, что обеспеченность запасами угля составляет более 85 процентов в 10 областях и городах Алматы и Шымкент.

"По информации местных исполнительных органов, цена коммунально-бытового угля составляет в среднем 15 тысяч тенге в зависимости от качества угля и расстояния до конечного потребителя. По вашему поручению по вопросу снижения тарифов и цен на коммунально-бытовой уголь министерством и Ассоциацией горнодобывающих и горно-металлургических предприятий разработан проект меморандума между местными исполнительными органами и реализаторами коммунально-бытового угля в тупиках. Местные исполнительные органы заключили меморандумы с собственниками тупиков, расположенных в СКО, ВКО, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, Алматинской областях, остальные на этапе подписания", - сказал Касымбек.

По его словам, отпускные цены в тупиках и точках розничной реализации снизятся в среднем на 15-20 процентов. На примере Астаны цена на шубаркульский уголь должна снизиться с 13 600 до 11 200 тенге.
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Комментарии к новости
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* Гога
Re: Сагинтаев поручил акиматам следить за ценами
Гога


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Сообщений: 305
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.11.18 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ура ! Теперь можно в рабочее время прошвырнуться по торговым точкам и совместить два полезных дела - провести мониторинг цен и закупиться для себя . А если серьезно - как акимат может воздействовать на продавца ? Или снова - запрет и принуждение . Почему бы не снизить налоговую нагрузку , цены на энергоносители ?
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