«Босоногий» джаз, фанк с окраин и творческий привет Путину – в Костанае отгремел Jazz-Бомонд-2018

Гала-концерт традиционного костанайского фестиваля Jazz-Бомонд-2018 прошел в зале областной филармонии сегодня, 25 ноября, в 19-ый раз. Двенадцать коллективов, 5 из которых биг-бэнды и 1 диксиленд, больше трех часов радовали зрителей джазовой классикой и авангардом.

Открывали концерт хозяева фестиваля – муниципальный биг-бэнд Костаная под управлением Александра Евсюкова. Они сыграли хорошо известные костанайским ценителям композиции, но на абсолютно новых инструментах: в этом году их полностью обновили за счет средств областного бюджета.

Классику джаза подхватил оркестр из Кокшетау под руководством Ернара Уразалина, музыканты которого в основном играли композиции Гордона Гудвина.

Когда на сцену вышла молодая группа из Магнитогорска «Девиант», зал резко оживился.

Студенческий коллектив играл 23 ноября (в первый день фестиваля) и говорят, имел большой успех. Многим костанайским зрителям они запомнились и по выступлению в 2015 году.

- Можно сказать, что с тогдашнего костанайского выступления началась наша фестивальная жизнь, - рассказал «НГ» саксофонист группы Егор МОСУЛЕВ. – Нас запомнили, пригласили на фестиваль в Петропавловск. И в этом году нас снова пригласили на Jazz-Бомонд в Костанай, потому что нас здесь ждут. Это было так приятно услышать! Большое спасибо за приглашение Александру Сергеевичу Евсюкову.

Молодой коллектив в 2014 году образовал в Актобе Занбек Кульбатуров. Потом уехал учиться в Магнитогорск и там собрал группу студентов, большинство из которых родом из Казахстана.

- Мы играем фанк-джаз, - поделился с «НГ» ударник «Девианта» Игорь КОНЕВЕЦ. – Джаз в современной аранжировке, такой почти клубный джаз. А еще любим доставать забытые Богом вещи и давать им новое современное звучание.

- Любим делать какие-то фишки на сцене. Например, стоять босиком и играть на саксофоне, - засмеялся Егор.

- Точно! Помню, как вы играли три года назад, было здорово! Сегодня опять будет «босоногий» выход? – поинтересовалась корреспондент «НГ».

- Сегодня всю программу отыграю босиком, - сказал Егор и так и сделал.

«Девиантные» ребята появились на сцене кто в джинсах, кто в кепках, кто в толстовках и сразу стало ясно: классики ждать не придется. Они смотрелись как хулиганы на светском рауте, чем и покорили публику, оглушившую их аплодисментами. Фанк, фьюжн, хулиганский выход босиком – от всего этого парни явно получали невероятный кайф. И делились им со зрителями, которые не хотели их отпускать: музыканты дважды выходили на поклон.

Такую же порцию драйва подарил новый сводный коллектив «Saxband». Потрясающее соло от руководителя Дмитрия Петюли, который, пусть и не босиком, но буквально танцевал с саксофоном на сцене. Slow jazz (медленный джаз) – стиль, в котором в основном работают музыканты - в этот вечер вызвал бурю оваций.

Еще одним экспериментом на костанайском вечере джаза поделился со зрителем столичный дуэт Татьяны КИМ и Александра ГЕЕРА.

- Для нас это новый формат выступления, - сказала со сцены Татьяны Ким. – И вы – первые зрители, которые его услышат и оценят.

Роскошный голос и гитара – любителям действительно было что оценить.

Классикой порадовал шымкентский X-Band, также впервые выступивший в Костанае. Под стандартную Spain («Испания») зрители аплодировали не уставая.

- В Костанай я приезжал в 1986 году в составе студенческого биг-бэнда, который мы организовали в Чимкентском институте культуры, - рассказал «НГ» пианист Х-Band Дмитрий АНДРОНОВ. – Тогда было другое отношение к джазу – его любили все, хотя он был полузапрещенным. Были группы, которые слушали все. Сейчас назовите такую группу или исполнителя, которых знают все…

- Ольга Бузова,- пошутила корреспондент «НГ».

- А кто это? – засмеялся пианист Х-Band. – Хотя, это нормально, что народ «кушает» попсу, а интерес к джазу крайне низкий. Вот когда накушается, все равно захочет живой музыки. Кстати, публика у вас потрясающая – и тогда была, и сейчас!

Костанайские зрители, действительно, с удовольствием дарили аплодисменты и крики «Браво!» всем коллективам. Но особую любовь давно снискал у нас знаменитый уральский диксиленд, который выступал последним и стал, как выразился ведущий, «вишенкой на шикарном джазовом торте».

«Вишенка» традиционно оказалась легкой, вкусной и сладкой. Такой, что сразу стало понятно, почему многие костанайцы посещают Jazz-Бомонд исключительно ради уральского диксиленда. К сожалению, в прошлом году руководитель коллектива Игорь Бурко умер, сейчас диксиленд возглавил Валерий Сундарев.

Зажег диксиленд со стандарта «Puttin’ On the Ritz», но с юмором обыграл его подачу.

- Обычно на больших фестивалях бывают большие государственные персоны, - сказала ведущая диксиленда Наталья РИППЕР. – Нет, Владимир Путин, хоть и любитель джаза, с нами не приехал. Зато есть композиция «Puttin’ On the Ritz» почти в его честь. Хотя переводится она, конечно, не как «Путин в Рице», а «Одеваться, как для Рица», то есть богато.

За шикарные вокальные данные квартета DV Show, который постоянно выступает с диксилендом, и отличную импровизацию костанайцы наградили их особенно бурными аплодисментами.

- Наша программа – это всегда импровизация, - рассказал «НГ» трубач диксиленда Иван ПОНО. – Диксиленды – большая редкость у нас, в России их насчитывается всего 5-6. Это, как говорится, высший пилотаж. Наверное, поэтому мы так нравимся и костанайским, и другим зрителям. Не так давно были в Дрездене на целом фестивале диксилендов – это, конечно, сумасшедший уровень.

Костанайский Jazz-Бомонд-2018 тоже прошел на достойном уровне, что отметили многие зрители. Он порадовал новыми коллективами, композициями, но главное сумел создать джазовое настроение. Следующий Jazz-Бомонд, по словам организаторов, обещает быть еще грандиознее.

- Этот фестиваль состоялся благодаря коллективам, которые согласились к нам приехать, - сказал руководитель управления культуры Костанайской области Ерлан КАЛМАКОВ. – В следующем году будет уже ХХ-ый фестиваль, а нашему муниципальному джаз-бэнду исполняется 50 лет. Так что ждем еще больше гостей в новом концертном зале, который сейчас строится.

Всем участникам Jazz-Бомонд-2018 вручили грамоты, цветы и небольшие подарки.