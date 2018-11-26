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Menden1968
Канализационные стоки разлились по льду реки Тобол в Костанае
Да ничего - страшного. Не в городе - же... Источник:www.ng.kz ...очень страшно через чур ...если такае произайдёт у нас то это назавут экологической катастрофой,темболее что нечистоты опять попали...
26.11.18 17:13
Гога
Минздрав РК: ограничить право непривитых детей на образование может Конституция
Вот только зачем надо было упоминать статью конституции - этого не понял совсем .
26.11.18 17:06
JereK
Власти Казахстана обещают, что уголь подешевеет
drakon: И когда - подешевеет? Примерно тогда же, когда и доллар. :lol: То есть очень скоро. :lol:
26.11.18 16:46
drakon
Власти Казахстана обещают, что уголь подешевеет
И когда - подешевеет... :-o
26.11.18 16:43
JereK
Минздрав РК: ограничить право непривитых детей на образование может Конституция
Валентин: Если ты уверен, что ты разбираешься в вопросе лучше врача-педиатра со специализацией в области иммунологии Я достаточно разбираюсь в вопросе, чтобы сказать, что столь категоричный...
26.11.18 16:39
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Канализационные стоки разлились по льду реки Тобол в Костанае

Артём МАРУСИЧ

26 ноября 2018, 11:27 |  Происшествия

Сегодня, 26 ноября, читатели сообщили о коммунальной аварии в районе моста по улице Гашека. По словам очевидцев, вода со специфическим запахом стекала через проезжую часть в реку.

Когда корреспонденты “НГ” прибыли на место, там уже работали ГКП “Костанай - Су”. Трактор с лопатой пытался очищать проезжую часть и сгребать нечистоты на ее противоположной от реки стороне.

Вода вытекала через край одного из канализационных колодцев поблизости. Соседний с ним канализационный колодец пытались прочистить двое рабочих.

По их словам в эти колодцы незаконно сбрасывают воду местные ассенизаторы, о чем свидетельствуют следы грузовых автомобилей поблизости. Это по их мнению могло послужить возникновению затора.

Руководство “Костанай -Су” обещали прокомментировать ситуацию позднее.
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§ drakon
Re: Канализационные стоки разлились по льду реки Тобол в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15212
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.11.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ничего - страшного. Не в городе - же... :lol:
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* Menden1968
Re: Канализационные стоки разлились по льду реки Тобол в...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.11.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ничего - страшного. Не в городе - же...

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33044

.....очень страшно через чур .....если такае произайдёт у нас то это назавут экологической катастрофой,темболее что нечистоты опять попали в реку.
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* Гога
Канализационные стоки разлились по льду реки Тобол в Костанае
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.11.18 - 17:16
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