ЕНТ в Казахстане будут проводить четыре раза в год
ЕНТ будет проходить в январе, марте, июне-июле и августе. Но гранты будут присуждать только по итогам июньского и июльского тестирования, сообщает informburo.kz.
Фото express-k.kz
С 1 декабря начнётся приём заявок для участия в Едином национальном тестировании (ЕНТ) в январе 2019 года, сообщил вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.
- С 2019 года ЕНТ будет проводиться четыре раза в год для поступления в вузы на платной основе. Это январь, март, июнь-июль и август", – сказал Асхат Аймагамбетов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.
Чтобы претендовать на грант, документы надо будет сдавать на тестирование, которое будет проходить в июне-июле. Те, кто примет участие в ЕНТ в январе, могут попробовать выиграть грант в июне и июле. Даже если человек набрал высокие баллы на январском тестировании, то в июне и июле ему снова придётся пройти ЕНТ, чтобы претендовать на грант.
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ЕНТ в Казахстане будут проводить четыре раза в год
значит в четыре раза будет больше депрессивных, доведенных до сумасшествия учеников , одного раза им мало