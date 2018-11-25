Как проголосовать за казахстанку на конкурсе "Мисс Мира-2018"

Ежегодно в мире проводится огромное количество различных конкурсов красоты, которые собирают сотни обворожительных девушек. Пожалуй, самый известный и почитаемый - "Мисс Мира", который был учрежден еще в 1951 году в Великобритании и с тех пор проводится в разных странах. В этот раз участницы мероприятия собрались в городе Санья на китайском острове Хайнань, и в Сети уже началось голосование за самую красивую из них. TengriMIX рассказывает, как проголосовать за прекрасную казахстанку Екатерину Дворецкую, и предлагает взглянуть на нее.

Первая вице-мисс Казахстан-2017 Екатерина Дворецкая родом из Караганды. Ей 20 лет, и она является студенткой третьего курса Университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана. Вот уже две недели девушка находится в Санье. Вместе с другими красавицами со всего света она поучаствовала в различных показах, спортивных и социальных мероприятиях. Им также провели экскурсию по достопримечательностям острова.

В финальном шоу 68-го международного конкурса "Мисс Мира-2018" жюри традиционно выберет 10 участниц, затем топ-5 финалисток и победительницу. Самая красивая девушка мира будет названа 8 декабря во время прямой трансляции церемонии, которую, по предварительным данным, будут смотреть более миллиарда телезрителей в 200 странах мира.





Как сообщается на официальной странице конкурса "Мисс Казахстан" в Instagram, за нашу соотечественницу можно проголосовать следующими способами:

1. На официальном сайте missworld.com

Для этого зайдите в браузере на сайт "Мисс Мира" missworld.com. Зарегистрируйтесь, используя ваш e-mail или Facebook-аккаунт. Зайдите в раздел голосования Vote 2018 найдите Екатерину Дворецкую и нажмите кнопочку "vote" в правом углу.

2. Через сайт Model Power Live

Пройдите по этой ссылке на сайт Model Power Live. Поставьте лайк. Сначала сайт запросит авторизацию.