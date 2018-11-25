В Казахстане разработали новый учебник по религиоведению – прежний уже устарел

Обновлённый учебник представили на обсуждение в Министерство образования и науки. По нему планируют преподавать уже в 2019 году. "Общество и религия" позволит "по-новому преподнести учащимся место религии в современном обществе", сообщает "Казахстанская правда".

Старый учебник вызывал неоднозначные споры

- "Речь идёт о школьном учебнике "Общество и религия". Мы уже его разработали и представили на обсуждение в МОН. Министерство решит, когда его внедрить. В планах – в 2019 году", – сообщил директор Международного центра культур и религий Айдар Абуов в кулуарах VIII форума религиоведов Казахстана.

По его словам, программу по предмету религиоведение необходимо обновить, поскольку сегодня ситуация в Казахстане не такая, как была десять лет назад, когда создавался учебник.

- Религиоведение – это не математика. Темы меняются в связи с обстоятельствами, условиями. В этом плане необходимо показать новые грани в понимании светского общества, во взаимоотношениях государства и религии. Сегодня не нужны разъяснения для учащихся, какие-то постулаты или догмы различных верований и религий. Здесь нужно дать чёткое понятие места религии в обществе, – сказал эксперт.

По его мнению, молодёжь со школьной скамьи должна уяснить, что религиозное сознание является частью общественного сознания.

Напомним, что приказом министра от 15 июля 2014 года была утверждена типовая учебная программа для девятых классов "Светскость и основы религиоведения". Его планировалось ввести в действие с 1 сентября 2016 года.

Преподавать "Светскость и основы религиоведения" должны были учителя истории, которые обучались на специальных курсах повышения квалификации и переподготовки специалистов по учебнику, подготовленному авторским коллективом под руководством Гарифоллы Есима.

Однако вскоре выяснилось, что книга, напечатанная издательством "Билим" по госзаказу, "привела в ужас экспертов". Тогда Министерство образования и науки РК решило приостановить внедрение по школам учебника "Основы религиоведения" и отправило его на доработку.