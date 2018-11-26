Канализационные стоки разлились по льду реки Тобол в Костанае
Артём МАРУСИЧ
Сегодня, 26 ноября, читатели сообщили о коммунальной аварии в районе моста по улице Гашека. По словам очевидцев, вода со специфическим запахом стекала через проезжую часть в реку.
Когда корреспонденты “НГ” прибыли на место, там уже работали ГКП “Костанай - Су”. Трактор с лопатой пытался очищать проезжую часть и сгребать нечистоты на ее противоположной от реки стороне.
Вода вытекала через край одного из канализационных колодцев поблизости. Соседний с ним канализационный колодец пытались прочистить двое рабочих.
По их словам в эти колодцы незаконно сбрасывают воду местные ассенизаторы, о чем свидетельствуют следы грузовых автомобилей поблизости. Это по их мнению могло послужить возникновению затора.
Руководство “Костанай -Су” обещали прокомментировать ситуацию позднее.
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Канализационные стоки разлились по льду реки Тобол в Костанае
Да ничего - страшного. Не в городе - же... Источник:www.ng.kz ...очень страшно через чур ...если такае произайдёт у нас то это назавут экологической катастрофой,темболее что нечистоты опять попали...
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