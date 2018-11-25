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25.11.18 10:54
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В Казахстане разработали новый учебник по религиоведению – прежний уже устарел
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25.11.18 10:52
сайлау курманов
ЕНТ в Казахстане будут проводить четыре раза в год
значит в четыре раза будет больше депрессивных, доведенных до сумасшествия учеников , одного раза им мало
25.11.18 10:46
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ЕНТ в Казахстане будут проводить четыре раза в год

25 ноября 2018, 10:34 |  Государство

ЕНТ будет проходить в январе, марте, июне-июле и августе. Но гранты будут присуждать только по итогам июньского и июльского тестирования, сообщает informburo.kz.

Фото express-k.kz

С 1 декабря начнётся приём заявок для участия в Едином национальном тестировании (ЕНТ) в январе 2019 года, сообщил вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

- С 2019 года ЕНТ будет проводиться четыре раза в год для поступления в вузы на платной основе. Это январь, март, июнь-июль и август", – сказал Асхат Аймагамбетов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Чтобы претендовать на грант, документы надо будет сдавать на тестирование, которое будет проходить в июне-июле. Те, кто примет участие в ЕНТ в январе, могут попробовать выиграть грант в июне и июле. Даже если человек набрал высокие баллы на январском тестировании, то в июне и июле ему снова придётся пройти ЕНТ, чтобы претендовать на грант.
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§ сайлау курманов
Re: ЕНТ в Казахстане будут проводить четыре раза в год
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2926
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.11.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
значит в четыре раза будет больше депрессивных, доведенных до сумасшествия учеников , одного раза им мало
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