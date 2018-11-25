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maxsaf
В Казахстане разработали новый учебник по религиоведению – прежний уже устарел
сайлау курманов: нам в технаре преподавали атеизм Я так понимаю, что это давненько было. Сейчас наука делает стремительный скачок, дает объяснения вещам, которые раньше относились к чудесам,...
25.11.18 11:04
maxsaf
В Казахстане разработали новый учебник по религиоведению – прежний уже устарел
Судя по картинке, учебник издается на русском языке. А на казахском есть вариант?
25.11.18 10:57
сайлау курманов
В Казахстане разработали новый учебник по религиоведению – прежний уже устарел
нам в технаре преподавали атеизм , да так чтоб исключить привыкание вымолить или выпросить на коленях свои мечты и просьбы , сами руками и ногами ковали свое будущее , все перевернули нынешние...
25.11.18 10:54
maxsaf
В Казахстане разработали новый учебник по религиоведению – прежний уже устарел
Горожанин_kst: А катышкам где собираться?! В теме :lol: Горожанин_kst: Пару обзорных лекций-уроков достаточно в школе на эту тему Я тоже считаю, что часы, отведенные на этот предмет, можно...
25.11.18 10:52
сайлау курманов
ЕНТ в Казахстане будут проводить четыре раза в год
значит в четыре раза будет больше депрессивных, доведенных до сумасшествия учеников , одного раза им мало
25.11.18 10:46
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В Казахстане разработали новый учебник по религиоведению – прежний уже устарел

25 ноября 2018, 09:32 |  Общество

Обновлённый учебник представили на обсуждение в Министерство образования и науки. По нему планируют преподавать уже в 2019 году. "Общество и религия" позволит "по-новому преподнести учащимся место религии в современном обществе", сообщает "Казахстанская правда".

Старый учебник вызывал неоднозначные споры

- "Речь идёт о школьном учебнике "Общество и религия". Мы уже его разработали и представили на обсуждение в МОН. Министерство решит, когда его внедрить. В планах – в 2019 году", – сообщил директор Международного центра культур и религий Айдар Абуов в кулуарах VIII форума религиоведов Казахстана.

По его словам, программу по предмету религиоведение необходимо обновить, поскольку сегодня ситуация в Казахстане не такая, как была десять лет назад, когда создавался учебник.

- Религиоведение – это не математика. Темы меняются в связи с обстоятельствами, условиями. В этом плане необходимо показать новые грани в понимании светского общества, во взаимоотношениях государства и религии. Сегодня не нужны разъяснения для учащихся, какие-то постулаты или догмы различных верований и религий. Здесь нужно дать чёткое понятие места религии в обществе, – сказал эксперт.

По его мнению, молодёжь со школьной скамьи должна уяснить, что религиозное сознание является частью общественного сознания.

Напомним, что приказом министра от 15 июля 2014 года была утверждена типовая учебная программа для девятых классов "Светскость и основы религиоведения". Его планировалось ввести в действие с 1 сентября 2016 года.

Преподавать "Светскость и основы религиоведения" должны были учителя истории, которые обучались на специальных курсах повышения квалификации и переподготовки специалистов по учебнику, подготовленному авторским коллективом под руководством Гарифоллы Есима.

Однако вскоре выяснилось, что  книга, напечатанная издательством "Билим" по госзаказу, "привела в ужас экспертов". Тогда Министерство образования и науки РК решило приостановить внедрение по школам учебника "Основы религиоведения" и отправило его на доработку. 
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: В Казахстане разработали новый учебник по религиоведению –...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 615
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.11.18 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оооо, какая тема. Я пошел точить копья. ;-) В качестве аперитива вопрос - Адам в книжке нарисован с пупком или без? Если с пупком, то зачем он ему? :lol:
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§ maxsaf
Re: В Казахстане разработали новый учебник по религиоведению –...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 615
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.11.18 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пособие "Общество и религия" введут в школьную программу не позднее 2018 года. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Еремекбаев, передает Today.kz.
Но что-то пошло не так :-)
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§ Горожанин_kst
Re: В Казахстане разработали новый учебник по религиоведению –...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1309
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 25.11.18 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

А ковырять где? В носу или ухе прикажете?
А катышкам где собираться?!
Всё продумано Создателем...
)))
К вере человек сам придёт, или не придёт, в глубоко сознательном возрасте. Пару обзорных лекций-уроков достаточно в школе на эту тему. Лучше б разработали учебник общественного воспитания молодёжи. Родители многие на это плюнули, некогда, зарабатывают. А дети...как сорняк. В автобус зайдёшь, сидят оболтусы обоих полов впялившись в смартфон, и плевать им что рядом бабушка или старец почтенеый стоит, или беременная на приличном сроке. Сплошь и рядом.
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§ maxsaf
Re: В Казахстане разработали новый учебник по религиоведению –...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 615
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.11.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
А катышкам где собираться?!

В теме :lol:

Цитата:
Горожанин_kst:
Пару обзорных лекций-уроков достаточно в школе на эту тему

Я тоже считаю, что часы, отведенные на этот предмет, можно было и по другому распределить
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§ сайлау курманов
Re: В Казахстане разработали новый учебник по религиоведению –...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2926
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.11.18 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нам в технаре преподавали атеизм , да так чтоб исключить привыкание вымолить или выпросить на коленях свои мечты и просьбы , сами руками и ногами ковали свое будущее , все перевернули нынешние руководители
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§ maxsaf
Re: В Казахстане разработали новый учебник по религиоведению –...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 615
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.11.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по картинке, учебник издается на русском языке. А на казахском есть вариант?
Профайл

§ maxsaf
В Казахстане разработали новый учебник по религиоведению – прежний уже устарел
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 615
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.11.18 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
нам в технаре преподавали атеизм


Я так понимаю, что это давненько было. Сейчас наука делает стремительный скачок, дает объяснения вещам, которые раньше относились к чудесам, теория Дарвина уже и не теория вовсе, а аксиома. Ватикан официально признал эволюцию, потому что дальше отрицать такие элементарные на сегодняшний день вещи просто бессмысленно. Поэтому и атеизм преподавать - уже без надобности. Достаточно просто хорошо учить остальные предметы :lol:

[Исправлено: maxsaf, 25.11.2018 - 11:06]
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